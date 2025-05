El sector digital recibe con optimismo la estrategia sobre cuántica, pero pide estabilidad en la financiación

Hablar de tecnologías cuánticas es hacerlo de un punto de inflexión en la historia de la ciencia. Su desarrollo ha provocado un cambio sin precedentes no solo en el campo de la investigación, sino también en la industria, así como en la forma de abordar los retos actuales. Tras una primera revolución a finales del siglo XX que dio lugar a innovaciones tecnológicas de gran calado como los semiconductores o el láser; ahora, el mundo se encuentra inmerso en otra, que se cree que transformará lo que se conoce de formas que hoy resultan inimaginables.

En concreto, los expertos apuntan que las tecnologías cuánticas tendrán un impacto notable en la economía y en la sociedad, por lo que será imprescindible dominarlas para garantizar la seguridad de las comunicaciones y de las infraestructuras críticas, pero especialmente para aumentar la competitividad industrial. De hecho, se estima que el tamaño del mercado alcanzará entre los 106.000 y 173.000 millones de dólares para 2040, según los datos del Foro Económico Mundial.

Aquí, en esta carrera, es donde se encuentra España.

España y la cuántica

España parte de una gran ventaja estratégica en la carrera por la conquista de las tecnologías cuánticas: su infraestructura de fibra óptica. Esto, sumado al ecosistema investigador, de startups y de formación de talento con el que cuenta la región, con una sólida trayectoria en física cuántica y áreas relacionadas, consolidan un caldo de cultivo perfecto para el liderazgo nacional.

No obstante, los expertos coinciden en que su consecución aún depende de un esfuerzo sostenido y estratégico.

En una entrevista con este medio, el director general de DigitalES, Miguel Sánchez Galindo, afirma que el país tiene el potencial para convertirse en un actor relevante en el mapa cuántico europeo e internacional, especialmente en ramas como las comunicaciones cuánticas. Aun así, señala que esto solo será posible si se avanza en aspectos como el impulso a la formación y atracción de talento, en la apuesta por una mayor colaboración público-privada o en la participación de la región en las iniciativas internacionales.

“La ambición es buena, pero la ejecución, la coordinación y la perseverancia serán clave”, resume. Además, menciona el radar cuántico nacional que están desplegando desde la asociación que, en palabras de Sánchez Galindo, servirá para identificar capacidades específicas de cuántica no cubiertas aún, necesidades y oportunidades de colaboración en todo el territorio, establecer alianzas que permitan conectar el talento científico con la industria, y favorecer la transferencia de conocimiento entre centros de investigación, startups, empresas consolidadas y administraciones públicas.

En la misma línea, el vicepresidente de la Comisión de Innovación y coordinador del grupo de trabajo de Tecnologías Cuánticas de AMETIC, Alfonso Rubio-Manzanares, coincide en que España es “una potencia mundial en talento cuántico”, algo que se ejemplifica en que varios de los ejecutivos de grandes multinacionales punteras en este ámbito a nivel global son españoles.

Además, Rubio-Manzanares precisa que el país cuenta con importantes entidades científicas muy relevantes en el ámbito global y europeo, entre las que cita el Barcelona Supercomputing Center – Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS), el Instituto de Ciencias Fotónicas (ICFO) o el (Instituto de Física de Altas Energías) IFAE, así como grupos universitarios y entidades empresariales como la propia AMETIC.

Aun así, precisa que también tiene desafíos que abordar como la dificultad de las startups para acceder a inversiones o la coordinación entre las estrategias de las diferentes Comunidades Autónomas. “Hay muchos puntos de mejora como el tema de patentes, inversores privados, incubadoras…”, añade.

Por su parte, el director general de Adigital, César Tello, defiende que España cuenta con "activos muy relevantes" para posicionarse con fuerza en el ámbito cuántico, desde centros de excelencia como el mencionado BSC, hasta empresas líderes como Multiverse Computing, así como una participación activa en iniciativas europeas como EU Quantum Flagship.

No obstante, precisa que, a pesar de esta ventana de oportunidad, cuenta, asimismo, con retos como la fragmentación regulatoria, "que dificulta la colaboración y la escalabilidad de proyectos", la escasez de inversión privada o la falta de una mayor colaboración unificada a nivel comunitario. "También creemos que es fundamental asegurar la conexión de esta estrategia con otras agendas clave del país, especialmente aquellas ligadas a la transformación industrial, la defensa tecnológica y la digitalización del sector público", añade.

