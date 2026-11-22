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Hay un viejo axioma de la política española, atribuido a Enrique Tierno Galván, según el cual las promesas electorales se hacen para no cumplirlas. Suele citarse con cinismo, pero yo esta vez lo cito con cierto alivio.

En emprendimiento innovador y digitalización casi es mejor que los programas del 29 de noviembre se cumplan a medias.

Si el futuro de España en estas materias fuera el resultado de aplicarlos, con alguna excepción honrosa, el país profundizaría sin vuelta atrás en su condición de potencia media decadente: (todavía) buenas infraestructuras, (relativamente) buenos indicadores, innovación un poco de boquilla y empresas que no crecen. Ya ven que no acaban de convencerme. Veamos el detalle.

Dos diagnósticos que coinciden

Este año tenemos la suerte, poco habitual, de contar con dos radiografías serias de estos asuntos referidas a nuestro país. A principios de año la OCDE publicó su primer diagnóstico sobre el ecosistema de emprendimiento innovador en España. Su conclusión cabe en una línea: creamos nuevas startups pero no las hacemos crecer. El informe subraya también que el 91% de las rondas de financiación de los últimos siete años no llegó a cinco millones de euros, y solo el 12% de las operaciones de más de cincuenta millones se paga con dinero español, que nuestros fondos de pensiones y aseguradoras aportan sólo el 6% del capital riesgo, frente a más del 15% en Europa, y que menos de la mitad de los adultos considera que emprender es una buena opción profesional.

En junio conocimos el informe de la Comisión Europea sobre España en la Década Digital. Nos pone un sobresaliente en fibra, en 5G y en Administración electrónica (esto último, para mí, es un misterio en un país donde la gente no consigue cita en la Seguridad Social ni en el SEPE). Pero suspende a las empresas: solo el 37,9% usa la nube, frente al 46,7% europeo, y la inteligencia artificial llega al 19% de las pymes y al 57% de las grandes. Tenemos doce unicornios cuando la hoja de ruta preveía veinticuatro para 2025. Y el 87% de las medidas digitales, pagadas en su mayoría con fondos europeos, se acaba a finales de 2026. Dos caras distintas de la misma moneda. En teoría tenemos un terreno fértil, pero por alguna razón que se nos escapa, la cosecha no pasa nunca de ser modesta.

El país de los bonsáis

Un bonsái no es un árbol enano, sino un árbol de una especie que podría alcanzar veinte metros al que alguien ha decidido impedir que crezca. La técnica exige paciencia y método, no crean que es tan sencillo: una maceta estrecha, una poda periódica de raíces y un alambre que guía las ramas hacia donde quiere el jardinero. El resultado suele ser estéticamente bonito. De hecho se expone, se premia en eventos y lo mejor es que cabe encima de una mesa y queda monísimo. Digamos que nos da prestancia y no molesta mucho. ¿A que les suena?

Creo que España cultiva así, como si fueran bonsáis, sus (escasas) empresas innovadoras. La maceta es, siguiendo la metáfora, la aversión al riesgo, cultural y sobre todo financiera: el dinero paciente que permite crecer diez años antes de ganar dinero se utiliza para otras cosas en nuestra querida España. La poda de raíces es la burocracia: una certificación de startup que ha llegado a algo más de 2.000 empresas y deja fuera a las de base científica con más de cinco años, unas stock options que solo tienen trato fiscal razonable en esas empresas certificadas y de manera farragosa, y unas ampliaciones de capital que siguen exigiendo que todos los inversores desfilen por la notaría en persona.

Y el alambre son las ayudas públicas, que suelen confundir los sueños de los gestores con la realidad de nuestras compañías, de tal forma que la empresa aprende más a crecer mirando hacia las convocatorias, y no tanto hacia sus clientes.

Con estos mimbres, no es de extrañar que nuestros árboles más ambiciosos, aunque pocos, acaben trasplantados y crezcan unos más sanos, otros menos, en Londres, en Miami o en Múnich.

Lo que proponen y prometen

Me he leído los programas electorales de los cuatro grandes partidos y el panorama, en mi opinión, no pinta muy halagüeño. Hay ideas sueltas que son correctas, pero es como si faltara una visión coherente de conjunto.

