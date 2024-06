DigitalES Summit 2024: cuando la odisea de la brecha digital va mucho más allá de la inteligencia artificial

Sin tecnología no hay progreso, ni social, ni económico. Negarlo sería ignorar y darle la espalda al tiempo que nos ha tocado vivir. Pero nadie dijo que fuera fácil. De eso sabe, y mucho, José Luis Mateo. Su nombre, a priori, no nos dice nada, pero si contamos que es un español jubilado con un teléfono móvil en su bolsillo, del que apenas sabe usar el 10% de sus funcionalidades, seguro que los lectores son capaces de establecer un paralelismo con alguien de su entorno.

José Luis se subió al escenario de DigitalES Summit 2024 el pasado miércoles, durante la primera jornada de la séptima edición del congreso de esta patronal. Su testimonio puso sobre la mesa esas brechas digitales que todavía persisten en nuestra sociedad, y que no sólo se derriban con una mejora de las infraestructuras –y de las que las operadoras de nuestro país presumieron durante los dos días del evento–. Se necesita algo más.

Este jubilado no sólo tiene “problemas” con su móvil, también con los cajeros del banco o con otras máquinas “llenas de botones” que a veces son tan difíciles de entender, y no sólo entre los seniors, como admite el propio conductor del encuentro. Eso sí, José Luis reconoce que si no sabe manejarse mejor es porque prefiere “vivir más tranquilo”, igual que no sabe poner la lavadora, pero “podría aprender”.

Enganchar a esas generaciones que viven ajenas a su tiempo, a un tiempo muy tecnológico, es parte de los deberes pendientes de todos los actores que forman parte de este ecosistema. Al igual que proteger a aquellas que han nacido y crecido aprovechando sus oportunidades, pero también expuestos a sus amenazas.



“Una responsabilidad que no sólo puede recaer en las familias y en su entorno”, manifestó la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, quien recordó el anteproyecto de ley impulsado desde su cartera para la creación de entornos digitales seguros. “La regulación no limita la libertad de las empresas, pero no pueden obtener dividendos a costa de la seguridad de los menores”, añadió. Ni de ningún otro colectivo, lo que debería resultar una obviedad.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, durante la apertura de DigitalES Summit 2024.

El inicio de la jornada ya daba pistas sobre el marcado carácter social de esta edición cuando el presidente de DigitalES, Federico Linares, se preguntaba “¿Es la industria tecnológica relevante para los ciudadanos de a pie?”. La respuesta es sí, aunque algunos de ellos no lo sepan porque, repetimos, creen vivir ajenos a su tiempo. Una idea que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, corroboró al pronunciar en su intervención una frase no por manida, menos cierta: “La tecnología es por y para las personas”.

La administración púbica hizo gala de ello durante una mesa redonda en la que Miguel Ángel Amutio, de la Secretaría General de Administración Digital del Gobierno de España; Fernando de Pablo, director de la Oficina Digital del Ayuntamiento de Madrid, y José de la Uz, Alcalde de Las Rozas; junto a empresas tecnológicas, representadas por Patricia Urbez, de Fujitsu; y José Luis Mate, de Nec; pusieron sobre el escenario cómo la colaboración pública-privada es capaz de acercar la digitalización a los ciudadanos y facilitarles la vida, siempre bajo la premisa de dos palabras que no paraban de repetir los ponentes: inclusión y confianza.

A las que en una de las intervenciones posterior se añadió la formación para componer, posiblemente, la tríada perfecta. "Es clave que las bases de la diversidad se asienten sobre una buena educación. Esta es sin duda la clave del éxito para lograr cerrar la brecha digital”, señalaba la vicepresidenta de Huawei, Carmen González Gens, durante su conversación con la vicepresidenta de EL ESPAÑOL, sobre la importancia de crear un entorno igualitario para alcanzar el progreso tecnológico.

Tecnología al servicio de las personas

Si la apertura del primer día del DigitalES Summit 2024, vino a cargo de José Luis Mateo, el jubilado que puso sobre la mesa las brechas digitales que todavía persisten en la sociedad, la del segundo recayó en una de las personas que, probablemente, más sepan de conectividad en el mundo: el CEO de Masorange, Meinrad Spenger.

En este contraste entre ambos perfiles recae el equilibrio del que quiso hacer gala el evento, donde han convivido a lo largo de ambas jornadas los máximos expertos del sector digital con la parte más humana de la misma: las personas, en línea con la visión humanista europea de poner la tecnología al servicio de la sociedad.

Las personas, de hecho, han sido las protagonistas de la intervención de Spenger, quien ha analizado las primeras semanas tras el anuncio de la fusión. Según ha explicado, la integración de ambas plantillas bajo una cultura común ha sido "una experiencia muy positiva". "Somos más y queremos ser mejores", ha resumido.

La línea más humanista también ha sido la que ha marcado el discurso del presidente de DigitalES, Federico Linares, quien ha destacado la importancia de la colaboración y el trabajo en equipo a la hora de afrontar retos tan importantes como los sanitarios, los educativos o el envejecimiento de la población.

Mientras, en su intervención, Salvador Estevan, director general de Digitalización e Inteligencia Artificial del Gobierno de España, ha puesto el foco en el talento en todo su recorrido, desde el desarrollo de las propias competencias digitales hasta la especialización o el traspaso de conocimiento desde los centros educativos a la empresa. En este camino, Estevan ha destacado que es esencial entender "el cómo, el por qué y en qué" puede ayudar la tecnología para desplegar las diferentes aplicaciones de la misma.

