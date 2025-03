Jesús Herrero, director general de Red.es: "Ejecutamos en un año las mismas inversiones que antes nos llevaron una década"

La agenda de Jesús Herrero Poza es digna de ser estudiada en las universidades, porque sus citas se suceden una tras otra sin descanso. El actual director general de Red.es, el gran ente del Gobierno para canalizar fondos a la digitalización del tejido productivo español, se mueve como pez en el agua en la vorágine política y empresarial. Incluso durante un evento tan exigente como el Mobile World Congress, donde atiende a este humilde escribano.

Antes de asumir su cargo en Red.es, Herrero formó parte del Ministerio de Hacienda y fue director de Gabinete de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial de Carme Artigas, su gran mentora, junto a quien lideró la redacción e implementación de la Agenda Digital 2026 y en el diseño de la Ley de Startups. ​

Ahora, su liderazgo en Red.es coincide con la creación del primer Ministerio de Transformación Digital de España y con la ejecución del mayor presupuesto de la historia de este organismo, procedente en su mayoría de los fondos europeos de recuperación.

No en vano, Red.es ha ejecutado este último año una cifra récord de inversiones y se ha convertido en el principal motor de transformación digital del país, con programas como Kit Digital, que ha llegado a cientos de miles de pymes, o las iniciativas de conectividad e innovación que abarcan desde el despliegue de redes 5G hasta proyectos estratégicos de IA.

Junto a DISRUPTORES - EL ESPAÑOL, Herrero repasa los logros y retos de su gestión, desde la ambiciosa ejecución del Plan de Recuperación hasta los desafíos que enfrentará Red.es cuando los fondos europeos dejen de fluir con la misma intensidad. También aborda el impacto de la inteligencia artificial en las pymes, el futuro de la formación en habilidades digitales o sus esfuerzos por reforzar la transparencia en la gestión de fondos públicos.

Pregunta: ¿Cuál es el planteamiento y el rol que está desempeñando Red.es en la estrategia de digitalización de España? ¿Cómo está siendo la adopción de los programas que gestionáis?

Jesús Herrero: En su máximo punto. Venimos de un 2024 en el que hemos batido récords absolutos en cuanto a publicación y ejecución en comparación con otros años. Hemos lanzado convocatorias por un total de 1.864 millones de euros. Esta cifra es muy relevante porque significa que los técnicos han trabajado en la redacción de pliegos, convenios y todos los instrumentos de gestión necesarios.

Hemos hecho un cálculo superficial y, en un solo año, hemos ejecutado lo que en la primera década de Red.es nos llevó diez años. La ejecución roza los 1.600 millones de euros, lo que representa números enormes. Además, nuestros programas llegan al 88% del territorio nacional, lo que es impresionante considerando que España tiene más de 8.000 municipios.

Estamos presentes en todos los ámbitos que requieren transformación digital: talento, inteligencia artificial, innovación, servicios públicos, tecnologías cuánticas, transformación digital de pymes... Nos ha tocado desempeñar un papel central en la digitalización en toda su amplitud, lo que nos permite aprender, compartir experiencias y seguir avanzando sin parar.

P: Uno de los proyectos estrella de Red.es es el Kit Digital, que capitaliza gran parte del presupuesto. Algunas de las convocatorias han agotado sus fondos incluso antes del plazo previsto. ¿Cómo está evolucionando este programa y qué planes hay para este año? ¿Se reabrirán tramos o se dotarán nuevas convocatorias?

Jesús Herrero: Kit Digital es un programa que comenzó hace aproximadamente tres años. Las primeras convocatorias fueron las de los segmentos de 10 a 50 empleados y de 3 a 10 empleados. Ambas están cerradas, pero con una buena noticia: hemos optimizado tanto los recursos que hemos logrado llegar a más empresas de las previstas inicialmente.

En total, hemos alcanzado a 139.000 empresas. El objetivo era llegar a un tercio de las empresas de cada segmento, lo que es una cifra muy relevante. Ninguna ayuda alcanza a la totalidad del público objetivo, pero hemos conseguido impactar a un porcentaje significativo.

Jesús Herrero, director general de Red.es, inaugurando los DISRUPTORES Innovation Awards 2024 Rodrigo Mínguez / José Verdugo

En el caso de los autónomos, el programa se ha impulsado especialmente gracias al análisis de la Asociación de Trabajadores Autónomos, la Unión de Trabajadores Autónomos y otras organizaciones que identificaron que el déficit en infraestructuras digitales era clave para su digitalización.

