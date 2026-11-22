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Hay una frase que escucho mucho: “los jóvenes de ahora no aguantan nada”. Se dice en empresas, en aulas, en reuniones y en comidas familiares. Se dice con resignación, casi con superioridad. Como si una generación entera hubiera venido mal configurada de fábrica. Y lo que más me duele es que se dice delante de estos “jóvenes”.

Yo no lo compro.

Llevo más de diez años trabajando en el desarrollo y la formación de personas y cada vez tengo más claro que el problema no es que los jóvenes no sepan aprender. El problema es que seguimos intentando enseñarles como si nada hubiera cambiado. Como si tuvieran que sentarse, escuchar, memorizar, esperar y confiar en que, algún día, todo eso tendrá sentido. Como nos pasó a las otras generaciones, pero lo hemos olvidado.

En los oficios, esa forma de enseñar es especialmente absurda. Nadie aprende electricidad, fontanería o climatización mirando una presentación durante meses. Nadie se convierte en profesional solo por aprobar un examen. Un oficio entra por la cabeza, sí, pero también por la mano, por el cuerpo, por el error corregido a tiempo y por la repetición.

Y aun así, durante demasiado tiempo hemos tratado la práctica como un premio al final del camino. Primero, la teoría. Primero, el temario. Primero, el certificado. Luego, si todo va bien, el trabajo.

Yo soy de las que creen en justo lo contrario: si queremos recuperar los oficios, hay que poner una herramienta en la mano mucho antes, hay que enamorarse de lo que haces, no imaginarte lo que harías.

España tiene un problema evidente de relevo generacional en sectores técnicos. Las empresas necesitan instaladores, electricistas, profesionales de mantenimiento y técnicos capaces de sostener las necesidades básicas del ser humano, como una vivienda, una caldera, una instalación fotovoltaica o un sistema de climatización. Según el informe InfoJobs-Esade sobre el mercado laboral de 2025, la categoría de “Profesiones, artes y oficios” superó las 100.000 vacantes ofertadas. Al mismo tiempo, el abandono educativo temprano bajó al 12,8%, mínimo histórico, pero se sigue dejando fuera a demasiadas personas cuando miramos el origen social, el género o la trayectoria previa.

Celebro que más jóvenes permanezcan en el sistema. Bien. Pero ahora toca hacerse la pregunta incómoda: ¿permanecen para llegar a algún sitio?

Porque formar no es retener. Formar no es entretener. Formar no es entregar un diploma y desear suerte. Formar, si hablamos de empleo, debería significar acompañar a una persona hasta que pueda demostrar que sabe hacer aquello que implica su oficio.

La acción surge desde la incomodidad. No desde una gran teoría educativa escrita en una pizarra. Desde una grieta muy concreta: personas con capacidad real para un oficio que nunca llegaban a ejercerlo porque nadie se hacía cargo del tramo entre aprender y trabajar. Ahí se pierde mucha gente. No en el inicio. No siempre en el aula. Se pierde en el puente.

Y un puente que no llega al otro lado no es un puente. Es decoración.

Durante años, la Formación Profesional ha cargado con un estigma injusto en España. Se ha tratado como segunda opción, como camino para quien “no valía” para estudiar, como plan B. Ese prejuicio ha hecho mucho daño. Pero ahora corremos el riesgo de responder con otro error: prestigiar los oficios solo con campañas bonitas, titulares motivacionales y mensajes de “ser técnico tiene futuro”.

Claro que tiene futuro. Pero el futuro no se arregla con carteles.

Se arregla rediseñando la entrada.

Una persona joven no necesita que le digamos cien veces que la electricidad tiene salida. Necesita entender qué hace un electricista el lunes por la mañana. Necesita probarlo. Necesita equivocarse sin ponerse en peligro. Necesita saber para qué sirve lo que está aprendiendo. Necesita ver progreso. Necesita que alguien le enseñe una habilidad técnica y, al mismo tiempo, le ayude a llegar puntual, comunicarse con una empresa, sostener la frustración, escuchar una corrección y volver a intentarlo.

A eso se le llama oficio. Lo demás es contenido.

Hay una escena de Karate Kid -solo algunos recordaremos esa película, ya vintage- que sigue explicando mejor que muchos manuales cómo se aprende de verdad. Dar cera, pulir cera. Un movimiento aparentemente simple, repetido hasta el aburrimiento, hasta que deja de ser una instrucción y se convierte en memoria corporal. El chico no entendía el sentido al principio. Protestaba, claro. Pero el maestro sabía algo que a veces olvidamos: antes de dominar una técnica, hay que habitarla.

