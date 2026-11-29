Rosa Maria Sebastián, vicerrectora de Innovación, Transferencia y Emprendimiento de la UAB y directora del Parc de Recerca UAB. DISRUPTORES

Hay una pregunta que me planteo a menudo cuando hablamos de innovación: ¿estamos aprovechando realmente todo el conocimiento que generamos? Desde las universidades y los centros de investigación desarrollamos constantemente nuevas tecnologías y soluciones con potencial para transformar nuestra economía y nuestra sociedad. Sin embargo, no siempre conseguimos que ese conocimiento llegue a quienes podrían aplicarlo.

Creo que esta distancia entre lo que sabemos y lo que somos capaces de poner en práctica es uno de los grandes retos de nuestro sistema de innovación. Hemos dedicado muchos esfuerzos a impulsar la investigación y generar nuevos descubrimientos, pero quizás no hemos prestado suficiente atención a las dificultades que encuentran muchas empresas para aprovechar el conocimiento que ya existe.

Y es que innovar no consiste únicamente en desarrollar algo nuevo. También significa saber identificar, adaptar y aplicar aquello que otros ya han descubierto.

Durante años, buena parte del debate sobre innovación se ha centrado en cómo mejorar la transferencia de conocimiento desde las universidades y los centros de investigación hacia el tejido empresarial. Y, sin duda, es una cuestión fundamental. Pero la existencia de conocimiento transferible no garantiza, por sí sola, que este acabe convirtiéndose en mejoras concretas para las empresas o la sociedad.

Para que esto ocurra, es necesario que alguien sea capaz de reconocer su potencial, comprender su utilidad y adaptarlo a una necesidad concreta. Es lo que conocemos como capacidad de absorción: la habilidad de una organización para identificar, asimilar y utilizar conocimiento externo.

Esta capacidad no depende exclusivamente de disponer de recursos económicos. También requiere profesionales preparados, tiempo para explorar nuevas soluciones, una cultura abierta al aprendizaje y, sobre todo, una estrategia que sitúe la innovación entre las prioridades de la organización.

Una tecnología puede ser excelente desde el punto de vista científico y, aun así, no encontrar aplicación si las empresas no disponen de las condiciones necesarias para incorporarla. Por eso, el reto no es únicamente acercar la ciencia al mercado, sino también preparar al mercado para aprovechar la ciencia.

Esta cuestión adquiere especial relevancia en un tejido productivo como el nuestro, formado mayoritariamente por pequeñas y medianas empresas. Muchas pymes conocen perfectamente los retos de su actividad y tienen una gran capacidad para encontrar soluciones prácticas. Sin embargo, a menudo carecen de departamentos especializados en I+D, de personal dedicado a explorar oportunidades tecnológicas o del tiempo necesario para establecer colaboraciones externas.

La presión del día a día, la incertidumbre sobre el retorno de las inversiones y la dificultad para identificar qué tecnologías pueden aportar valor real son barreras que condicionan sus decisiones.

No se trata, por tanto, de una falta de voluntad innovadora. En muchos casos, el problema es que las empresas no cuentan con los recursos o las herramientas para convertir una necesidad en un proyecto de innovación.

Pensemos, por ejemplo, en una pequeña empresa industrial que quiere reducir su consumo energético o incorporar materiales más sostenibles. Es posible que ya existan soluciones científicas y tecnológicas capaces de ayudarla. Pero ¿cómo puede identificarlas? ¿Quién puede evaluar su viabilidad? ¿Cómo puede asumir el riesgo de implantarlas sin comprometer su actividad habitual? Responder a estas preguntas es tan importante como seguir desarrollando nuevas tecnologías.

Si queremos que el conocimiento científico tenga un impacto más amplio, debemos prestar tanta atención a la capacidad de adopción de las empresas como a la generación de nuevas soluciones.

Esto implica, en primer lugar, ayudar a las organizaciones a identificar sus retos y traducirlos en necesidades de innovación concretas. No siempre es fácil saber qué tecnología se necesita, especialmente cuando se desconoce qué posibilidades ofrece la investigación.

También requiere profesionales capaces de moverse entre dos mundos que todavía utilizan lenguajes y dinámicas diferentes: el de la ciencia y el de la empresa. Perfiles que comprendan tanto el potencial de una tecnología como las condiciones reales para incorporarla a un proceso productivo.

Y, finalmente, necesitamos instrumentos de apoyo que no se limiten a financiar el desarrollo tecnológico, sino que también faciliten su experimentación, adaptación e implantación. Porque el camino que va desde una solución prometedora hasta su utilización efectiva puede ser tan complejo como el propio proceso de investigación.

En este contexto, la colaboración no debería entenderse únicamente como una vía para generar nuevos proyectos, sino como una oportunidad para compartir capacidades, reducir incertidumbres y facilitar que más organizaciones puedan innovar.

Seguimos midiendo buena parte de nuestros avances en innovación a través de indicadores como la inversión en I+D, las patentes registradas o las nuevas tecnologías desarrolladas. Todos ellos son relevantes, pero creo que deberíamos prestar más atención a lo que ocurre después: cuando ese conocimiento tiene que salir del ámbito de la investigación y encontrar su lugar en la actividad cotidiana de las empresas.

Me gustaría que habláramos más de cuántas empresas consiguen incorporar nuevas soluciones, de qué dificultades encuentran en el camino y de qué podemos hacer para que innovar no sea una posibilidad reservada a quienes disponen de más recursos.

Porque, a veces, avanzar en innovación no requiere necesariamente un nuevo descubrimiento. Puede significar que una pequeña empresa consiga aplicar por primera vez una solución que ya existía, pero a la que hasta entonces no había podido acceder. Y creo que deberíamos aprender a valorar mucho más esos avances.

*** Rosa Maria Sebastián, vicerrectora de Innovación, Transferencia y Emprendimiento de la UAB y directora del Parc de Recerca UAB.