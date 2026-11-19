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Cuando conozco a una emprendedora, quiero entender qué ha visto en un mercado, hasta dónde quiere llegar y cómo piensa conseguirlo. Me interesa tanto lo que propone como su manera de pensar, de tomar decisiones y de afrontar las dificultades. Después de quince años invirtiendo en startups, el equipo fundador sigue siendo lo que más pesa en mis decisiones.

Los inversores construimos nuestro criterio a partir de la experiencia. Conocemos a cientos de emprendedores, acompañamos a compañías durante años y aprendemos tanto de los aciertos como de los errores. Esa experiencia es muy valiosa, pero también va creando patrones sobre cómo imaginamos a un buen fundador.

Y ahí creo que conviene hacernos algunas preguntas. Nos resulta más fácil conectar con personas que nos son familiares, porque compartimos experiencias, referencias o una forma de comunicarnos. El riesgo está en confundir esa familiaridad con una mayor probabilidad de éxito.

Si durante años la mayoría de los emprendedores que hemos financiado y visto triunfar han sido hombres, es razonable preguntarnos hasta qué punto eso condiciona nuestra imagen de cómo debe ser un fundador de éxito. El talento, la determinación y la capacidad de liderazgo no siempre se expresan de la misma manera. Nuestro trabajo consiste precisamente en reconocerlos aunque aparezcan en trayectorias o estilos distintos de los que conocemos mejor.

La inteligencia artificial hace esta reflexión todavía más interesante. Hoy un equipo pequeño puede llegar mucho más lejos antes de necesitar grandes recursos: desarrollar un primer producto, probarlo con clientes o demostrar capacidad de ejecución. Eso puede permitir que perfiles distintos lleguen a una conversación con inversores habiendo demostrado mucho más de lo que era posible hace unos años.

Pero la tecnología no elimina la parte humana de la inversión. Seguimos siendo nosotros quienes interpretamos esas señales, evaluamos al equipo y decidimos dónde colocar el capital.

Por eso creo que también importa quién está al otro lado de la mesa. Necesitamos más mujeres tomando decisiones de inversión, liderando operaciones y participando en los comités. No para que las mujeres inviertan en mujeres y los hombres en hombres, sino porque incorporar experiencias distintas puede ayudarnos a cuestionar nuestras primeras impresiones y a reconocer oportunidades que de otra forma podrían pasar desapercibidas.

La cuestión no es invertir en más mujeres por ser mujeres. Es asegurarnos de que no dejamos pasar grandes emprendedoras porque nuestra forma de reconocer el talento esté demasiado condicionada por lo que ya conocemos.

El talento no tiene género. Nuestra capacidad para reconocerlo tampoco debería tenerlo.

***Rocío Pillado es socia en Adara Ventures.