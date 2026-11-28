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Iba caminando con prisa por Ortega y Gasset, un escaparate llamó mi atención, bajé el ritmo de mis pasos y al levantar la vista, tres personas me sonrieron y me saludaron efusivamente desde dentro. Entré solo para darles las gracias por el gesto, y felicitarles por esa maravillosa actitud. Me fui con una sonrisa pensando en el valor que tiene sentirse bien recibido y en las empresas que quieren que sus clientes se sientan así, descuidando a veces, cómo reciben ellas a las personas que contratan.

He estado a los dos lados de una entrevista de trabajo. Lo que se promete entonces, se pone a prueba en cuanto empiezas a trabajar. Evidentemente “ el movimiento se demuestra andando” y con el tiempo sale a relucir la coherencia del que contrata y del que es contratado. Una organización puede hablar mucho de confianza y, al mismo tiempo, obligar a una recepcionista a pedir permiso para acompañar a una familia desorientada. Puede pedir empatía a quien atiende al público y responder con impaciencia cuando esa misma persona pide ayuda.

Si una empresa espera que sus equipos atiendan bien, tiene la responsabilidad de darles información, herramientas, y tiempo para planificar y ejecutar decisiones. Y todo ello debe basarse en la confianza de la apuesta mutua ,que en su día, hicieron empresa y trabajador.La empresa transmite confianza cuando anima a sus equipos a tomar la iniciativa. Esa confianza se comprueba el día en que alguien toma una decisión razonable y su responsable lo respalda, incluso si el resultado podía haber sido mejor. Esa persona necesita saber a quién acudir, saber que pase lo que pase será escuchada y que habrá un margen para resolver lo que está a su alcance. Y si un responsable pide a su equipo que avise cuando algo va mal, su reacción ante quien se atreve a hablar determinará si la próxima vez alguien vuelve a hacerlo.

Y también importa cómo te acompañan cuando llevas años allí. Quién se sienta contigo a hablar de tu futuro, cómo te dicen que algo debe mejorar y qué ayuda recibes para conseguirlo. Luego está la despedida. A veces te vas porque has elegido otra etapa. Otras, la decisión la toma la empresa. Una conversación difícil puede ser clara y respetuosa. Las dos cosas se pueden hacer en la misma conversación.

Al final, ganamos todos. Cuando un empresario trata bien a sus trabajadores y les da los medios para hacer su trabajo, lo normal es que los trabajadores le correspondan. Se sienten valorados y se vuelven más eficientes, pudiendo dedicar más tiempo a resolver problemas, haciendo que el cliente reciba una mejor atención. Eso repercute en la productividad y puede traducirse en mejores resultados económicos para la empresa. Y además fortalece su reputación, porque el prestigio se construye con lo que cuentan quienes trabajan en ella y quienes confían en sus servicios.

Sigo pensando en aquellas tres sonrisas que me hicieron entrar a dar las gracias. Si una empresa quiere distinguirse por su manera de tratar a las personas, me parece justo pedirle que ese cuidado se vea en toda la relación. Desde el día en que alguien entra con ganas de demostrar lo que vale, hasta el día en que se marcha y ya no tiene nada que demostrar. Y si una empresa dice que su gente es lo que marca la diferencia, me interesa saber cómo trata esa empresa a la gente a la que pide que marque la diferencia.

Se llama coherencia entre lo que una empresa dice que es y lo que sus responsables hacen cada día.

*** Mariángeles Gálvez Rabadán es directora de Recursos Humanos y Asuntos Jurídicos del Hospital Universitario San Francisco de Asís y miembro de la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos (AEDRH).