La primera edición de Talent Arena exhibe en MWC 2025 el lado más 'punk' de la tecnología

Esta semana, la industria tecnológica global tiene la vista puesta en el evento que desde hace dos décadas acoge Barcelona: el Mobile World Congress (MWC). La ciudad condal se ha vestido de nuevo de gala para recibir a multinacionales y empresas venidas de todas las regiones del mundo que tienen algo que aportar en un sector que domina cualquier ámbito económico, político y social.

Cuatro días, del 3 al 6 de marzo, en los que presumirán de sus logros, pero, sobre todo, de lo que tienen preparado para el futuro. Un tiempo en el que la velocidad de los desarrollos y las innovaciones no da tregua a quienes quieren ser protagonistas de lo que algunos ya califican como cuarta revolución industrial de la mano de (y esto ya no es ninguna sorpresa) la inteligencia artificial.

Mucho se habla de ella y sus aplicaciones, pero no tanto como se debiera de los artífices que han de aterrizarla: profesionales con los conocimientos necesarios para que empresas, instituciones y gobiernos cumplan de forma tangible lo que ya llevan varios años prometiendo sobre el papel. Sin este talento, cualquier avance tecnológico corre el riesgo de quedar en mera teoría, sin la capacidad real de impactar en la sociedad.

Un desafío que afecta a empresas de todos los tamaños, desde startups hasta grandes corporaciones que buscan incorporar perfiles cualificados para desarrollar y aplicar nuevas tecnologías en sus procesos.

Precisamente para poner de manifiesto esta necesidad, este año se celebra la primera edición de Talent Arena. Aunque este encuentro no ocupa ni de lejos el mismo espacio que MWC 2025 —el primero se celebra en el recinto de Montjuic de la Fira de Barcelona y el segundo, a pocos kilómetros, en los pabellones de Gran Vía— la conexión entre ambos es evidente: mientras en uno se presentan las innovaciones tecnológicas, en el otro se buscan y capacitan a los profesionales que podrán hacerlas realidad.

Talent Express: el tren de los desarrolladores

La cita para 70 de los desarrolladores asistentes empezó a bordo de un tren, el Talent Express, que partió de Madrid a primerísima hora de la mañana. Dos de sus vagones se convirtieron en un espacio de networking, reuniendo a programadores, ingenieros y expertos en tecnología en su viaje hacia Barcelona. Todos ellos con billete y acceso gratuito, también a la tercera jornada de MWC 2025.

Un trayecto que sirvió para intercambiar ideas, establecer contactos y calentar motores antes del gran evento; además de ser el espacio de una de las primeras clases magistrales: la de José Luis Crespo (Quantum Fracture) sobre computación cuántica. Porque Talent Arena no quiere quedarse solo en un evento de tecnología, su objetivo es convertirse en el mayor encuentro de desarrolladores de Europa.

Talent Arena 2025 N. Hernández

En su debut, este encuentro se celebra en un espacio de 20.000 metros cuadrados, con una marcada estética cyberpunk. No hay grandes expositores (de hecho, los existentes se pueden contar con los dedos de las dos manos), ni gadgets llamativos de última generación. En su lugar, luces de neón, máquinas de videojuegos y una estética vintage se entremezclan en el pabellón de Montjüic presidido por tres escenarios donde los protagonistas son los cerebros detrás del código.

La ponencia estrella de la primera jornada ha sido la de Garry Kaspárov. Los siguientes días los nombres del cartel impresionan con figuras como Steve Wozniak o Cassie Kozyrko. Pero durante tres días no se trata solo de escuchar a estas grandes referencias del sector digital, sino de resolver retos tecnológicos en hackatons, recibir consejos de expertos y demostrar habilidades en desafíos que tienen lugar en directo.

De la mano del talento

El Mobile Lunch 2025, el evento del domingo que marca el inicio del MWC, ya anticipaba la importancia del talento en esta nueva edición. Celebrado en el Palau de la Música Catalana, reunió a cerca de 400 personas del ecosistema tecnológico, desde inversores hasta directivos y emprendedores. Durante el encuentro, el CEO de MWCapital, Francesc Fajula, lo dejó claro: “La disponibilidad de talento es el principal desafío de Europa para afianzar su papel en la revolución digital”.

Detrás de la iniciativa están los organizadores de MWC (Mobile World Capital Barcelona, con la colaboración de GSMA), que han puesto a disposición de los asistentes un autobús lanzadera que une ambos congresos: aquel en el que se habla de las nuevas y futuras tecnologías, y en el que se toma el pulso a quienes las pondrán en marcha.

Talent Arena 2025 N. Hernández

La idea, según sus impulsores, es “reafirmar a Barcelona como un referente global en el sector digital, actuando como un hub internacional para todo el ecosistema digital”. No olvidemos que en 2014 ya se incorporó 4 Years From Now (4YFN) a MWC como evento paralelo dedicado al mundo el emprendimiento.

Primero, lo hizo ocupando un pabellón del recinto ferial de Montjuic para, en 2021 y tras la cancelación de 2020 con motivo de la pandemia, trasladarse a Gran Vía después de alcanzar 23.000 asistentes en la edición anterior (en la primera se llegó a cerca de 2.300). Un cambio que ha favorecido la creación de redes entre startups, inversores, instituciones y corporaciones. Un objetivo que, muy probablemente, también figura en la apuesta de futuro para Talent Arena.

Mientras el MWC exhibe el futuro de la tecnología y 4YFN es el foro para la inversión y las startups, Talent Arena es el punto de encuentro de los desarrolladores. Un espacio donde esta comunidad se reúne para aprender, colaborar y, por qué no, divertirse.