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En el año 458 antes de nuestra era, según cuenta Tito Livio, Roma estaba a punto de perder un ejército. Los ecuos habían cercado al cónsul Minucio en el monte Álgido y el Senado decidió nombrar un dictador, una magistratura extraordinaria que concentraba todo el poder durante la emergencia. No eligió al más ambicioso ni al que mejor defendía su candidatura. Los emisarios cruzaron el Tíber y encontraron a Lucio Quincio Cincinato trabajando su pequeña finca. Había sido cónsul, conocía la guerra y tenía fama de íntegro; y, sobre todo, no había pedido nada. Cincinato dejó el arado, derrotó a los ecuos y, dieciséis días después, renunció al cargo para volver al campo. La tradición, difícil de verificar en todos sus detalles, lo convirtió en símbolo de una virtud poco frecuente, la de ejercer el poder sin aferrarse a él. Pero la historia encierra otra lección menos citada. Al menos en el relato de Livio, Roma no lo eligió por lo que deseaba, sino por lo que había demostrado. Casi dos mil quinientos años después, seguimos haciendo lo contrario. ¿Por qué tomamos el deseo de mandar como una señal de capacidad para hacerlo?

La investigación contemporánea acaba de ofrecer una respuesta incómoda. David Deming, economista de Harvard, ha explicado en el pódcast de Harvard Business Review los experimentos que realizó junto con Ben Weidmann para medir quién mejora realmente el rendimiento de los equipos. En uno de ellos pidieron a los participantes que indicaran cuánto deseaban dirigir y compararon a quienes más lo querían con responsables asignados al azar. Los primeros lo hicieron peor. No eran peores que quienes no querían mandar; simplemente, su deseo no decía nada sobre su capacidad. Como resume Deming, querer dirigir significa creer que uno lo hará bien, y eso es algo muy distinto de hacerlo. Deming añade que quienes se postulaban tendían a sobrestimar sus habilidades sociales. Aun así, seguimos seleccionando responsables mediante entrevistas y demostraciones de confianza que apenas permiten observar cómo trabajan con otras personas.

Durante siglos nos hemos preguntado cómo es un buen líder. Quizá la pregunta útil sea otra, qué les ocurre a los demás cuando alguien empieza a dirigirlos. Deming y Weidmann la abordaron asignando repetidamente a cada participante a equipos distintos. Así identificaron a quienes mejoraban de forma sistemática el resultado colectivo, trabajaran con quien trabajaran. Esa contribución no guardaba relación con la edad, la formación ni el cociente intelectual, pero sí con la capacidad para leer emociones ajenas. Deming la considera una condición necesaria, pero no suficiente. Los investigadores midieron también la habilidad para detectar en qué destaca cada persona y asignarle el papel adecuado. Un buen directivo consigue que las capacidades disponibles rindan más juntas que por separado. Destacar y hacer que otros destaquen son dos talentos distintos que nuestras organizaciones siguen confundiendo.

Rebecca Knight recoge en Harvard Business Review una idea complementaria de Kirstin Lynde; los mejores líderes del siglo XX respondían preguntas, los del siglo XXI las formulan. Knight recuerda también algo que la investigación ha mostrado de forma reiterada; el poder tiende a reducir la empatía y a estrechar el foco. A medida que alguien asciende, confía más en su propia opinión y escucha menos. Cuanto mayor es la responsabilidad, más fácil resulta confundir la ausencia de discrepancia con el consenso. Los experimentos de Deming apuntan en la misma dirección. En tareas donde cada participante conocía una parte de la información, los mejores responsables la descubrían preguntando, escuchando y poniendo a unos en conversación con otros. La autoridad permite repartir instrucciones, pero no garantiza que aparezca lo que necesitamos saber para decidir.

En 1974, Ursula K. Le Guin publicó Los desposeídos, una novela que observa el mismo problema desde el ángulo opuesto. En Anarres, la luna árida de Urras, una comunidad intenta organizarse sin jerarquías políticas ni económicas, mediante la cooperación y la responsabilidad compartida. Nadie ocupa el lugar de Cincinato. Sin embargo, Le Guin no escribe una utopía ingenua. A través de Shevek, un físico que incomoda a los suyos, muestra cómo reaparecen el conformismo, la presión del grupo y formas de poder informal allí donde nadie debería mandar. Eliminar la jerarquía no elimina el poder, del mismo modo que ocupar un cargo no convierte a nadie en líder. La novela nos obliga a separar autoridad formal, influencia y responsabilidad.

Esa distinción adquiere una relevancia nueva con la inteligencia artificial. Deming comprobó que la habilidad para dirigir equipos humanos mostraba una correlación de 0,81 con la de coordinar agentes artificiales en la misma tarea. No significa que dirigir personas y máquinas sea lo mismo; el propio Deming admite que sus pruebas no capturan la confianza que se construye día a día. Pero sugiere algo relevante. Millones de profesionales que nunca han tenido un equipo a su cargo empezarán a decidir qué tarea asignan a cada agente, qué preguntas formulan y cómo combinan los resultados. «Ahora todos somos directivos», afirma Deming. No porque todos vayamos a ocupar un despacho, sino porque tendremos que aprender a organizar inteligencias diferentes.

Coordinar, sin embargo, no resuelve qué objetivos merece la pena perseguir ni quién responde por las consecuencias. Faisal Hoque, Paul Scade, Pranay Sanklecha y Sverre Spoelstra proponen en Harvard Business Review que los directivos desarrollen tres competencias filosóficas. La ontología obliga a preguntarse qué estamos dirigiendo; la epistemología, cómo sabemos que nuestras decisiones se apoyan en un conocimiento fiable; la ética, qué deberíamos hacer y por qué. Recuperan para ello la phronesis de Aristóteles, la prudencia que no nace de conocer principios sino de aprender a aplicarlos en situaciones concretas. Ser competente coordinando a otros no otorga, por sí solo, el derecho a decidir por ellos. Un directivo puede saber cómo alcanzar un resultado sin haberse preguntado si merece la pena alcanzarlo.

Cincinato no levantó la mano para llegar al poder, ni se aferró a él cuando dejó de ser necesario. Le Guin imaginó una sociedad que intentaba repartir la responsabilidad sin reproducir la dominación, y descubrió que el poder siempre encuentra otra puerta. Entre ambos mundos hemos acumulado teorías, experimentos y tecnologías, pero todavía tomamos con demasiada frecuencia la disposición a asumir un cargo por la capacidad para ejercerlo. Tal vez el cambio más importante no consista en descubrir un nuevo perfil de líder, sino en dejar de confundir el liderazgo con el lugar que alguien ocupa. Roma fue a buscar a alguien que no lo había pedido y lo vio regresar al arado. En un mundo poblado por inteligencias humanas y artificiales, quizá la mejor señal de que alguien sabe sostener las riendas siga siendo que sepa cuándo soltarlas.

*** Paco Bree es profesor de Deusto Business School y asesor de Innsomnia Business Accelerator.