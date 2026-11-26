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España afronta la próxima legislatura con una ventaja que no deberíamos desaprovechar: una de las mejores infraestructuras de conectividad de Europa y un sector tecnológico capaz de impulsar la transformación del conjunto de la economía. Pero tener buenas redes no garantiza, por sí solo, una economía más competitiva. El verdadero desafío es convertir esa capacidad tecnológica en productividad, innovación, empleo y crecimiento empresarial.

Esta es la reflexión que inspira la Agenda Digital 2030, con una hoja de ruta para situar la digitalización entre las grandes prioridades políticas de la próxima legislatura. Porque las decisiones que adoptemos en los próximos años determinarán si España se limita a utilizar tecnología desarrollada por otros o es también capaz de crearla, escalarla y competir con ella.

El punto de partida debe ser una política digital de país, con objetivos compartidos, responsables, presupuesto e indicadores que permitan evaluar sus resultados. Una agenda que trascienda los ciclos electorales y que incorpore desde el principio la dimensión europea, donde se deciden buena parte de las reglas que condicionan nuestra competitividad.

La inversión en infraestructuras digitales es una cuestión estratégica. Las redes de telecomunicaciones sostienen la actividad económica y los servicios esenciales, pero afrontan un entorno de creciente presión inversora y exigencias regulatorias. Su evolución hacia el 5G avanzado, el 6G y las redes inteligentes requiere un marco que proporcione estabilidad, seguridad jurídica y capacidad de crecimiento.

Para ello, necesitamos revisar la fiscalidad específica que soportan las telecomunicaciones, eliminar cargas y obligaciones desproporcionadas y reducir las asimetrías regulatorias entre los distintos actores del ecosistema digital. También actualizar las políticas europeas de competencia para favorecer operadores con escala suficiente para invertir, innovar y competir globalmente, preservando una competencia efectiva.

La propuesta europea de Ley de Redes Digitales representa una oportunidad para avanzar hacia un verdadero mercado único de telecomunicaciones. España debe participar activamente en su configuración y defender un marco que favorezca la inversión y la innovación.

La gestión del espectro radioeléctrico es otra pieza fundamental. Las condiciones de adjudicación, los costes y la duración de las licencias deben responder a una visión industrial y de largo plazo. El espectro no puede gestionarse únicamente desde una lógica recaudatoria, sino como un recurso estratégico para desplegar nuevas capacidades digitales. Necesitamos condiciones económicas razonables, renovaciones previsibles y una planificación que facilite las inversiones.

A ello se suma la necesidad de simplificar el despliegue de infraestructuras. La dispersión de permisos, las diferencias normativas entre administraciones y los plazos de tramitación siguen generando costes y retrasos. Una ventanilla única efectiva, procedimientos homogéneos y una planificación territorial que reconozca las telecomunicaciones como infraestructuras básicas permitirían acelerar las inversiones, especialmente en las zonas menos rentables.

Pero las redes ya no pueden contemplarse de forma aislada. La inteligencia artificial, la computación en la nube y los centros de datos están configurando una nueva arquitectura tecnológica en la que conectividad, capacidad de procesamiento y energía resultan inseparables. España tiene condiciones para convertirse en un polo europeo de infraestructuras digitales, siempre que resolvamos los obstáculos de acceso a la red eléctrica, agilización administrativa y disponibilidad de inversión.

El siguiente desafío es trasladar esas capacidades a la economía productiva. No basta con digitalizar procesos: debemos conseguir que las empresas, especialmente las pymes, incorporen inteligencia artificial, datos y tecnologías avanzadas para ganar eficiencia y desarrollar nuevos productos y servicios. Las políticas públicas deben evolucionar desde las ayudas a la digitalización básica hacia programas orientados a resultados y a la adopción real de innovación.

Y ninguna de estas transformaciones será posible sin talento. España ha superado el millón de especialistas TIC, pero representan todavía el 4,8% del empleo. Desde DigitalES proponemos un Pacto de Estado por el Talento Digital que permita avanzar hacia el 10% en 2030, conectando FP, universidad y formación continua con las necesidades de las empresas, reforzando la formación dual y facilitando la recualificación profesional.

Esta agenda debe completarse con una digitalización segura, sostenible e inclusiva. La ciberseguridad, la protección de los menores, la confianza digital y la eficiencia energética son condiciones indispensables para que la transformación tecnológica beneficie al conjunto de la sociedad.

La próxima legislatura ofrece la oportunidad de dar un salto decisivo. España ha demostrado que sabe desplegar infraestructuras y adoptar tecnología. Ahora debe demostrar que sabe convertir ese liderazgo en competitividad, capacidad industrial y prosperidad. Para conseguirlo necesitamos ambición política, colaboración público-privada y decisiones que faciliten la inversión.

Porque el futuro digital de España no se juega únicamente en el sector tecnológico: se juega en el futuro de toda nuestra economía.



*** Miguel Sánchez Galindo es director general de DigitalES.