A su vez, Enrique Sánchez, jefe de la Oficina en Bruselas de EU Quantum Flagship, añade un elemento más a la ecuación: "No debemos olvidarnos del sector de la investigación básica, que ha de tener inversiones sostenidas para poder mantener las líneas de investigación ya abiertas y abrir otras nuevas. Por otro lado, el CSIC tiene unos planes ambiciosos en tecnologías cuánticas que esta estrategia ha de acompañar y apoyar".

La estrategia española

Con el objetivo de hacer frente a estos retos, España ha posicionado a la cuántica como una de sus prioridades en los últimos años, adelantándose al mundo que se dibuja para los próximos ejercicios. Uno de los máximos ejemplos de esta apuesta es la presentación de la reciente Estrategia Española de Tecnologías Cuánticas, un documento que recoge los esfuerzos por impulsar esta tecnología dentro del ámbito nacional y, así, aumentar su competitividad a nivel europeo e incluso a escala internacional.

En total, el plan está financiado con 808 millones de euros provenientes de los Fondos FEDER y del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y, además, se prevé que atraiga inversiones privadas y públicas, lo que podría elevar el montante hasta los 1.500 millones de euros. Entre sus prioridades se encuentra potenciar las empresas españolas en este campo, impulsar la algoritmia y convergencia tecnológica con la IA, convertir a España en referente en este ámbito, demostrar el impacto de la sensórica y la metrología cuántica, reforzar la privacidad de la información en el mundo postcuántico, apostar por las infraestructuras, investigación y talento y, por último, avanzar hacia un ecosistema español sólido y coordinado con Europa.

En este sentido, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, calificó esta estrategia como “un paso de gigante” para hacer de España un país líder en este ámbito, mientras que el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, reconoció su importancia para fortalecer la transferencia de la investigación al mercado, aprovechando al máximo sus oportunidades de desarrollo.

Pero, ¿qué piensa realmente el sector digital patrio de dicho plan?

La opinión del sector

Por un lado, el director general de DigitalES explica que su percepción de la Estrategia Española de Tecnologías Cuánticas 2025-2030 es “muy positiva”, ya que considera que “marca un hito crucial y necesario para posicionar a España en un área tecnológica de futuro con un potencial transformador enorme”.

La asociación, que ha colaborado en su despliegue, cree que el plan refleja la visión acertada de pasar a la fase de transferencia del conocimiento al mercado, “apostando por la autonomía tecnológica y la aplicabilidad cuántica como motores de competitividad, resiliencia y cohesión social”. Sánchez Galindo destaca, asimismo, la visión a largo plazo y el foco en la colaboración público-privada, esencial para impulsar este campo y crear un mercado cuántico nacional competitivo.

Aun así, el director general de DigitalES precisa que la estrategia también tiene algunos puntos a mejorar, entre ellos, señala que sería importante detallar con mayor precisión los mecanismos de seguimiento y de financiación específicos y las partidas presupuestarias concretas que se asignarán para alcanzar los objetivos propuestos, dado que la sostenibilidad a largo plazo de la inversión “es crucial”. “Creemos que una mayor concreción en los aspectos financieros, de atracción o formación de talento, y de estandarización, así como una atención específica a la adopción de estas tecnologías por las pymes, podrían enriquecer aún más este importante documento”, apunta.

De acuerdo con lo anterior, el vicepresidente de la Comisión de Innovación y coordinador del grupo de trabajo de Tecnologías Cuánticas de AMETIC también valora “muy positivamente” que “después de tanto tiempo por fin se presentase la Estrategia Nacional de Tecnologías Cuánticas”, en la que también han participado a través de varios encuentros con los responsables de la redacción de la misma. También, han elaborado un documento de “casos de uso” que presentaron junto a dicho plan y que está dirigido a apoyar el incremento de la demanda.

Rubio-Manzanares precisa que el documento destaca por el “importante esfuerzo presupuestario” que supone, que permite que España se acerque al resto de países de su entorno en la “carrera cuántica”. No obstante, en su opinión, cree que se podría haber profundizado más en la estrategia de creación de demanda de las tecnologías cuánticas. Eso sí, defiende que es “un inicio” y debe ser un “documento dinámico” que se vaya mejorando entre todo el ecosistema.