La diferencia es que hoy no podemos pedir obediencia ciega. Ya no basta con decir “hazlo y ya lo entenderás”. Esta generación necesita el para qué, como cualquier adulto. Y es que les hemos enseñado, desde pequeños, a exigirlo, a preguntar, a cuestionar. Ahora no podemos pedirles confianza ciega; ahora hay que darles el “para qué” les va a servir lo que están haciendo. Es la consecuencia de una gran mejora en la educación de nuestra sociedad.

Quien ha crecido con acceso inmediato a la información no acepta bien aprender algo desconectado de su uso. No tolera perder semanas en conceptos que nadie aterriza. No se concentra menos por naturaleza; se desconecta antes cuando no encuentra sentido. Eso obliga a enseñar mejor. Más claro. Más visual. Más práctico. Más honesto.

Se trata de diseñar experiencias donde la teoría aparezca pegada a la práctica. Donde el alumno entienda el “para qué” antes de abandonar. Donde una clase no sea una espera, sino una preparación inmediata para hacer.

Por eso tiene sentido que alguien pueda montar un pequeño taller en casa con un kit de herramientas. Que practique. Que se grabe. Que un maestro instalador o una maestra instaladora le acompañe por cámara, corrija, supervise, exija. Que la formación online no sea mirar una pantalla, sino hacer algo real con las manos mientras alguien experto mira cómo lo haces.

Eso no sustituye al taller ni a la empresa. Lo acerca.

También nos obliga a recuperar una figura que nunca debimos despreciar: el maestro. No como nostalgia. Un maestro de oficio, bien entendido, es alguien que traduce experiencia en aprendizaje. Alguien que ve el error antes de que se convierta en accidente. Alguien que transmite criterio, no solo técnica. Igual que el maestro que tuvimos otras generaciones.

La inteligencia artificial también entra aquí, aunque de otra manera. Me interesa mucho menos la conversación apocalíptica sobre si la IA nos quitará el trabajo que la pregunta práctica sobre cómo puede ayudarnos a trabajar y aprender mejor. En electricidad, climatización o mantenimiento, la IA puede apoyar el diagnóstico, ordenar información, preparar contenidos, simular escenarios, personalizar itinerarios y detectar bloqueos.

Pero no va a cambiar un cuadro eléctrico mañana por la mañana. No va a mirar una instalación con el cuerpo entero. No va a desarrollar el respeto físico que exige una herramienta. No va a sustituir la responsabilidad de quien firma un trabajo bien hecho.

La IA puede acompañar. No puede tener el oficio.

Hay otro punto que para mí no es secundario. Soy mujer y trabajo en un ámbito donde las mujeres siguen siendo minoría. En electricidad, fontanería o climatización todavía hay muchas puertas que no están cerradas formalmente, pero tampoco están abiertas de verdad. Espacios donde nadie te dice “no entres”, pero todo parece diseñado para recordarte que no eras la persona esperada.

No creo que las mujeres necesitemos discursos paternalistas para entrar en los oficios. Necesitamos formatos que no presupongan que ya venimos de una cultura técnica familiar. Necesitamos referentes. Necesitamos entornos seguros y exigentes a la vez. Necesitamos que el error no se lea como confirmación de que “esto no es para ti”.

El contraargumento es evidente: un oficio requiere rigor. Y es verdad. Nadie quiere una instalación hecha por alguien que ha aprendido con prisas. Nadie debería defender atajos en sectores donde un error puede costar caro. Pero rigor no significa inmovilidad. Exigencia no significa clase magistral eterna. Seguridad no significa retrasar la práctica hasta que la persona ya ha perdido las ganas.

La buena formación práctica no es menos seria. Es más responsable, porque no separa artificialmente lo que en la vida real siempre va unido: saber, hacer, corregir, volver a hacer.

Quizá ha llegado el momento de dejar de preguntarnos cómo convencemos a los jóvenes de que elijan un oficio y empezar a preguntarnos qué hemos hecho para que puedan entrar en uno sin perderse por el camino.

No faltan solo electricistas, fontaneros o técnicos de climatización. Faltan sistemas capaces de mirar a una persona que empieza desde cero y decirle: “puedes llegar, pero no vas a tener que adivinar el camino”.

Dar cera, pulir cera no iba de obedecer. Iba de repetir con sentido hasta que el aprendizaje se queda en las manos, memoria muscular.

Quizá esa sea la lección que más necesitamos recuperar. Menos discursos sobre el futuro de los oficios. Más herramientas sobre la mesa. Más maestros al lado. Más empresas implicadas antes del final. Más caminos donde el punto de partida no decida, otra vez, el punto de llegada.

*** Irina Mani es cofundadora de Kämpe.