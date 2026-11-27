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De cuantos privilegios se ha arrogado la industria tecnológica en las últimas décadas, quizás uno de los más trascendentes sea el de decidir qué merece la consideración de inteligente. No en vano, asistimos en estos tiempos, entre ditirambos y guarismos, a una competición entre compañías que dirimen la superioridad intelectual de sus respectivas creaciones mediante exámenes cuyo contenido apenas suscita discusión allende los círculos académicos.

El poso que me queda es que celebramos que una máquina sea capaz (o, al menos, así se publicite) de emular los conocimientos de un doctor en Física o de resolver problemas matemáticos de extraordinaria complejidad, dando por buena una determinada concepción de la inteligencia y, por extensión, una jerarquía de los saberes humanos.

A esta cuestión dedica buena parte de sus esfuerzos un reciente análisis titulado 'AI Benchmarks as a Public Good for Development', rubricado por 12 investigadores del Banco Mundial, la Universidad de Oxford, J-PAL y el Centre for the Governance of AI. Su aproximación parte de las necesidades de los países en vías de desarrollo, pero de sus argumentos cabe colegir una impugnación de mucho mayor calado al modo en que se está conduciendo la carrera por la inteligencia artificial.

Los llamados 'benchmarks', esas pruebas estandarizadas a las que se someten los modelos para acreditar sus capacidades, tienen una doble función económica: sirven como argumento comercial ante los potenciales compradores y orientan las prioridades de quienes desarrollan esta tecnología. De ahí que resulte perentorio examinar la solvencia de semejantes instrumentos.

Pero la revisión de 445 de estas pruebas revela que más de la mitad carece de una definición explícita de la capacidad que pretende medir o recurre a una definición controvertida de la misma.

Se diría que hemos adquirido una extraordinaria destreza para cuantificar aquello sobre cuya naturaleza ni siquiera hemos alcanzado un consenso. Y, puestos a conceder a tales guarismos carta de naturaleza en las decisiones empresariales, en las inversiones multimillonarias o en la adquisición de tecnología por parte de las administraciones públicas, cabría exigir algo más de rigor a quienes los enarbolan.

A esta endeble fundamentación conceptual se suma la procedencia de los conocimientos que atesoran estas máquinas. Otra auditoría de cerca de 4.000 conjuntos de datos públicos empleados para entrenar modelos de inteligencia artificial constató que el 85% de los repositorios textuales había sido creado por organizaciones de Norteamérica y Europa, frente a un exiguo 0,3% de entidades africanas. Semejante desproporción adquiere su verdadera dimensión cuando son instituciones pertenecientes a esas mismas latitudes occidentales las que mayoritariamente confeccionan los exámenes con los que juzgamos la competencia de los modelos.

La quimera de una inteligencia artificial universal empieza así a resquebrajarse. En una evaluación realizada en 2025 con preguntas cotidianas formuladas por hablantes nativos, el modelo más competente acertaba el 96% de las cuestiones planteadas en lenguas de Europa occidental, frente al 80% en idiomas del África subsahariana. En otra investigación de ese mismo año, los principales modelos eran alrededor de un 30% más precisos al verificar afirmaciones procedentes del Norte Global que del Sur Global.

Hay en todo ello una suerte de neofeudalismo intelectual que trasciende la dependencia de las infraestructuras de computación o de los proveedores de software foráneos. Incluso en el supuesto de que un país africano dispusiera de los recursos económicos necesarios para acceder a la más excelsa inteligencia artificial del mercado, seguiría necesitando instrumentos propios para determinar si esa tecnología resulta apropiada para sus ciudadanos, sus particularidades culturales o sus servicios públicos.

La soberanía tecnológica empieza también por la capacidad de juzgar aquello que se adquiere.

Y hay sobrados motivos para poner en cuestión la utilidad de algunas de estas máquinas incluso en los países que las han visto nacer. Tiremos de otro experimento aleatorizado realizado en Reino Unido, con alrededor de 1.300 participantes, que arrojó unos resultados asaz reveladores: tres modelos de inteligencia artificial identificaban correctamente una dolencia en el 95% de los supuestos clínicos cuando eran consultados directamente. Los ciudadanos que se valieron de esos mismos modelos acertaron, en el mejor de los casos, en el 35% de las ocasiones, frente al 47% de quienes recurrieron a sus fuentes habituales de información.

El conocimiento médico de la máquina perdía buena parte de su valor al mediar un ser humano en el proceso. Una eventual evaluación del asistente sanitario habría de considerar, por tanto, cuestiones tan disímiles como la capacidad del paciente para describir sus síntomas, la pericia del modelo para recabar información adicional o la inteligibilidad de sus explicaciones.

Poco importa la erudición médica de un algoritmo si su concurso termina empeorando las decisiones de quien lo consulta.

Tampoco merece aquiescencia la vigencia de muchas de las pruebas que la industria tiene a gala superar. Un estudio de 60 de los 'benchmarks' más utilizados concluyó que aproximadamente la mitad había perdido su capacidad para discriminar entre los modelos más avanzados. La propia OpenAI dejó de publicar en febrero de este año los resultados de una conocida prueba de programación, SWE-bench Verified, tras detectar que los modelos punteros podían reproducir de memoria partes de las soluciones originales.

En otras palabras: el alumno había tenido acceso al examen, merced a la incorporación de sus contenidos a los datos de entrenamiento.

Ante este galimatías, los investigadores del Banco Mundial abogan por considerar los sistemas de evaluación de la inteligencia artificial un bien público. Su razonamiento económico es impecable: cualquier comprador se beneficiaría de la existencia de pruebas independientes y rigurosas, pero pocos estarían dispuestos a sufragar en solitario su elaboración y mantenimiento. Delegar esa responsabilidad en las compañías que comercializan los modelos entraña, a su vez, un evidente conflicto de intereses.

El Banco Mundial ya está ensayando una fórmula que contempla la elaboración de pruebas por parte de expertos locales, la custodia de los datos para impedir su incorporación al entrenamiento de los modelos, la auditoría independiente y la actualización periódica de los ejercicios. Una iniciativa que, amén de sus virtudes científicas, podría alterar los incentivos económicos de la industria: si los gobiernos y las instituciones multilaterales condicionaran sus adquisiciones a los resultados de estas evaluaciones, los desarrolladores tendrían razones comerciales para ocuparse de lenguas, conocimientos y necesidades sociales hasta ahora relegados.

También permitiría combatir esa querencia por lo superlativo que tanto predicamento tiene entre los gerifaltes del sector tecnológico. Un país con escasos recursos presupuestarios podría acreditar que un modelo más pequeño, menos oneroso y susceptible de operar bajo su propio control resulta igualmente competente para una determinada prestación pública. La capacidad de evaluar independientemente la tecnología permitiría disputar a sus fabricantes incluso la potestad de decidir cuánta inteligencia artificial necesitamos comprar.