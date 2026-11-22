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La conversación sobre la inteligencia artificial (IA) ha estado vinculada en los últimos años, sobre todo, a la experimentación: pruebas de concepto, pilotos, asistentes o modelos aplicados a tareas concretas. Ese periodo ha servido para entender qué puede aportar y comprobar su impacto antes de asumir compromisos mayores. La cuestión ahora ya no es solo qué es posible conseguir con la IA, sino cómo incorporarla de manera real y sostenida a la actividad de la empresa.

Cuando la IA pasa de las pruebas aisladas a formar parte de un proceso de negocio, deja de ser una cuestión de modelos y algoritmos y plantea nuevas exigencias en datos, arquitectura, seguridad y operación. El salto es radical y obliga a los equipos a plantearse preguntas que no existían en las primeras fases: qué valor esperamos obtener, cómo vamos a medirlo y quién responde cuando algo falla. Son, ante todo, preguntas de negocio.

Una prueba de concepto funciona con pocos datos y usuarios y con una arquitectura pensada para demostrar su viabilidad; incluso admite intervención manual. La producción es otro escenario: la IA tiene que responder de forma consistente, integrarse con otros sistemas, procesar grandes volúmenes de información y estar disponible cuando el negocio la necesita. Entra así de lleno en la cadena de valor: sus recomendaciones influyen en decisiones de negocio y sus agentes actúan sobre sistemas y procesos corporativos.

Pensemos en una aseguradora que prueba la IA para clasificar la documentación de sus siniestros. En el piloto basta con que acierte con unos cientos de expedientes seleccionados. En producción tiene que procesar miles al día, leer documentos incompletos o mal escaneados, conectarse con el sistema de gestión de siniestros, dejar constancia de cada decisión y derivar a un tramitador los casos dudosos. El modelo puede ser el mismo; todo lo demás cambia.

En ese tránsito muchos proyectos se quedan por el camino. Gartner prevé que más del 40 % de los proyectos de IA agéntica se cancelarán antes de que acabe 2027 por costes crecientes, falta de claridad sobre el valor de negocio o controles de riesgo inadecuados. A menudo se suma una calidad de datos insuficiente.

Empezar por el problema

Empezar por la tecnología en lugar de por una necesidad real sigue siendo un error de base. El reto no es adoptar la IA porque esté de moda, sino aplicarla con criterio y elegir bien los casos de uso.

Para evitar pilotos que nunca salen del laboratorio, conviene combinar una ambición amplia con un primer paso acotado y despliegues paulatinos. Los primeros casos de uso deberían tener un impacto medible, datos disponibles, un proceso repetible y unos requisitos de seguridad y trazabilidad que puedan abordarse desde el inicio. Idealmente, sencillos de plantear y con alto potencial de negocio o de eficiencia.

La IA agéntica, capaz de orquestar procesos y ejecutar acciones en los sistemas de la empresa, supone un salto cualitativo, pero cambia la naturaleza del riesgo. Cuando la IA actúa, el gobierno deja de ser un trámite y se convierte en parte del diseño: qué puede hacer cada agente, con qué permisos, bajo qué supervisión y con qué trazabilidad. A mayor autonomía, mayores controles.

El punto de inflexión definitivo llegará cuando la IA trabaje con el conocimiento propio que diferencia a cada organización: sus procesos, su experiencia acumulada y sus datos. Ahí deja de ser una herramienta genérica y se convierte en ventaja competitiva. Y ahí surgen preguntas que todo comité de dirección debería hacerse: dónde se procesa ese conocimiento, quién accede a él y quién lo controla.

Industrializar

Industrializar la IA es convertirla en un servicio empresarial gestionable, que funcione cuando todo va bien y, sobre todo, que se recupere rápidamente si algo falla. Eso exige adaptar la tecnología a la realidad, la madurez y el marco regulatorio de cada organización, empezando por comprender a fondo el negocio: sus objetivos, sus equipos, sus procesos y sus datos. Y decidir con qué datos trabajará la IA, qué sistemas podrá consultar y qué garantías necesita todo ese flujo.

Materializar ese potencial exige gestión del cambio. La IA transforma la manera de trabajar y de decidir, y no debe plantearse solo como automatización: también libera a los profesionales de tareas repetitivas y les da acceso inmediato al conocimiento para que se centren donde su criterio aporta más valor. Ellos supervisarán estos sistemas y los harán evolucionar, y necesitarán formación y acompañamiento.

Superar el piloto no consiste solo en poner un modelo a funcionar. Hay que dejar atrás esa visión puramente tecnológica e integrar la IA en los procesos, extenderla progresivamente e invertir en ella de forma sostenida. La verdadera transformación empieza cuando dejamos de preguntarnos qué puede hacer la IA y empezamos a decidir qué problemas queremos resolver con ella.

*** Jacinto Cavestany es CEO de Evolutio.