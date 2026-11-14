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Jensen Huang convirtió una empresa de tarjetas gráficas en una potencia mundial. Ahora, entre tensiones geopolíticas y euforia bursátil, Nvidia descubre que hasta los gigantes tienen los pies de barro.

Con su chaqueta de cuero negro y su entusiasmo empresarial, Huang transformó Nvidia: pasó de fabricar tarjetas gráficas para videojuegos a ser un proveedor clave de la inteligencia artificial. Su éxito ha multiplicado las preguntas sobre concentración de poder, conflictos de intereses, controles internos y dependencia financiera.

La polémica sobre Alice Huang, señalada por presuntos vínculos con los servicios de inteligencia chinos, añade otro elemento delicado. El asunto, no lo ocultemos, da para muchísimo. Pero si vamos al fondo, el episodio plantea una pregunta: ¿qué controles existen en las grandes tecnológicas cuando sus decisiones trascienden sus resultados económicos?

Nvidia ya no es simplemente una empresa tecnológica. Es una pieza estratégica del tablero mundial. Nvidia domina buena parte del mercado de procesadores gráficos para entrenar y ejecutar sistemas de IA. Su ventaja no reside solo en fabricar chips potentes, sino en controlar un ecosistema de software, herramientas y desarrolladores que dificulta cambiar de proveedor.

Empresas, gobiernos y centros de investigación dependen de su tecnología. ¿Es saludable que una tecnología transformadora dependa de un solo proveedor?

Nvidia puede influir en precios, inversiones y acceso a una infraestructura esencial. Su liderazgo comercial es también poder estratégico, por lo que la supervisión pública debe garantizar competencia y responsabilidad.

Los semiconductores son una herramienta central de la rivalidad entre Estados Unidos y China. Washington limita el acceso chino a los procesadores más avanzados para preservar su ventaja tecnológica y militar. Nvidia, por su parte, tiene accionistas y un interés comercial en mantener abiertos sus mercados.

Huang defiende flexibilizar las restricciones a las exportaciones: sostiene que excluir a China perjudica a las empresas estadounidenses y favorece a competidores locales. El argumento tiene lógica empresarial, pero es geopolíticamente complejo.

¿Hasta dónde puede defender sus beneficios una multinacional cuando sus productos afectan a la seguridad nacional? ¿Deben las empresas limitar sus ventas o corresponde esa decisión a los gobiernos?

Las sospechas de reexportaciones de chips a través del sudeste asiático y las informaciones sobre Megaspeed obligan a examinar los controles. Si se demostrara que hubo intermediarios para sortear restricciones, sería grave. Tampoco parece razonable reclamar libertad comercial cuando interesa vender y apelar a la prudencia cuando aparecen preguntas incómodas.

Nvidia también ha estado demasiado identificada con su fundador. Huang no era solo el máximo ejecutivo: es la imagen y la voz de la compañía. Los mercados han depositado en él una confianza extraordinaria. El consejo de administración debe supervisar y exigir responsabilidades, no proteger la reputación de su máximo responsable.

La buena gobernanza exige mecanismos que funcionen incluso cuando un líder se equivoca. También los genios.

Quizá el mayor interrogante esté en Wall Street. La carrera por la IA ha desencadenado inversiones gigantescas en centros de datos, procesadores, redes eléctricas y modelos. Nvidia ocupa el centro de esa maquinaria.

Sin embargo, parte del crecimiento se apoya en acuerdos de financiación, inversiones cruzadas y relaciones comerciales entre compañías que pueden ser, al mismo tiempo, proveedoras, clientes e inversoras. Se crea un circuito en el que todos parecen ganar mientras la música siga sonando.

Esta financiación circular puede elevar valoraciones sin una demanda final equivalente. Comprar miles de millones en infraestructura no garantiza beneficios suficientes para justificar el gasto.

La IA tiene un enorme potencial, pero transformar el mundo no garantiza que alguien pague lo suficiente por ello. A veces, los inversores confunden ambas cosas.

La tecnología puede ser revolucionaria y el negocio, un desastre. Muchas innovaciones llegaron demasiado pronto, costaron demasiado o encontraron pocos clientes. Nvidia podría descubrir que su principal amenaza son las expectativas del mercado.

Una pérdida de confianza en Nvidia tendría consecuencias más amplias que una caída bursátil. Fabricantes de centros de datos, proveedores energéticos, empresas de nube, desarrolladores de modelos y fondos podrían verse afectados: buena parte del sector cuenta con la continuidad de su dominio.

No hace falta que desaparezca para provocar una sacudida: bastaría una revisión de sus perspectivas, una investigación comercial o la pérdida de confianza en su dirección. El mercado podría haber confundido una demanda extraordinaria con otra permanente.

Las inversiones no se financian con entusiasmo: el dinero exige resultados.

Nvidia representa un gran éxito de la innovación: ha desarrollado tecnología decisiva e impulsado una industria. Pero también refleja un sistema que confunde tamaño con invulnerabilidad, liderazgo con impunidad y expectativas bursátiles con valor real.

Hemos permitido que una parte esencial del futuro tecnológico quede concentrada en un reducido grupo de empresas privadas. Esa concentración implica riesgos económicos, políticos y estratégicos que afectan a todos. La inteligencia artificial necesita competencia, transparencia, controles eficaces y responsabilidad, no empresarios intocables, consejos decorativos ni mercados cegados por la euforia.

Jensen Huang puede haber sido un empresario extraordinario, pero no es infalible, como tampoco lo es su compañía. Fabricar los procesadores que alimentan el futuro no convierte a nadie en propietario de ese futuro.

El verdadero problema no sería que Nvidia perdiera parte de su poder, sino descubrir que hemos construido una parte de la economía mundial sobre una estructura demasiado dependiente de una empresa, de un dirigente y de una promesa de rentabilidad todavía por demostrar.

Y ninguna chaqueta de cuero es ignífuga frente a un incendio financiero.