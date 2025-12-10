Ametic reclama extender los fondos europeos para digitalización y simplificar su gestión antes de su fin en 2026

El presidente de Ametic, Francisco Hortigüela, en la redacción de DISRUPTORES - EL ESPAÑOL. Javier Carbajal

Las claves nuevo Generado con IA Ametic reclama la extensión de los fondos europeos Next Generation para digitalización, cuyo ciclo termina en 2026, debido a la baja ejecución de proyectos. La patronal tecnológica critica la burocracia y complejidad administrativa, que dificulta el acceso especialmente a pymes y limita el impacto real del programa. Ametic advierte que sin una ampliación del plazo y una simplificación de procesos, muchos proyectos tecnológicos y de industrialización podrían quedar sin desplegarse. Alertan de que esta situación puede agravar la brecha entre grandes empresas y pymes en digitalización, afectando la competitividad del tejido productivo español.

A falta de menos de un año para el cierre oficial del ciclo de fondos europeos Next Generation, previsto para mediados de 2026, la patronal tecnológica Ametic advierte de que una parte relevante de los proyectos sigue sin ejecutarse con eficacia y demanda una expansión de los plazos para recuperar el tiempo perdido.

Así lo ha defendido su presidente, Francisco Hortigüela, durante un encuentro con prensa en el que ha criticado duramente que el diseño burocrático y la complejidad administrativa han limitado el impacto real del programa, especialmente entre pequeñas y medianas empresas.

Desde el arranque del plan, Ametic reclamó a Bruselas y a Madrid una simplificación del sistema, tanto para acceder a las convocatorias como para justificar los proyectos aprobados.

Hortigüela recuerda que la patronal ya lo advirtió “desde el inicio de los fondos europeos”, insistiendo en que “acceder a los fondos para las empresas grandes es difícil, pero para las empresas pequeñas y medianas es más complicado, por no decir imposible”.

El directivo insiste en que la carga de requisitos ha ralentizado el ritmo de despliegue y ha reducido la eficacia del programa. Esta situación, afirma, tiene un impacto directo en la competitividad: “La carga burocrática para una empresa pequeña hace que se cierre, y para una empresa mediana supone lastrar el crecimiento y reducir su velocidad de crecimiento”.

Con el calendario corriendo y el fin formal del ciclo en 2026, el sector reclama una ampliación del plazo de ejecución, cuestión que, según la patronal, también comparte el Gobierno español.

“Eso es lo que todos queremos y esperamos. Creo que el Gobierno también espera que se puedan extender”. No obstante, Hortigüela admite que la decisión depende de Europa y no de un marco unilateral: “No sé si se podrá acceder por un tema europeo. No depende de España, pero sería bueno para todos”.

La patronal insiste en que la extensión no es un capricho, sino una necesidad económica: sin más tiempo, parte de los proyectos podrían no llegar a desplegarse, especialmente aquellos de carácter tecnológico, industrial o con dificultad para movilizar capilaridad territorial. A esto se suma que algunas iniciativas del plan (como determinados PERTE, incluyendo el de los chips) “no han llegado a materializarse correctamente”, con niveles de ejecución claramente por debajo de lo esperado.

Hortigüela subraya que la solución no consiste en seguir haciendo más de lo mismo o, ya ni hablemos, de endurecer controles, sino en rediseñar procesos que permitan agilidad sin renunciar a la fiscalización: “Hay que simplificarlo y buscarlo; si hay fraude hay que perseguirlo y ser duros, pero hay que dar cierta credibilidad y confianza a las empresas”.

La patronal advierte de que, sin poner medidas eficaces al respecto, estamos ante un riesgo estructural: sin que los fondos aterricen en el tejido productivo, la digitalización “va a generar un gap entre las grandes empresas y las medianas y pequeñas, cada vez mayor”.