El PSOE promete una Estrategia Deep Tech 2026-2030, con un CDTI reforzado y más instrumentos públicos para startups tecnológicas; mejores incentivos fiscales a la I+D de pymes y startups; el llamado Régimen 20, para que las empresas puedan operar y crecer en toda España con unos requisitos básicos comunes, vigilado por un supervisor independiente de cargas administrativas; un Fondo España Crece que, según el programa, movilizará 120.000 millones de euros, y una Cuenta de Ahorro e Inversión para llevar el ahorro del ladrillo a la inversión productiva. En inteligencia artificial: Bono IA, ampliación de la Red NEURONA, un servicio público de herramientas de IA, modelos de lenguaje abiertos en español y una ley propia de gobernanza de la IA con multas de hasta 35 millones. Además, una inversión pública en I+D del 1,5 % del PIB en 2035; la Carta de Derechos Digitales con rango de ley; asistentes de IA restringidos a los menores de 16 años sin consentimiento paterno; un debate internacional sobre un gravamen a los tokens de IA y más impuestos a los «tecnooligarcas»; una hoja de ruta 6G; una estrategia de ciberseguridad poscuántica; centros de datos obligados a operar con renovables, uso responsable del agua y reutilización del calor; y el fin de la cita previa obligatoria en las oficinas del Estado.

El Partido Popular apuesta por la fiscalidad y la simplificación: libertad de amortización para inversiones en digitalización, inteligencia artificial, software o patentes, y la posibilidad de que las startups que aún no tienen beneficios cobren por anticipado parte de ese incentivo; cuota cero de autónomos el primer año (y el segundo si no se llega al salario mínimo), protección por defecto de la vivienda habitual del autónomo «para que arriesgar en un negocio no signifique arriesgar la casa» y una Ley de Segunda Oportunidad más generosa; un IRPF reducido para trabajadores y autónomos de 18 a 35 años durante sus cuatro primeros años; compra pública innovadora dirigida a startups; zonas de innovación con siete años de trato fiscal favorable para proyectos de IA, semiconductores, biotecnología, baterías o aeroespacial, y un IRPF del 20 % durante seis años para los profesionales que vengan a trabajar en grandes proyectos tecnológicos; sandboxes regulatorios con respuesta en treinta días y sin cargas nacionales añadidas a las europeas; cuatro años de gracia en nuevas obligaciones e incentivos para las empresas que crecen; y que una licencia autonómica valga en toda España. Además, un test de productividad antes de cualquier regulación económica; tres normas derogadas por cada nueva y una reducción de cargas administrativas del 25 % (35 % para pymes) antes de 2029; el impulso de la cuántica, la fotónica y la sensórica; una nueva Ley de Mecenazgo; la AESIA como acompañante en el cumplimiento, no solo como ente sancionador; un plan de choque de 18 meses para las conexiones eléctricas, centros de datos incluidos; redes sociales prohibidas a menores de 14 años; y que la cita previa «sirva para organizar la atención, no para impedirla».

El Frente Amplio quiere un Estado que invierta directamente en la innovación: un Banco Público de Inversión; un fondo público de inversión tecnológica con prioridad para la economía social; convertir la SEPI en agencia industrial; un objetivo de I+D del 3 % del PIB en 2030; un plan de adopción de la IA en pymes con acceso a computación pública, condicionado a no despedir; una línea ICO de 3.000 millones anuales para empresas de menos de 50 trabajadores; una reforma integral de la Ley de Segunda Oportunidad; y un fondo soberano europeo de inteligencia artificial financiado con un impuesto del 50 %, pagado en acciones, a las empresas del sector con más de 200 millones de facturación.

Además, un 15 % más para la Agencia Estatal de Investigación; golden share del Estado y límites al reparto de dividendos en las empresas con ayudas públicas; una «tasa nube» para centros de datos, la prohibición de refrigerarlos con agua en cuencas en sequía y la obligación de aprovechar el calor residual; nube soberana y código abierto para la Administración; multas de la CNMC de hasta el 6 % de la facturación mundial a las plataformas que incumplan la normativa; un observatorio público del riesgo de la IA; y la prohibición de los algoritmos que fijan precios de alquiler. Y tres medidas que afectarían de lleno a las startups: limitar a cuatro años la compensación de pérdidas en el impuesto de sociedades, suprimir el régimen fiscal de los trabajadores extranjeros y obligar a reservar a la plantilla una parte del capital en las empresas de más de 25 empleados.

Vox no plantea en su programa medidas específicas para startups. Propone una rebaja del impuesto de sociedades; una cuota de autónomos de cero euros para quien gane menos del salario mínimo; una ley de unidad de mercado; el fin de la cita previa y «sumar a España a la carrera de la IA». Además, la regla de «tres normas derogadas por cada nueva» (que comparte con el PP), el silencio positivo y la declaración responsable como norma general, la ventanilla y el dato único, con expediente digital centralizado; y un plan de retorno de talento.

