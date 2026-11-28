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La Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC) ha autorizado el plan de SpaceX, es decir, de Elon Musk, para desplegar hasta un millón de satélites destinados a alojar centros de procesamiento de inteligencia artificial en el espacio. Un millón. Conviene detenerse un instante en la cifra. Un millón. Porque estamos tan acostumbrados a que las grandes tecnológicas anuncien sus proyectos con números astronómicos que corremos el riesgo de confundir la ambición empresarial con el sentido común.

Hay proyectos empresariales que nacen de una necesidad y otros que parecen surgir de una pregunta mucho más inquietante: ¿hasta dónde podemos llegar antes de que alguien nos obligue a detenernos? La última ocurrencia de Elon Musk parece pertenecer a esta segunda categoría.

SpaceX quiere trasladar los centros de datos al espacio. Y la Administración de Donald Trump parece dispuesta a despejarle el camino, aunque para ello haya que llenar el cielo de máquinas, multiplicar los riesgos ambientales y convertir la órbita terrestre en el próximo vertedero de la civilización tecnológica. Un auténtico basurero espacial.

Pero hay una cuestión que va mucho más allá de los problemas técnicos y ambientales: ¿quién ha decidido que el cielo puede convertirse en propiedad funcional de unos cuantos multimillonarios?

Durante siglos, las grandes potencias se han repartido territorios, mares, rutas comerciales y recursos naturales. Lo siguen haciendo, tanto en la Tierra como en el espacio. La conquista siempre se ha justificado en nombre de la civilización, el progreso, la seguridad o el desarrollo económico. Hoy asistimos a una nueva versión de aquella lógica, aunque los conquistadores ya no viajen en carabelas ni planten banderas en tierras lejanas. Viajan en cohetes reutilizables y despliegan constelaciones de satélites.

El espacio se está convirtiendo en el nuevo territorio de expansión de los grandes imperios. Pero hay una diferencia sustancial respecto al pasado: los protagonistas ya no son únicamente los Estados o las antiguas potencias coloniales. Ahora son también los grandes magnates empresariales. Elon Musk, Jeff Bezos y otros multimillonarios tecnológicos compiten por controlar infraestructuras orbitales que serán esenciales para las comunicaciones, la inteligencia artificial, la observación terrestre y, probablemente, buena parte de la economía del futuro.

La diferencia es que esta vez no se trata de conquistar continentes habitados, sino de ocupar un entorno que, al menos en teoría, pertenece a toda la humanidad.

Desde 1967 existe el Tratado del Espacio Ultraterrestre, que establece que el espacio no está sujeto a apropiación nacional. Sin embargo, esa prohibición no impide que empresas privadas acumulen una capacidad extraordinaria para ocupar posiciones orbitales, controlar infraestructuras esenciales y condicionar el acceso de terceros a determinados recursos y servicios.

No hace falta plantar una bandera para ejercer dominio. Basta con controlar los satélites, las redes de comunicación, los sistemas de transmisión y las plataformas tecnológicas de las que dependen millones de personas. Ahí está la clave.

El riesgo es que terminemos aceptando como algo natural que unos pocos empresarios privados decidan, mediante inversiones multimillonarias y acuerdos con los gobiernos, cómo se organiza una parte creciente de nuestro entorno común. El cielo nocturno, que durante generaciones ha sido patrimonio visual, científico y cultural de todos, puede acabar convertido en una infraestructura comercial sometida a los intereses de quienes tienen capacidad para pagar el lanzamiento de sus máquinas.

Y aquí aparece una contradicción especialmente llamativa: mientras se habla constantemente de democratizar la tecnología y poner la inteligencia artificial al servicio de la humanidad, la infraestructura necesaria para hacerlo podría quedar concentrada en manos de un reducido grupo de corporaciones.

La pregunta no es si Elon Musk tiene derecho a desarrollar nuevos negocios. Por supuesto que puede hacerlo dentro de las reglas. La pregunta es otra: ¿tiene sentido que las reglas las dicten, directa o indirectamente, quienes más se benefician de su ausencia?

Porque la colonización del cielo no necesita ejércitos ni fronteras. Puede avanzar mediante contratos, licencias administrativas, lanzamientos comerciales y decisiones regulatorias que, una vez consolidadas, resulten extraordinariamente difíciles de revertir.

Los antiguos conquistadores buscaban oro, especias y tierras. Los nuevos buscan órbitas, datos, capacidad de cálculo y posiciones estratégicas. Cambian los instrumentos y el vocabulario, pero permanece una vieja ambición: convertir un bien común en una fuente privada de poder y riqueza.

Y quizá lo más preocupante no sea que los multimillonarios quieran conquistar el espacio, sino que los gobiernos parezcan cada vez menos interesados en preguntar en nombre de quién lo están haciendo.