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Durante décadas hemos explicado el progreso de los semiconductores mediante el objetivo de integrar cada vez más capacidad en dispositivos cada vez más pequeños, rápidos o eficientes. Esa evolución ha transformado la industria, ha cambiado nuestra economía y ha hecho posible gran parte de la tecnología que utilizamos a diario. Pero también ha provocado que alcanzar el siguiente avance resulte más complejo y que sea más costoso y más exigente en términos de conocimiento, infraestructuras e inversión.

Ante esta realidad, el debate suele centrarse en la necesidad de construir nuevas capacidades tecnológicas. Sin embargo, quizá conviene plantear una pregunta diferente: ¿estamos aprovechando suficientemente las capacidades que ya tenemos?

España dispone de una extensa red de universidades y centros de investigación que, durante décadas, ha acumulado conocimiento en ámbitos como la microelectrónica, los materiales, las comunicaciones, la fotónica, la fabricación avanzada, o las tecnologías cuánticas. Se trata de una infraestructura de conocimiento que debe representar una ventaja considerable para una industria que necesita incorporar tecnologías cada vez más avanzadas a sus productos.

Porque el progreso tecnológico rara vez ocurre mediante grandes saltos aislados. Se parece mucho más a una carrera de relevos. Un nuevo proceso de fabricación permite explorar circuitos que antes no eran viables. Esos circuitos hacen posibles nuevas arquitecturas. Las nuevas arquitecturas plantean exigencias diferentes de encapsulado e interconexión. A su vez, aparecen nuevos retos térmicos, electromagnéticos o de fiabilidad, cuya resolución abre camino a la siguiente generación de sistemas. En suma, cada avance se construye sobre conocimientos desarrollados previamente.

Esta característica es especialmente evidente en el mundo de los semiconductores. Entre una celda elemental y un sistema electrónico con aplicación real, existe una larga cadena de decisiones tecnológicas que atraviesa múltiples disciplinas. El diseño, los materiales, la fabricación, el empaquetado o la validación forman parte de un mismo recorrido. Además, las fronteras entre estas disciplinas son cada vez menos evidentes. La incorporación de nuevos materiales o tecnologías obliga con frecuencia a replantear aspectos relacionados con la compatibilidad electromagnética, la gestión térmica, la fiabilidad o la integración del sistema completo. Mejorar una pieza del sistema obliga a reconsiderar las demás.

España dispone de capacidades con un valor muy considerable en varios de esos ámbitos. El diseño de circuitos integrados, analógicos y digitales, los sistemas en chip, los circuitos de radiofrecuencia o la fotónica integrada son buenos ejemplos de campos en los que el conocimiento especializado genera un elevado valor añadido. Sin embargo, sería un error entender cualquiera de ellas de forma aislada. El verdadero valor industrial aparece cuando todas las piezas encajan y permiten transformar una tecnología en un producto fiable, fabricable y competitivo.

Por eso resulta tan importante conservar una visión capaz de recorrer la tecnología desde sus fundamentos elementales hasta la aplicación final. Y es aquí donde aparece uno de los activos menos visibles y más valiosos de nuestra red de investigación: las personas.

En universidades y centros de investigación trabajan profesionales que han desarrollado sus carreras en entornos tecnológicos de alta especialización y, en suma, son muy diversos. Su verdadero valor no reside únicamente en dominar una disciplina concreta, sino en comprender cómo se relacionan distintas tecnologías y cómo una decisión tomada en un nivel del sistema puede afectar al conjunto. Ese conocimiento transversal, construido durante años de experiencia, es extremadamente difícil de improvisar y constituye un recurso de enorme valor para la industria.

Esta realidad se hace especialmente visible en un momento marcado por el auge de la inteligencia artificial. No se puede negar que los sistemas de IA han sido entrenados con buena parte del conocimiento, las publicaciones y los desarrollos generados durante las últimas décadas. Sin embargo, la capacidad de identificar nuevos retos, formular preguntas relevantes y abrir caminos tecnológicos que todavía no existen sigue dependiendo de las personas que han construido los avances anteriores.

Para una empresa que necesita incorporar una tecnología de frontera a la siguiente generación de sus productos, desarrollar internamente toda esa experiencia puede resultar inviable en términos de tiempo, esfuerzo o recursos. Sin embargo, mantener la competitividad exige precisamente eso: sistemas cada vez más sofisticados, eficientes, fiables y tecnológicamente avanzados.

Ahí es donde la colaboración entre industria y centros de investigación aporta un valor diferencial. No se trata de sustituir a las empresas ni de competir con ellas. Se trata de convertirse en una extensión de sus capacidades tecnológicas allí donde explorar una nueva tecnología exige conocimientos muy especializados, compartir incertidumbre o combinar disciplinas que difícilmente pueden mantenerse permanentemente dentro de una sola organización.

Los centros de investigación pueden generar, desarrollar y conservar conocimiento. Las empresas pueden transformarlo en productos, actividad económica y presencia en nuevos mercados.

España, por tanto, no parte de cero ante el impulso actual de la industria de los semiconductores. Posee una red de conocimiento creada durante décadas y, sobre todo, de profesionales que han acumulado experiencia trabajando desde los elementos más pequeños hasta los sistemas completos más complejos.

El reto consiste ahora en conectar de forma más eficaz ese conocimiento con las necesidades de nuestra industria.

Porque una de nuestras mejores oportunidades no consiste únicamente en fabricar más chips. Consiste en aprovechar mejor el conocimiento que ya tenemos y que cuando una empresa necesite llevar una tecnología hasta su límite, sepa que existe cerca una red de conocimiento capaz de acompañarlos en todo el recorrido: desde el silicio hasta el sistema gracias a las personas adecuadas.

*** Iñigo Adin Marcos es codirector del grupo de sistemas inteligentes para monitorización e inspección en el centro de investigación CEIT-BRTA.