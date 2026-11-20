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Esta semana se cierra en Antalya la COP31. Como casi todos los años, las negociaciones llegan a la recta final atascadas en tres asuntos: la financiación, la adaptación y el abandono de los combustibles fósiles. La cumbre de líderes terminó sin dinero nuevo, y es muy probable que los negociadores agoten la prórroga para acordar un texto.

Sería fácil quedarse con la decepción. Pero eso es solo una parte de la historia.

En Antalya también han pasado cosas muy relevantes para España. Más de cincuenta países han lanzado un pacto para la industrialización verde que busca crear mercados para el acero y el cemento limpios. Les preocupa algo muy sencillo: una acería o una cementera que se construye hoy fija la tecnología de los próximos treinta o cuarenta años. La transición ya no es solo un debate climático. Es una carrera industrial.

Y en esa carrera, España sale con ventaja.

Lo he comprobado estos días a orillas del mismo Mediterráneo. Mientras en Antalya se discutían comas, en Sitges el Cleantech Forum Europe, organizado por Cleantech for Iberia y Cleantech Group, reunía a unos 200 inversores, grandes empresas y startups. Allí había menos discursos y más conversaciones concretas: proyectos piloto, primeras plantas comerciales y alianzas entre tecnólogas e industria.

Los datos acompañan. Según Cleantech for Iberia, entre enero y septiembre la inversión cleantech en España y Portugal ha superado los 800 millones de euros, más que en todo 2025, que ya fue un año récord. España concentra en torno al 20 % de los proyectos de hidrógeno verde iniciados en el mundo y es el segundo destino mundial de inversión extranjera en nuevos proyectos renovables. Tenemos todos los ingredientes.

Lo que más nos falta es velocidad. Según los mapas de capacidad publicados por las distribuidoras eléctricas, el 83,4 % de los nudos de la red de distribución carecía de capacidad disponible para conectar nueva demanda en septiembre de 2025. Una empresa que quiere electrificar su proceso, o una startup que quiere levantar su primera planta, se encuentra con ventanillas distintas, requisitos distintos y plazos que no encajan con los de la inversión.

Y aquí viene una buena noticia que, en plena campaña, está pasando desapercibida. Dentro de unos días votamos, y he leído con calma los programas de las cuatro principales fuerzas políticas. Discrepan en mucho, como es normal. Pero comparten un diagnóstico: hay que reforzar las redes eléctricas, agilizar la tramitación y recuperar capacidad industrial. Cambian los instrumentos, como expedientes únicos, plazos cerrados o requisitos homogéneos entre comunidades, pero la dirección es la misma.

Eso es una base de país, y no conviene desaprovecharla. Por eso, gobierne quien gobierne a partir del 29N, propongo empezar por ahí.

Lo primero es la red, porque sin red no hay electrificación, y sin electrificación no hay industria limpia. Planificar e invertir en red es hacer política industrial.

Lo segundo es poner reloj a la tramitación, con plazos claros y un único interlocutor para quien quiera fabricar en España. La dirección ya está en todos los programas. La primera tarea de la legislatura debería ser concretarla.

Y lo tercero, menos palos y más zanahorias: instrumentos que reduzcan el riesgo de las primeras plantas, como los contratos por diferencia o la compra pública innovadora. El capital privado financiará la gran mayoría de la transición, pero necesita una palanca pública que le dé confianza.

Hay algo, sin embargo, que he echado en falta. Ninguno de los cuatro programas menciona el mercado europeo de carbono ni el mecanismo de ajuste en frontera, el CBAM. Son las dos reglas que más van a decidir, en los próximos años, si fabricar limpio en Europa es rentable. Y las dos se están revisando ahora en Bruselas. Si España no llega a esa mesa con una posición propia, pensada para su industria, otros decidirán por nosotros. Eso debería ser una cuestión de Estado, no de partido.

Las COP marcan la dirección, pero las fábricas, las redes y los empleos se deciden en otro sitio: en los consejos de inversión, en las mesas de tramitación, en Bruselas y, el 29 de noviembre, en las urnas. España tiene todos los ingredientes para liderar la reindustrialización de Europa.

La oportunidad está aquí. Que no se nos escape por falta de velocidad.