El director general de Digitalización e IA ha precisado que el gran reto que afronta Europa en la actualidad es la transferencia de estos perfiles, tanto hacia el mundo empresarial como el de investigación. "Tenemos el caldo de cultivo: esto nos permitirá no solo tener una aplicación actual, sino también garantías en el medio o largo plazo", ha afirmado.

Salvador Estevan, director general de Digitalización e Inteligencia Artificial del Gobierno de España, durante su intervención en DigitalES Summit. DigitalES

El talento ha sido, asimismo, el tema principal de la primera mesa redonda que ha tenido lugar tras la participación de Estevan. En ella, Carlos Gutierrez, secretario de Estudios y Formación Sindical de CCOO; Javier Plasencia, coordinador área de ciclos de Empresa en iFP (Innovación en Formación Profesional); Juan José Juárez, senior project manager en la Fundación Bertelsmann; y Juan Bru, Human Resources senior manager de Huawei Technologies España, han reflexionado sobre los retos a los que se enfrentan España y Europa para generarlo, atraerlo y retenerlo.

Los expertos han destacado la necesidad de orientar a los perfiles que no son puramente tecnológicos, sino que pertenecen a otras áreas como el humanismo, hacia el sector digital, donde también existe un campo de oportunidad para su desarrollo. También, han precisado que es importante acercarse a la empresa para saber cuáles son sus necesidades.

Entre los retos, han mencionado la brecha de género existente, donde sigue habiendo una gran diferencia entre las mujeres y los hombres que se forman en carreras más tecnológicas. A la par, han señalado que este campo se encuentra en continuo cambio y evolución, lo que implica una necesidad constante de formación.

El CEO de Vodafone, José Miguel García, en su conversación junto a Alfonso Muñoz, periodista de EL ESPAÑOL-Invertia. DigitalES

Una de las intervenciones más interesantes ha sido la de Daniel Herrera, técnico de Empleo en Inserta Empleo- Fundación ONCE, que ha puesto el foco en el contraste entre el rápido avance de la tecnología frente al abandono de las necesidades de las personas con discapacidad. Entre los ejemplos que ha compartido, ha precisado la proliferación de aplicaciones móviles para multitud de usos donde, muchas de ellas, continúan sin ser accesibles.

A la par, ha contado que él "ha sido el segundo plato" para participar en el evento, dado que la primera persona contactada va en silla de ruedas y no podía acceder al espacio por las diferentes escaleras que había. "Una tecnología mal hecha, son más escalones (para las personas con discapacidad)", ha afirmado. "Cuando algo se desarrolla con accesibilidad, vamos todos de cabeza, no podemos dejar a nadie por el camino".

En la que ha sido su primer acto como recién estrenado CEO de Vodafone, José Miguel García ha conversado junto a Alfonso Muñoz, periodista de EL ESPAÑOL-Invertia, para discernir los retos que enfrenta la empresa de telecomunicaciones en esta nueva etapa. Según ha precisado, el proyecto de la compañía será "de referencia" en Europa en los próximos años, no solo por la forma de abarcar la transformación, sino por el protagonismo que quieren tener.

Siguiendo con las 'telco', la secretaria de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, María González Veracruz, ha destacado que este sector ya no es solo "importante" para el Gobierno, sino también "prioritario y estratégico" para el futuro del país. Aquí ha vuelto a traer a colación la necesidad de apostar por el talento digital para lograr un empleo de mayor calidad que ayude a ser más competitivos en el corto, medio y largo plazo.

La secretaria de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, María González Veracruz, durante su intervención en DigitalES Summit. DigitalES

Casi al final de la jornada ha tenido lugar la presentación del Libro Blanco de la IA Generativa elaborado por DigitalES, con una conversación con expertos de Accenture, IBM, Masorange o Quobis, quienes han reflexionado sobre los cambios y el impacto que tendrá esta tecnología en los próximos años. También, han debatido sobre los retos que enfrenta, tanto los relativos a la regulación como a la sostenibilidad, con el objetivo de avanzar hacia una IA "gobernada, responsable y ética".

Relacionada con esta temática, Susana Pajares, médico rehabilitador, ha contado su experiencia trabajando con la inteligencia artificial en el sector sanitario, donde ha desgranado las posibilidades que se vislumbran, pero también ha hecho hincapié en los desafíos relacionados en un campo tan sensible.

Miguel López-Valverde, consejero de Digitalización de la Comunidad de Madrid, ha sido uno de los últimos en intervenir en este Digitales Summit 2024. En su turno, ha destacado la oportunidad que supone la tecnología para "simplificar" la relación entre los ciudadanos y las empresas con la Administración Pública. López-Valverde ha insistido en la necesidad de regular este campo, especialmente tras el despunte de la IA, para proteger los derechos y los usos derivados.

Ante este escenario, el consejero de Digitalización de la Comunidad de Madrid ha señalado que la región está trabajando para convertirse en un "foco tecnológico" dentro de Europa, donde ya es una de las más potentes en este sector.

El cierre ha venido de la mano de Cristina Garmendia, presidenta de Cotec y de Mediaset, y del presidente de DigitalES. Ambos han reflexionado sobre el contexto geopolítico de la actualidad, marcado por la transformación y la interconexión que afecta, de forma directa, a usuarios y empresas. A la par, han coincidido en que este ecosistema viene aparejado a una serie de preocupaciones como las tensiones comerciales, la protección de los derechos o la soberanía tecnológica.

Relacionado con este último punto, han precisado que Europa ha desatendido este aspecto, por lo que ahora debe centrarse en proteger sus valores en un mundo en el que las reglas de juego son distintas. Aquí, se han detenido sobre la inteligencia artificial, que ha venido a cambiar los paradigmas existentes, y, aún así, han señalado que "estamos en el inicio".