Estamos hablando de un programa que ha recibido más de 13 millones de consultas, ha llegado a 639.000 empresas y ha ejecutado un volumen de fondos que, en su inicio, muchos consideraban imposible de gestionar con éxito. Además, ha contado con la colaboración de instituciones como la Seguridad Social, el Notariado, el Registro Mercantil, el Ministerio de Hacienda y la Agencia Tributaria.

P: Entonces, ¿no hay ninguna intención de reabrir estos tramos a lo largo de este año? ¿No podría emplearse parte del dinero de fondos europeos que aún no se ha ejecutado para extender el Kit Digital?

Jesús Herrero: No, no se van a reabrir. Hay que entender que el capítulo ocho de los fondos europeos está basado en préstamos. No se pueden convertir en subvenciones directas sin asumir deuda. No es una cuestión de intención. Si dependiera de nosotros, seguiríamos evolucionando el programa. Pero este era un proyecto de 3.067 millones de euros que está llegando a su fin.

P: Su hermano, el Kit Consulting, fue más criticado en sus inicios, sobre todo porque en el ámbito de la consultoría digital había cierta confusión sobre su propósito. ¿Cómo ha sido su adopción y qué expectativas tenéis para este año?

Jesús Herrero: Kit Consulting es un programa que se nos encargó en enero del año pasado y que conseguimos poner en marcha en abril, lo que implicó desplegar toda la infraestructura en apenas cuatro meses. Incluimos herramientas de inteligencia artificial generativa para la valoración de proyectos, trabajamos con la comunidad de proveedores y desarrollamos una gran labor pedagógica para explicar su utilidad.

Este programa permite a las pymes entender las oportunidades que tienen en el mercado y evaluar sus capacidades. La transformación digital no consiste solo en comprar herramientas, sino en comprender su impacto y planificar su adopción.

Estamos viendo un trasvase significativo de empresas desde Kit Digital a Kit Consulting. Aproximadamente el 80-85% de las empresas que solicitaron Kit Digital han mostrado interés en Kit Consulting. De un objetivo inicial de 15.000 empresas, ya hemos alcanzado las 13.600 y esperamos llegar a 25.000 en total este año.

P: En el evento de la patronal Ametic en Santander mencionasteis que ya os estáis preparando para un futuro en el que no habrá esta cantidad de fondos europeos disponibles. ¿Cómo veis la viabilidad y el alcance de Red.es una vez que se agoten estos fondos?

Jesús Herrero: Después del Plan de Recuperación, que además creo que debemos reconocer porque somos de las instituciones que más financiación recibieron y que más la enfocaron en ejecución, nos queda una pequeña parte pendiente de identificar cómo integrar en nuestros programas.

Aunque pueda sonar poco atractivo, ahora es el momento de evaluar todo lo que se ha hecho en un programa tan grande. Seguramente hemos acertado en un porcentaje muy elevado, pero habrá áreas en las que podemos mejorar. Queremos analizar si las herramientas que hemos incorporado han generado empleo, mejorado el rendimiento, reducido problemas administrativos o aumentado la satisfacción de las empresas con los servicios instalados.

Cuando termine el Plan de Recuperación, pasaremos a gestionar fondos FEDER. Aunque las cifras no serán tan descomunales, siguen siendo relevantes. Tenemos 1.300 millones de euros en fondos FEDER y ya hemos comenzado su ejecución. Hemos lanzado la primera convocatoria de 30 millones para 90 oficinas de apoyo a la digitalización de pymes en todo el país.

Además, estamos preparando nuevas convocatorias específicas, como una enfocada en inteligencia artificial para el sector salud, otra para múltiples sectores y proyectos de despliegue de redes 5G. También destinaremos entre 40 y 45 millones a tecnologías cuánticas para pymes que ya están trabajando en este campo.

P: Hablando de inteligencia artificial y cuántica, estos proyectos parecen estar más enfocados en aplicaciones de estas tecnologías, pero no tanto en crearla desde nuestro país ¿Cómo lo estáis planteando?

Jesús Herrero: Nuestra prioridad es potenciar la tecnología "Made in Spain". En un momento en el que se habla de autonomía estratégica y soberanía tecnológica, tenemos que apostar por el desarrollo de tecnología propia y facilitar que las empresas puedan escalar y aplicar sus soluciones en sectores clave.

En inteligencia artificial, estamos trabajando para aumentar la disponibilidad de tecnología desarrollada en España y fomentar su adopción por parte de las empresas. Muchas empresas medianas identifican que hay una barrera en la adopción de nuevas tecnologías, y a través de programas cofinanciados queremos ayudarles a incorporarlas en su operativa. Esto incluye aplicaciones como el diagnóstico por imagen en la industria alimentaria, la automatización de procesos en seguros y administración, o el uso de datos sintéticos en el sector salud para mejorar la prueba de medicamentos.

