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Si algo me ha enseñado el baloncesto es que el balón no llega solo: hay que moverse, ganar la posición y pedirlo. Desde el banquillo aprendí la segunda parte: los mejores equipos son los que saben a quién pasárselo. Hoy, como fundadora, tengo la sensación de que el emprendimiento femenino en España está justo en ese momento del partido, con talento de sobra en la pista y todo por ganar.

Y los datos invitan al optimismo. Según el Mapa del Emprendimiento 2026 de South Summit e IE University, las mujeres ya somos el 22,6% de los emprendedores en España, 4,6 puntos más que hace solo un año. Queda partido, claro: nuestra presencia todavía se reduce a medida que las empresas crecen. El reto ya no es tanto empezar como seguir creciendo. Y eso es una gran noticia, porque significa que el primer paso ya lo estamos dando.

Ese camino lo conozco bien, porque llevo toda la vida nadando a contracorriente. Soy ingeniera, entrenadora de baloncesto y emprendedora: tres mundos en los que la presencia femenina está en auge, pero en los que todavía queda mucho camino por recorrer. Nadar a contracorriente cansa, no lo voy a negar. Pero también te hace más fuerte y te enseña algo muy valioso para emprender: a no esperar a que el camino esté hecho para empezar a recorrerlo.

Con esa mentalidad fundé mi empresa. Este año di el salto: dejé mi puesto en una consultora para dedicarme a ella al cien por cien y entré en el programa de aceleración de Lanzadera. Y lo hice en un momento en el que emprender cuenta con una aliada nueva: la inteligencia artificial.

La IA está democratizando el emprendimiento. Hoy una sola persona puede construir producto, analizar su mercado, preparar una propuesta comercial o automatizar parte de su operación sin esperar a tener un cofundador técnico o una gran ronda. Para las startups fundadas solo por mujeres, que en el mundo todavía reciben menos del 3% del capital riesgo, es una oportunidad enorme: la IA abarata empezar justo donde más nos ha costado conseguir financiación. Ahora toca aprovechar el impulso. La IA nos ayuda a arrancar, pero crecer sigue siendo un deporte de equipo: hacen falta inversión, contactos y clientes que apuesten por ti.

Así que vuelvo a la pista. A las emprendedoras: pedid el balón. Presentaos a ese premio, levantad la ronda que vuestra empresa necesita y contad lo que estáis construyendo aunque todavía no esté perfecto. Al resto del ecosistema, inversores, aceleradoras, grandes empresas y clientes: pasad el balón. Días como el 19 de noviembre nos dan visibilidad, pero lo que de verdad cambia una trayectoria es el primer cheque, el primer contrato, el primer cliente que dice sí. Nosotras estamos listas para recibirlo.

En baloncesto, los mejores equipos no dependen de una estrella, sino de un sistema en el que todas pueden brillar. Con el emprendimiento pasa lo mismo. El talento ya está en la pista, y las ganas también. Solo falta seguir moviendo el balón.

***María Pérez Castelblanque es fundadora y CEO de Coach Court.