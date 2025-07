Susana Voces, reelegida presidenta de Adigital: "Queremos duplicar el número de asociados en cuatro años"

¿Puede el continuismo traer aparejados cambios de fondo y forma de gran calado? Esta cuestión suele reproducirse de cuando en cuando en toda suerte de debates, también en aquellos que aluden a las organizaciones que aglutinan la voz de un sector. Es el caso que nos ocupa en Adigital, la asociación que congrega al ecosistema emprendedor y del comercio electrónico, que ha reelegido a Susana Voces como su presidenta para los próximos cuatro años.

Voces llegó a ese puesto a mitad del mandato anterior, que se le han hecho cortos. En su primera entrevista tras la reeleción, la presidenta defiende que "dos años en un proyecto como este no son suficientes. Muchos proyectos arrancaron justo antes o durante mi primera etapa, como el Observatorio de Comercio Electrónico, el programa IAméricas o el Datalab, y ahora están en plena ebullición. El objetivo para estos cuatro años es claro: completar el 95% de los proyectos estratégicos que ya tenemos en marcha”.

Esa es la vertiente continuista, pero como adelantábamos, hay muchos cambios que ya sobrevuelan la cabeza de Susana Voces y que atañen a multitud de aspectos de Adigital, su actividad y su propia organización. Algunos de ellos no han tardado en materializarse: la asociación ha reformulado la Junta Directiva para hacerla más pequeña y estratégica, y se prevé la formulación de sus nuevas vicepresidencias temáticas a partir de septiembre.

“Queremos dar protagonismo a más perfiles, especialmente de empresas con visión transversal y capacidad de tracción”, apunta a DISRUPTORES - EL ESPAÑOL. Eso sin olvidar que, en paralelo, Adigital sigue fortaleciendo su equipo técnico, que ya supera las 20 personas, con perfiles especializados en regulación, lobby europeo, inteligencia artificial o transformación digital.

La nueva dirección de Adigital, con César Tello y Susana Voces.

En lo que concierne a las metas de número de asociados quizás no estamos ante un cambio en el sentido estricto de la palabra, pero si una muestra de renovada ambición. Susana Voces titubea sobre si hacer público o no su objetivo, pero finalmente se lanza al ruedo: "¿Por qué no pensar en duplicar el número de asociados?". Actualmente, Adigital cuenta con 500 miembros directos, procedentes de las distintas ramas de la economía digital -desde grandes tecnológicas a startups, pasando por pymes y empresas tradicionales-.

En cómo lograr ese hito es donde se encuentran algunas de las transformaciones más profundas a las que la reelegida presidenta quiere someter a Adigital. Empezando por convertir la asociación en una especie de “agregador de asociaciones”, con estructuras específicas para abordar de forma sectorial temas como el comercio electrónico, la inteligencia artificial o las tecnologías cuánticas.

“Nos acercamos a muchas asociaciones más pequeñas que no tienen ese músculo en asuntos públicos o regulación que sí tenemos nosotros. Tiene mucho sentido darles servicios desde esa visión más amplia de la digitalización”, explica Voces.

Esa capilaridad, la actual y la pretendida, llevan a la presidenta a defender que Adigital es “la única asociación que realmente representa a todo el sector de la economía digital”, con empresas tan diversas como Telefónica o Cabify compartiendo espacio con scaleups emergentes, plataformas digitales y actores del comercio electrónico. Dardo directo a patronales similares como Ametic o DigitalES: “Somos la única que los tiene a todos, y eso nos da una representatividad única. Nuestro objetivo es ser reconocidos como la asociación transversal de la economía digital y del nuevo modelo productivo que necesita España”.

Digitalización con medición

La agenda de Voces incluye también reforzar la medición del impacto de la digitalización en la economía. “Tenemos datos positivos: nuestro último informe cifra en un 26% la aportación de lo digital al PIB. Pero necesitamos más y mejores métricas”, afirma. Para ello, Adigital ha conseguido una financiación pública para lanzar una nueva plataforma de análisis de datos sobre economía digital y comercio electrónico, que verá la luz en 2026.

Ello entronca con la evolución del Observatorio de Comercio Electrónico hacia una asociación autónoma dentro del paraguas de Adigital. “Ya tenemos estructura, web y hoja de ruta definida. Calculamos que en 2027 podría funcionar como entidad independiente, aunque no vamos a forzar los plazos”, apunta.

Más allá de los datos, la asociación sigue defendiendo una “digitalización positiva y responsable”, con foco en educación, regulación armonizada y formación en competencias digitales. “La IA puede generar miedos, pero también enormes oportunidades. Si la sociedad está bien formada y protegida, viviremos mejor”, defiende.

Una pata en Bruselas, otra en América Latina

Uno de los grandes cambios de los últimos años ha sido la internacionalización de Adigital, que no hará sino fortalecerse en la nueva etapa que seguirá comandando Susana Voces: “Tener presencia permanente en Bruselas es clave. La regulación ya no se decide en España, y necesitamos estar allí desde el diseño de las normas, no solo cuando ya están aprobadas”. En ese sentido, destaca la labor de su equipo en la capital comunitaria y su papel en organismos como Digital Europe o Ecommerce Europe.

La otra gran apuesta es Iberoamérica, con el reciente lanzamiento del programa IAméricas, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo. A través de esta iniciativa, Adigital busca posicionar a España como puente entre Europa y América Latina: “Estamos trabajando ya con presencia permanente en Chile, y próximamente en países como Ecuador, Colombia, Paraguay y México. Queremos crear un ecosistema de inteligencia artificial responsable, con transferencia tecnológica entre ambas regiones”, detalla a este medio.