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Cada campaña electoral tiene sus grandes debates. Hablamos de economía, empleo, sanidad, educación o industria, pero pocas veces situamos la tecnología en el lugar que le corresponde. Y, sin embargo, hoy resulta imposible abordar cualquiera de estos desafíos sin hablar de transformación digital.

España ha avanzado mucho. Contamos con infraestructuras de conectividad de primer nivel, empresas tecnológicas competitivas y un ecosistema digital que alcanzó en 2025 una facturación récord de 146.660 millones de euros y generó 842.596 empleos directos.

Pero no podemos conformarnos. El reto ya no es únicamente digitalizar nuestra economía, sino convertir esa digitalización en productividad, innovación, empleo de calidad y bienestar. En un mundo donde la tecnología determina cada vez más la competitividad y la autonomía estratégica de los países, España debe aspirar no solo a utilizar tecnología, sino también a desarrollarla y liderarla.

Por eso, creo que cualquier candidato que aspire a gobernar debería responder a tres preguntas fundamentales.

La primera: ¿quién va a liderar realmente la transformación digital de España?

La digitalización afecta a todos los ministerios, administraciones y sectores productivos. No podemos seguir abordándola mediante políticas fragmentadas o iniciativas que dependen de la coordinación puntual entre departamentos.

Con una vicepresidencia de Transformación Digital, con capacidad ejecutiva para coordinar las políticas de industria, innovación, talento y energía, se garantizaría el liderazgo, coordinación y resultados. Las decisiones sobre infraestructuras, capacidades industriales o formación tecnológica tendrán consecuencias durante décadas. Su horizonte no puede limitarse a una legislatura.

La segunda: ¿estamos dispuestos a invertir de forma sostenida para competir tecnológicamente?

Los fondos europeos han permitido acelerar proyectos importantes, pero una política tecnológica de país no puede depender de mecanismos extraordinarios de financiación.

En 2025, la inversión TIC de las Administraciones Públicas españolas cayó un 7,2%, hasta los 6.018 millones de euros. Una señal preocupante cuando la inteligencia artificial, la computación avanzada y las infraestructuras digitales exigen inversiones crecientes. El escenario ideal sería superar el 3% del PIB en inversión en I+D+i en 2030 y reforzar la colaboración público-privada y la compra pública de innovación.

España cuenta con excelentes investigadores, universidades, centros tecnológicos y empresas innovadoras. Nuestro desafío es convertir la investigación en innovación, la innovación en industria y la industria en riqueza y empleo.

Y hacerlo desde una autonomía estratégica abierta: desarrollando capacidades propias, atrayendo inversión y participando activamente en las cadenas de valor internacionales.

La tercera: ¿cómo conseguiremos que la transformación digital genere oportunidades para todos?

Esta es, probablemente, la pregunta más importante. Porque el éxito de la digitalización no se mide únicamente por las tecnologías que desarrollamos, sino por su impacto en las empresas y las personas.

Hoy, únicamente el 13,4% de las microempresas españolas utiliza inteligencia artificial. No podemos permitirnos una economía digital a dos velocidades. Necesitamos facilitar el acceso de las pymes a tecnologías avanzadas para mejorar su productividad y competitividad.

También necesitamos talento. España aporta uno de cada seis titulados TIC de la Unión Europea, pero los especialistas tecnológicos representan apenas el 4,8% del empleo. Debemos reforzar la formación, atraer y retener profesionales y conectar mejor el sistema educativo con las necesidades empresariales.

Y necesitamos una regulación clara, proporcionada y armonizada con Europa, que proteja los derechos sin introducir barreras innecesarias a la innovación.

Las tres preguntas tienen una respuesta común: España necesita una política tecnológica de Estado.

Tenemos talento, empresas e infraestructuras para ser protagonistas de la economía digital europea. Ahora necesitamos ambición, consenso y capacidad de ejecución.

Porque la transformación digital no es un fin en sí mismo. Es la herramienta que nos permitirá mejorar nuestra competitividad, generar empleo de calidad y sostener nuestro Estado del bienestar.

El verdadero debate no es si apostamos por la digitalización, sino qué estamos dispuestos a hacer para que España lidere el futuro tecnológico de Europa.

*** Francisco Hortigüela, presidente de Ametic.