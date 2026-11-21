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Llevo tiempo dándole vueltas a una idea que aparece de forma recurrente en muchas conversaciones con responsables de innovación y CIOs de grandes empresas. Los estándares con los que las empresas de servicios de innovación ejecutamos los proyectos deberían ser altísimos y, en demasiadas ocasiones, esto no sucede.

Durante años, buena parte de la innovación abierta ha vivido más de la inercia y de los titulares que de los resultados. Procesos de scouting, pilotos y POC (proofs of concept o pruebas de concepto) se han medido con métricas vanidosas: número de pilotos, de startups, impacto de notas de prensa... Indicadores absolutamente desconectados del negocio.

¿El impacto en la cuenta de resultados? Negativo. ¿La escalabilidad? Casi nula. El piloto sobrevivía mientras una unidad de negocio lo sostenía, pero, cuando llegaba el roll-out real, esa misma unidad tenía que hacer enormes esfuerzos para defenderlo internamente y el proyecto moría.

Esto ha funcionado así durante mucho tiempo porque ha resultado cómodo para una parte del sector de los servicios de innovación. Quedarse en el papel de intermediario entre una corporación y una startup no exige generar innovación de verdad. El trabajo más complejo, el que mueve la aguja, recae en las unidades de negocio y en las propias startups. Mientras tanto, el intermediario, demasiadas veces, se limita a contribuir a una foto bonita. Y si tu propuesta de valor consiste únicamente en actuar como nexo entre ambas partes, ese papel cada vez se valora menos.

Lógicamente, este modelo se está agotando. Hay menos presupuesto para innovación corporativa (principalmente por la falta de valor percibido) y las compañías demandan soluciones cada vez más maduras, desarrolladas y próximas al negocio. Y, lo más importante, han empezado a hacerlo internamente, sin recurrir a terceros.

Esto debería hacernos reflexionar. Como empresa de servicios, quieres obtener más margen y, para conseguirlo, asignas al proyecto un equipo de menor coste que no siempre cuenta con la experiencia necesaria para hacer bien el trabajo. La corporación recibe un entregable pobre, concluye, con razón, que el servicio no vale lo que cuesta y reduce la remuneración del proveedor en la siguiente oportunidad, si es que llega a haberla.

Esta espiral perversa, menos fees, equipos menos experimentados, menor valor percibido en las propuestas y una nueva presión a la baja sobre los precios, acaba rompiendo la relación entre las empresas externas que prestan servicios de innovación y las compañías que los demandan.

Lo he escrito antes y lo mantengo: las corporaciones ya no están dispuestas a pagar alegremente unos fees a la consultora de turno cuya principal motivación sea alargar un proyecto sine die, sin una vinculación clara con unos resultados definidos de antemano.

Además de esto, y aunque pueda parecer que me pego un tiro en el pie, también creo que en muchas organizaciones existen “políticas conformistas” que permiten mantener ese equilibrio entre honorarios bajos y resultados mediocres. Cuando nadie exige demasiado desde arriba, resulta fácil acomodarse y seguir jugando la partida.

Esto es pan para hoy, hambre para mañana.

Pero el panorama no tiene por qué ser sombrío. Frente a las limitaciones de muchos modelos tradicionales de innovación corporativa, nos apoyamos en una alternativa que suena cada vez con más fuerza: el corporate venture building, construir nuevos negocios.

Su lógica es diferente, una venture builder no se limita a asesorar o diseñar recomendaciones: entra de lleno en los proyectos porque sus equipos están formados por creadores de negocio, no únicamente por consultores. Construye soluciones que, una vez validadas, tienen que funcionar en el mercado…y esto penaliza los márgenes a corto plazo.

Sin embargo, esa mentalidad orientada a construir, ejecutar y generar resultados es precisamente lo que el mercado de la innovación corporativa valora cada vez más. Porque el objetivo no es ganar un proyecto aislado, sino construir relaciones a largo plazo y crear negocios que generen valor real: we are playing the long game.

Por eso creo que el corporate venture building es hoy uno de los últimos reductos de la innovación corporativa de valor. No porque las venture builders tengan algo especial, sino porque el propio modelo de coinversión y riesgo compartido obliga a tener skin in the game: parte de la remuneración está ligada al éxito del proyecto.

Y esa alineación de incentivos lo cambia todo. Obliga a ir más allá del entregable o de la recomendación y a asumir responsabilidad sobre lo que ocurre después. En definitiva, a construir innovación que no solo se presente bien, sino que funcione.

Por eso, no quiero quedarme solo en la crítica. Sigo pensando que se pueden diseñar servicios de innovación en los que todas las partes ganen, con equipos senior, honorarios ligados al valor generado y un compromiso real con los resultados.

Quizá alguno de mis pares lea esto y le moleste. Si es así, probablemente sea porque sabe que es parte del problema. Pero quienes de verdad creemos en la innovación corporativa tenemos una responsabilidad: elevar el estándar o asumir que el mercado, con toda la razón, acabará prescindiendo de nosotros.

*** Javier Marín es Partner & Head of Growth & Business Development en Byld.