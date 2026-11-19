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Con frecuencia me preguntan si emprender resulta más difícil para una mujer. No creo que la respuesta sea un sí o un no. Poner en marcha una empresa exige lo mismo a cualquier fundador: conseguir los primeros clientes, convencer a un inversor de que asuma un riesgo y reunir a un equipo que confíe en el proyecto antes de que existan resultados. En ese punto de partida, las dificultades son comunes.

Lo que sí ha cambiado en los últimos años es el perfil de quienes emprenden. El sector agroalimentario, en el que desarrollo mi actividad, es un buen ejemplo. Según nuestro informe El Estado del Agrifoodtech en España, el 58% de las startups del sector cuenta con presencia femenina en su equipo fundador, y en el 39% las mujeres son mayoría.

Se trata, en muchos casos, de perfiles con una sólida trayectoria científica que trabajan en retos decisivos para la industria, como la eficiencia en el uso del agua o la valorización de subproductos. A ello se suma que España es, de acuerdo con el barómetro de BCG y Sista, el país europeo con mayor proporción de startups creadas exclusivamente por mujeres. El talento existe.

El desafío está en el crecimiento. El mismo barómetro señala que, en Europa, los equipos formados íntegramente por mujeres representan el 10% de las startups y reciben el 2% de la financiación. No considero que responda a una decisión deliberada. La inversión se apoya en la confianza, y la confianza tiende a dirigirse hacia lo conocido. La consecuencia es que se pierden oportunidades de valor.

En Eatable Adventures aceleramos startups agroalimentarias e invertimos en ellas. Hemos invertido en 21 startups con al menos una mujer fundadora, la mitad de nuestro portfolio, y en ningún caso fue ese el motivo. Las seleccionamos por la solidez de su ciencia, la existencia de un mercado y la capacidad de ejecución de sus equipos. Y en nuestros programas de aceleración el trabajo es el mismo para todas las compañías: validar la tecnología, contrastar el modelo de negocio con el mercado y prepararlas para un inversor exigente.

Por esta razón no comparto los planteamientos basados en cuotas o en un trato de favor: elegir una empresa por ser mujer quien la dirige es tan injusto como descartarla por ese mismo motivo. Lo que las fundadoras reclaman es ser evaluadas con los mismos criterios que el resto.

¿Qué cerraría la brecha? Tres decisiones que están en nuestra mano. Los inversores debemos salir de nuestros círculos habituales: si los proyectos nos llegan siempre por las mismas vías, acabaremos financiando siempre los mismos perfiles.

Los comités de inversión deciden mejor cuando incorporan a más mujeres, porque una mirada más diversa reconoce oportunidades que hoy pasan desapercibidas, también las que lideran fundadoras. Y las empresas que colaboran con startups deben comprometer presupuesto y continuidad en sus pilotos: un piloto que llega a contrato genera resultados que hablan por sí solos, y esa es la mejor manera de que la confianza del inversor no dependa de a quién conoce, sino de lo que la startup ha demostrado.

A las emprendedoras les trasladaría una idea que considero esencial: el cliente, sea una empresa o un consumidor, no compra tecnología, compra la solución a un problema. Y una solución que funciona se evalúa con el mismo criterio, la lidere un hombre o una mujer.

Soy optimista. España cuenta con el talento y con un sector agroalimentario que es referente en Europa. El reto pendiente es conseguir que el capital y el mercado lleguen a todos los buenos proyectos con los mismos criterios y oportunidades.

*** Mila Valcárcel es cofundadora y Managing Partner de Eatable Adventures.