Un poco de todo

No hay espacio en este texto para analizar todas las medidas, y he preferido ocuparlo en tratar de enumerarlas de forma resumida, pero si las miramos globalmente se puede concluir lo siguiente.

No advierto en ninguna propuesta una visión estratégica a medio y largo plazo para hacer que el emprendimiento innovador y la innovación vertebren un nuevo modelo económico y social. Se sigue hablando de medidas concretas (algunas de ellas bien orientadas, todo hay que decirlo), subimos aquí, tocamos allá, como si eso resolviera problemas que son estructurales.

¿Qué va a ocurrir con el emprendimiento y la innovación cuando ya no existan los fondos europeos? Miedo me da solo de pensarlo. Aunque visto cómo se han gastado, tampoco vamos a ir peor. Por decirlo con nuestra metáfora, nadie se atreve con la maceta.

En España todo el mundo habla de innovación y muy pocos la practican, porque innovar significa arriesgar dinero, carrera y reputación propios en algo que probablemente saldrá mal. Y sería ingenuo esperar que los primeros en mojarse fueran quienes redactan los programas electorales. Como dice un amigo mío inversor, si hasta el inversor de capital riesgo español promedio es conservador, imagínate cómo estamos en todo lo demás.

En público celebramos al emprendedor, ese héroe o heroína que se lanza contra los molinos; pero en privado aconsejamos a nuestros hijos que se preparen una oposición o se coloquen. Y si alguien hace un poco de dinero no suele hacer tickets para invertir en startups, sino que se compra pisos. Los programas de los partidos reproducen de alguna forma esta filosofía patria. No veo nada que pueda hacernos pensar que hay alguien que está pensando seriamente en cómo modificar el estatus quo.

Luego está el asunto que podríamos denominar como la mítica rotonda española. En 2021 llegó la Estrategia España Nación Emprendedora. En 2022, la Ley de Startups. Después, el Foro Nacional de Empresas Emergentes, que la OCDE pide ahora que se reúna con regularidad (ya hablamos en su día de que nos habían dado un Senado Romano). Cada legislatura trae su plan, su estrategia, su logo y su presentación, y cada plan nos devuelve al mismo punto de partida. Los partidos españoles son fábricas perfectas e inagotables de producción de estrategias. Estrategias sin acción son meras mamandurrias, utilizando un argot conocido. .

Hay algún gesto, como el test de productividad y la evaluación de subvenciones del PP o el supervisor de cargas del PSOE, pero nadie propone lo que la OCDE echa de menos con más insistencia: una estrategia con indicadores reales y una evaluación de lo ya hecho. Medir, evaluar, someter a juicio.

¿Alguien sabe, por ejemplo, para qué ha servido el famoso Kit Digital? ¿Por qué siguen existiendo Agencias Públicas que hacen casi lo mismo? ¿Cuándo vamos a dejar de hablar de digitalización de forma acumulativa y vamos a comenzar de su impacto real? Sin indicadores ni evaluación no hay forma de saber si hemos salido de la rotonda o solo hemos dado otra vuelta.

Ni una selva ni un invernadero

El principal freno de nuestro ecosistema de emprendimiento innovador, la aversión al riesgo, no se elimina con discursos. En los últimos años solo he escuchado discursos voluntaristas al respecto. Necesitamos impulsar un nuevo marco educativo y formativo y eso exige al menos una generación. España no puede desarrollar su modelo de Startup Nation como se ha hecho en otros países: ni tenemos una fuerte demanda militar, ni tenemos invernaderos lo suficientemente grandes, ni hay una apuesta real de las grandes empresas por la innovación, ni tantos locos dispuestos a invertir su dinero en proyectos innovadores, ambiciosos y que rompan de verdad. Más bien parece que nuestro modelo lo podríamos encontrar mirando hacia lo que nos es más propio: el bancal mediterráneo, es decir, muros de piedra seca levantados en común durante generaciones para cultivar donde la pendiente no deja. Nadie cultiva solo en un bancal pero quizá por ahí encontramos una pista de cómo actuar.

Propongo que iniciemos la próxima legislatura con una nueva liturgia: que el día de su toma de posesión, el ministro o la ministra responsable de la innovación y el emprendimiento reciba un bonsái. Uno bonito, de esos que ganan certámenes. Que lo ponga en su despacho y lo riegue cada mañana. Y que, el día que alguien le presente una nueva estrategia nacional con su logo, lo mire durante un minuto antes de firmar. Si al final de la legislatura el bonsái ha reventado la maceta, sabremos que alguien ha incumplido su programa. Y por una vez, Tierno Galván habrá tenido razón para bien.