En la misma línea, el director general de Adigital, cree que la hoja de ruta presentada por el Gobierno supone un paso significativo hacia el fortalecimiento del ecosistema cuántico español, la preparación de la sociedad para el cambio que supondrá esta tecnología y sus aplicaciones futuras, y, así, la consolidación de España "como un actor relevante en esta nueva etapa tecnológica, marcada por una creciente competencia internacional".

Tello señala que uno de los grandes cambios que puede implementar la estrategia es una ágil y correcta distribución de los fondos previstos, aunque precisa que, para ello, es importante que puedan ser receptoras entidades empresariales de distintos tamaños, desde grandes corporaciones hasta pymes, startups, scaleups o centros tecnológicos. "Es en la creación de un ecosistema coordinado, y diversificado a través del territorio español, donde se puede marcar la diferencia", afirma.

Además, el director general de Adigital cree que este documento también ayudará a identificar las disciplinas cuánticas donde España puede "marcar la diferencia" como la sensórica o la metrología cuántica, que están en pleno desarrollo, o la computación cuántica, debido a la capacidad del país con actores como el BSC o la fábrica de IA asignada por la Comisión Europea.

España en el marco europeo

Enrique Sánchez, jefe de la Oficina en Bruselas de EU Quantum Flagship, defiende que en tecnologías cuánticas todavía no se han 'vencido las balanzas' hacia ningún polo en concreto (EEUU, China o la UE). Todavía no se sabe cuál de las tecnologías de cúbits se impondrá en el mercado, todavía no se han definido los estándares para muchas subtecnologías de TCs y hay oportunidad de librar la batalla".

"Estados Unidos nos gana en inversión privada, aunque la UE le gana en inversión pública si sumamos las inversiones de la UE más las nacionales. En China hay mucha inversión pública también (difícil de saber con exactitud las cifras totales), aunque tras la publicación de la Estrategia Europea de Tecnologías Cuánticas, se espera que la inversión pública en la UE sea la mayor de todo el mundo, ya que incluirá planes de inversión desde investigación básica y aplicada, infraestructuras, programas espacial, apoyo a empresas y algunos aspectos de seguridad y defensa", añade.

Su opinión es muy favorable sobre el camino que Europa, como marco más amplio que el nacional, está recorriendo en estas lides: "Hace unos años los proyectos de investigación eran más numerosos y de financiación más reducida. Con el paso de los años la UE ha ido acotando los temas de investigación, nutriéndolos de una financiación mucho mayor. Hace unos años la financiación media por proyecto en la UE rondaba los tres millones de euros de media y hoy la media está entre 20 y 30 millones, eso sí, más estratégico y focalizado en resolver problemas o retos más concretos".

Alude Sánchez también al campo de las infraestructuras, donde "ya en 2018 se habló informalmente de la creación de una infraestructura de comunicaciones cuánticas europea de uso gubernamental que conectase las capitales europeas". De aquella semilla, la UE anunció en 2019 mediante la firma de la declaración europea de la European Quantum Communication Infrastructure, una infraestructura paneuropea que desplegará una red de comunicaciones seguras para uso gubernamental y para asegurar las infraestructuras críticas nacionales y de la UE, "que serán imposibles prácticamente imposibles de hackear, incluso con ordenadores cuánticos".

Pero si hay un elemento físico destacable, esa es la red europea de ordenadores cuánticos, la European Quantum Computing and Simulation Infrastructure, que se está financiando a través del programa EuroHPC de la UE. Esta infraestructura ya comienza a ser una realidad en varios países de la UE, y en concreto España alojará uno de estos ordenadores cuánticos en el Barcelona Supercomputing Center.

"Esta infraestructura servirá para proporcionar horas de acceso y de cálculo a cualquier institución de la UE que quiera hacer uso de ellas, y espera ser uno de los ejes principales de la futura Estrategia Europea de Tecnologías Cuánticas que se lanzará próximamente", defiende el experto.

Y en paralelo a todo lo anterior, la UE está trabajando en el diseño de la European Quantum Sensing Infrastructure, que contará entre otras con una misión espacial con gravímetros cuánticos que podrá hacer un mapeo de la variabilidad del campo gravitatorio terrestre en función de por dónde lo esté sobrevolando, para así poder obtener información, con una presión inimaginable hasta el día de hoy, de los materiales que hay debajo de la superficie terrestre. "Esta misión espacial servirá para saber la variabilidad de la densidad de los materiales bajo tierra, presencia de submarinos bajo el agua, túneles, y un largo etcétera de aplicaciones científicas, de prospección de minerales, de seguridad y defensa", detalla Enrique Sánchez.