En cuanto a tecnología cuántica, estamos destinando recursos a proyectos que puedan generar impacto a corto y medio plazo. No se trata solo de desarrollar la tecnología, sino de encontrar casos de uso prácticos que hagan que las empresas puedan beneficiarse de ella.

P: Otro aspecto clave es la formación y la mejora de competencias digitales. Actualmente, hay muchos organismos del gobierno involucrados en este ámbito (EOI, Enisa...). ¿Cómo estáis abordando la formación desde Red.es y qué os diferencia del resto?

Jesús Herrero: Antes de lanzar cualquier programa de formación, lo primero que hicimos fue analizar qué se estaba haciendo y evitar duplicidades. La estrategia tradicional ha sido lanzar convocatorias o licitaciones para empresas formadoras, lo que obliga a los beneficiarios a asumir la captación, mantenimiento y formación de los alumnos.

Nosotros decidimos un enfoque diferente: identificar dónde están los grupos de personas que necesitan formación y trabajar directamente con las organizaciones que ya tienen contacto con ellos. Por ejemplo, hemos colaborado con colegios profesionales, asociaciones de autónomos y organizaciones del tercer sector para diseñar programas específicos.

Jesús Herrero, director general de Red.es. Rodrigo Mínguez

Con la Unión Profesional y los consejos generales de los colegios, que representan a 1,8 millones de trabajadores en España, hemos identificado cómo la tecnología afecta a distintos sectores y qué conocimientos son realmente útiles para su transformación. Desde el uso del 5G para intervenciones quirúrgicas a distancia hasta cómo un arquitecto puede utilizar la vectorización para mejorar planos o cómo un politólogo puede emplear técnicas de web scraping para análisis de datos.

Para colectivos en riesgo de exclusión, hemos trabajado con organizaciones como Fundación Secretariado Gitano, Fundación Orange, Fundación Telefónica o la Fundación ONCE. Ellos conocen mejor las necesidades de sus comunidades y han ayudado a diseñar programas de formación específicos. Este enfoque nos ha permitido lanzar 2.802 cursos en todo el país para personas con discapacidad, mayores, en riesgo de exclusión o sin hogar. En abril o mayo ya comenzaremos a impartir formación, tras finalizar la selección de docentes y la organización de los fondos.

P: De Red.es depende el Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad (ONTSI), que parece haber pasado a un segundo plano en los últimos tiempos. ¿Cuál es su rol actual y qué podemos esperar de él?

Jesús Herrero: El ONTSI sigue publicando estudios clave, como los informes sobre comercio electrónico, la situación de la mujer en profesiones tecnológicas, la valoración de servicios públicos y el estado de la sociedad digital. Sin embargo, su labor ha sido opacada por la gestión del Observatorio de Derechos Digitales, al que se le ha encomendado la administración de 8,5 millones de euros para analizar y garantizar los derechos digitales en España.

A principios de este año, planteé al equipo del ONTSI la necesidad de renovar su estrategia. Necesitamos mirar más en profundidad los fenómenos digitales actuales y analizar su impacto real. Estamos trabajando en estudios más ambiciosos y cercanos a la realidad del momento.

Por ejemplo, a mediados de año publicaremos el mayor estudio mundial sobre el impacto de la tecnología en la infancia, en colaboración con UNICEF y la Universidad de Santiago de Compostela. Se trata de una encuesta con 100.000 respuestas, más de 8.000 entrevistas a docentes y 500 focus groups con profesores y padres. La Organización Mundial de la Salud nos ha pedido que exploremos la posibilidad de replicar este estudio a nivel global.

P: En la presentación del Observatorio de Derechos Digitales, el presidente Pedro Sánchez hizo referencia a la "tecnoélite" y los "tecnooligarcas". ¿Cómo se equilibra este discurso con la necesidad de apoyar la industria tecnológica?

Jesús Herrero: Para nosotros está claro: el 96% de las empresas con las que interactuamos son españolas. Creemos en la tecnología desarrollada en España y en su capacidad de competir. No es lo mismo utilizar tecnología para recortar costes en personal que para mejorar diagnósticos médicos. Nuestro enfoque está en fortalecer el ecosistema local.

P: También habló mucho de combatir la desinformación y el discurso de odio en redes. ¿Cómo puede abordarse esto sin caer en la censura?

Jesús Herrero: Es una paradoja: cuanto más desinformación y odio hay, más se habla de censura. Lo preocupante no es que una persona diga algo incorrecto, sino la capacidad de viralización que tiene ese mensaje.

