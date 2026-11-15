La nueva batalla de la banca: combatir la IA con IA

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Hubo un tiempo en el que identificar un ciberataque en el sector bancario dependía de detectar un correo mal redactado o una llamada sospechosa. Ese escenario es historia. Hoy asistimos a la emergencia del fraude autónomo por la IA: sistemas de inteligencia artificial capaces de clonar voces y rostros en milisegundos, fabricar identidades sintéticas y ejecutar flujos de estafa coordinados a una escala y velocidad imposibles de seguir para un operador humano.

El impacto en España ya es alarmante. Impulsados por la IA, los intentos de fraude en el país han repuntado más de un 60% durante este año, según datos del sector. Ante una amenaza de este calibre, entidades como Santander, BBVA y CaixaBank han tenido que unir fuerzas en alianzas inéditas como FrauDfense para compartir inteligencia y proteger el sistema.

Sin embargo, la respuesta corporativa del sector bancario todavía avanza despacio. Según IDC y SAS, apenas el 11% cuenta con sistemas de IA fiables en producción, una brecha que ha llevado al Banco Central Europeo a exigir reformas urgentes. Combatir algoritmos autónomos con procesos manuales ya no sirve: la única forma de frenar a una IA hostil es desplegando otra IA más precisa: una IA ofensiva autónoma frente a una IA defensiva.

Con la normativa DORA en marcha y la Ley de IA europea en pleno despliegue, cada decisión automatizada debe ser transparente, explicable y auditable. Esto implica una responsabilidad compartida entre entidades financieras y proveedores tecnológicos, que deben apoyarse en marcos sólidos de gobernanza, gestión de riesgos y cumplimiento regulatorio. Adoptar estándares como la certificación ISO/IEC 42001, con la que contamos, contribuye a garantizar una gestión responsable y segura de la IA desde su diseño y operación.

Con las reglas claras, la IA defensiva debe centrarse en identificar los puntos débiles, que hoy se concentran en tres momentos clave de la actividad del cliente. El primero es el alta digital (onboarding), donde los deepfakes y perfiles falsos superan los controles documentales clásicos. Si un atacante logra abrir una cuenta, el resto de los filtros pierden eficacia. El segundo es el acceso y la recuperación de credenciales, donde el engaño automatizado permite robar contraseñas o burlar a los equipos de soporte. Y el tercero es la confirmación de operaciones, donde en muchas ocasiones la IA utilizada para fines malignos manipula a la víctima en tiempo real para que sea ella misma quien apruebe la transferencia desde sus dispositivos.

Frente a esto, el gran error de los bancos es añadir más pantallas de confirmación, códigos y SMS. Esta fricción no detiene a la inteligencia artificial maliciosa, pero sí desespera al cliente y frena el negocio.

Frente al creciente nivel de sofisticación de las amenazas digitales, la respuesta pasa por incorporar tecnologías capaces de adelantarse a las tácticas utilizadas por los ciberdelincuentes. En este contexto, la biometría, especialmente la 3D, se ha consolidado como una de las herramientas más efectivas para proteger las operaciones.

Gracias a su capacidad para verificar la identidad de una persona y realizar una prueba de vida de manera sencilla en cuestión de segundos, ofrece altos niveles de seguridad sin generar fricción en la experiencia del usuario. Además, su aplicación abarca múltiples procesos clave, desde la apertura de cuentas y el onboarding digital hasta la autorización de pagos, la contratación de productos y la recuperación de credenciales. Una tecnología que no solo ayuda a responder a los desafíos actuales de fraude, sino que también sienta las bases para los nuevos modelos de identidad digital que se consolidarán en Europa durante los próximos años, como la EUDI Wallet, cuya adopción será obligatoria a partir de 2027.

Y es que el reloj hacia 2027 –y hacia el futuro– ya está en marcha. El sector financiero tiene hoy la oportunidad y la obligación de pasar de una defensa reactiva a una protección invisible, regulada y preparada para lo que viene. Porque, al final, proteger el sistema financiero no va solo de frenar algoritmos maliciosos, sino de preservar el activo más valioso de cualquier banco: la confianza de sus clientes en cada clic.

***Gabriela Giannattasio, vicepresidenta de EMEA en Veritran