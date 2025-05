Félix Sanz Roldán, exdirector del CNI: "La ciberseguridad está absolutamente enraizada con la geopolítica"

"La ciberseguridad está absolutamente enraizada con la geopolítica". Quien defiende esta premisa es Félix Sanz Roldán, quien fuera director del CNI entre 2009 y 2019, cuya dilatada experiencia también se entremezcla con los retos actuales en materia de protección digital.

"La geopolítica lo impregna todo, está jugando un papel que no debe tener y que no debe durar tanto. Y en ello, los Estados como actores geopolíticos son los más interesados en que el mundo digital no funcione bien", añadía el general durante un evento organizado por la Fundación ESYS.

¿Quiénes son esos Estados tan interesados en jugar sus cartas en el ámbito cibernético? Félix Sanz Roldán lo tiene claro: "Rusia siempre buscó la desestabilización de nuestros sistemas; China en cambio ha buscado intereses económicos, llevándose tecnología o haciendo trampas en licitaciones internacionales". Y sentenciaba: "Rusia quiere venir a poner una bandera y China quiere poner una tienda".

Esos dos nombres propios son obvios para el general, aunque admite que una de las asignaturas pendientes es poder demostrar la autoría de los mismos. "Tenemos que tener clara la atribución del ataque, y en eso no tenemos todavía todos los detalles. Los técnicos españoles teníamos muy bien desarrollado el modelo, con el Centro Criptológico Nacional investigando hasta un servidor concreto y luego el CNI podía ir sobre el terreno e investigar más en detalle".

"Poner juntas las capacidades tecnológicas y las de inteligencia suele dar buenos resultados", presumió Sanz Roldán.

A mayores, el exdirector del CNI asume que "capacidades de ataques cibernéticos tienen muchos países, pero las capacidades de defensa son muy variables". Y, aunque sea manido, no duda de que "el éxito del atacante depende de lo preparado que esté el defensor. Y esto es igual de importante que identificar el origen de los ataques".

Y este punto es quizás el más crucial de todos, principalmente por lo lejano que parecen algunos de estos riesgos para determinadas organizaciones: "Hemos tenido que convencer a las empresas de la importancia de la ciberseguridad, pero ha sido sólo a partir de que estas campañas han empezado a afectar a sus bolsillos. Únicamente aquellos que han sufrido un ataque han puesto medios en este tema, pero eso no es lo inteligente, que sería prevenirlos antes de que ocurran".

Para finalizar, en palabras de Félix Sanz Roldán: "Debemos admitir que el progreso no se para: el genio es aquel que usa el progreso para su beneficio"

Desorden geopolítico

Más allá de la interrelación entre geopolítica y ciberseguridad, el exdirector del CNI también ha dado su opinión sobre la convulsa panorámica internacional que vivimos en nuestros días.

"Ya parecíamos que vivíamos en un desorden después de la invasión rusa de Ucrania, con cierta sensación de orfandad con Estados Unidos dirigiéndose hacia el Pacífico. Pero la situación se ha vuelto más extraña con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Su irracionalidad es todo lo contrario a la racionalidad que representa Vladimir Putin", indicó Sanz Roldán.

Antes de culminar con un diagnóstico claro y contundente: "Tenemos que considerar cuatro actores fundamentales: Estados Unidos, China, Europa y Rusia, que ha recuperado protagonismo tras la llegada de Donald Trump. Mientras, Europa está con los efectos propios del toque de diana: sabe lo que quiere, pero no sabe cómo hacerlo".