Debemos preguntarnos por qué ciertos discursos de odio y desinformación aparecen con tanta frecuencia en nuestras redes, aunque no sigamos a esos perfiles. No permitiríamos este tipo de mensajes en un bar o en un estadio de fútbol, entonces, ¿por qué en las redes sí? Las plataformas digitales deben asumir su responsabilidad en cómo se propagan ciertos contenidos. Si el morbo es lo que prima, quizá deberíamos educar a los algoritmos para que premien la difusión de información veraz y de calidad.

P: En la presentación de Kit Digital mencionasteis que la tecnología utilizada en este programa podría expandirse a otros ámbitos del Gobierno. ¿Se está utilizando ya en otras áreas de la Administración?

Jesús Herrero: Sí, sin duda. Nuestra experiencia en Kit Digital nos ha permitido desarrollar herramientas que ahora están siendo utilizadas por otras entidades. Estamos trabajando con la Intervención General del Estado, que maneja un volumen enorme de datos y necesita adaptar su infraestructura para mejorar la supervisión y seguimiento de la ejecución de los fondos.

También estamos colaborando con la Abogacía del Estado, la Guardia Civil y organismos como el ICEX y el CDTI para compartir tecnología y reducir costes en la gestión de sus programas. Nuestra tecnología de automatización nos permite mejorar la eficiencia en la Administración, y el objetivo es que más entidades puedan beneficiarse de ella.

Además, estamos desarrollando una herramienta de gestión del conocimiento para identificar y compartir información sobre los proyectos innovadores que hemos financiado. Es una forma de evitar duplicidades y aprovechar mejor los recursos disponibles.

P: En poco tiempo, habéis pasado por varios cambios de liderazgo en el Ministerio, desde Nadia Calviño a José Luis Escrivá y ahora Óscar López. ¿Cómo ha afectado esto a la estabilidad de Red.es? ¿Ha cambiado la estrategia?

Jesús Herrero: Lo bueno es que he trabajado con los tres ministros y puedo decir que cada uno ha dejado su huella. Con Nadia Calviño vivimos la llegada de todos los planes europeos, lo que supuso un enorme reto de gestión y una exigencia altísima. Con José Luis Escrivá y Maite Ledo nos enfocamos en el desarrollo de tecnología punta, en especial en la aplicación de inteligencia artificial en la digitalización de las pymes.

Ahora, con María González Veracruz y Óscar López, seguimos avanzando. María ya conocía bien la casa y Óscar ha demostrado tener una visión clara sobre la digitalización y una gran confianza en el equipo de Red.es.

Pese a los cambios ministeriales, nuestra hoja de ruta sigue siendo clara: digitalización de las pymes, impulso a la inteligencia artificial y tecnologías emergentes, y mejora de la eficiencia en la Administración Pública.

Pregunta: En Santander mencionasteis que ibais a implementar nuevos mecanismos de transparencia en Red.es. ¿Cómo se han materializado estos esfuerzos?

Jesús Herrero: Sí, hemos reforzado los mecanismos de control para garantizar el uso adecuado de los fondos. Hasta ahora, hemos detectado dos casos de mala gestión de fondos públicos que ya están en sede judicial, uno de ellos en la Fiscalía Europea.

También hemos implementado herramientas de inteligencia artificial para identificar operaciones con mayor riesgo de fraude y hemos aprobado nuevos estatutos para la función de auditoría interna. Además, hemos reforzado la certificación en cumplimiento normativo y transparencia, estableciendo controles más estrictos en la gestión de los fondos.

El nuevo mecanismo de gestión de fondos FEDER nos obliga a identificar riesgos antes de ejecutar los fondos, establecer medidas de prevención y evaluar constantemente su impacto. Estamos trabajando en mejorar la eficiencia y en asegurar que cada euro invertido tenga el mayor impacto posible.

P: Para terminar, ¿cuál dirías que es el mayor reto de Red.es en los próximos años?

Jesús Herrero: Nuestro reto principal es garantizar que la digitalización siga avanzando en España, incluso cuando los fondos europeos ya no sean tan abundantes. Hemos demostrado que la Administración Pública puede ejecutar programas de gran envergadura de forma eficiente, y ahora debemos consolidar estos avances.

Queremos seguir apoyando a las pymes en su transformación digital, impulsar la inteligencia artificial y las tecnologías cuánticas, mejorar la formación en competencias digitales y fortalecer la transparencia en la gestión de fondos públicos. El desafío es grande, pero tenemos la experiencia y la estructura para seguir adelante. Seguiremos trabajando para que España se mantenga como un referente en digitalización.