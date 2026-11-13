En Bruselas, la soberanía digital constituye poco menos que un objeto de veneración; en los consejos de administración suscita asentimientos hieráticos; en los congresos sectoriales provoca una plétora de ditirambos que harían palidecer a los más conspicuos defensores de la independencia nacional.

Empero, semejante unanimidad empieza a trastabillar cuando llega el momento de comprobar qué control tenemos realmente sobre nuestra tecnología y, sobre todo, cuánto estamos dispuestos a desembolsar para recuperarlo.

Tres estudios de esta misma semana de IBM, DE-CIX y GlobalData permiten poner en solfa esta curiosa contradicción y aventurar una teoría bastante menos dulce: hemos construido una economía digital extraordinariamente dependiente cuyos protagonistas confunden la soberanía con el derecho a presumir de ella sin asumir sus costes.

El primero de los trabajos, el índice de soberanía digital presentado esta semana por IBM, ofrece un retrato asaz elocuente de semejante dislate. El 94% de las grandes empresas encuestadas reconoce haberse enfrentado al menos a un problema relacionado con su soberanía tecnológica durante los últimos tres años y, entre las afectadas, el 81% tuvo que demostrar formalmente que conservaba el control de sus sistemas. Hasta aquí podríamos interpretar los guarismos como la constatación de que las organizaciones han despertado de su proverbial indolencia. Sin embargo, apenas el 33% pone a prueba regularmente su capacidad para acreditar ese dominio, pese a que el 82% se declara muy o extremadamente confiado en poder demostrarlo.

Una aquiescencia casi conmovedora hacia las propias capacidades que recuerda a esos conductores convencidos de dominar su vehículo hasta que una curva procelosa les obliga a descubrir las limitaciones de la física (y la ruta más rápida al hospital).

La cuestión adquiere ribetes todavía más preocupantes cuando introducimos la inteligencia artificial, principal origen de las tribulaciones soberanistas para el 44% de las empresas consultadas por IBM, por delante de las auditorías formales (38%) y los cambios significativos de proveedores (35%). Resulta comprensible: durante años hemos entregado nuestros datos, procesos y aplicaciones a plataformas ajenas bajo la promesa de una eficiencia casi numinosa, y ahora pretendemos incorporarles modelos de IA cuya arquitectura, funcionamiento y dependencias adicionales apenas conocemos.

En otras palabras: la cadena de subordinaciones se ha vuelto tan inextricable que cualquier intento de recuperar el control exige recorrer los vericuetos de contratos, infraestructuras, jurisdicciones y tecnologías que hemos ido aceptando con encomiable despreocupación. Eso sí, siempre podremos elaborar otro documento estratégico, formar un comité y encomendarle la ímproba tarea de redactar un nuevo catálogo de buenas intenciones.

Sería injusto, pese a todo, despachar el asunto como una mera estulticia corporativa. IBM también encuentra una diferencia sustancial entre las empresas que han desarrollado capacidades verificables de soberanía y aquellas que todavía están consolidándolas: el 52% de las primeras consiguió resolver sus problemas más complejos sin interrupciones significativas, frente al 22% de las segundas. Aunque hablamos de una asociación observada en una encuesta y no de una demostración causal irrefragable, la distancia merece atención. La autonomía tecnológica comienza a adquirir sentido económico cuando permite sustituir proveedores, intervenir sobre sistemas críticos, recuperar operaciones o mantener servicios sin solicitar la graciosa aquiescencia de quien administra la infraestructura. El auténtico poder reside en conservar alternativas practicables cuando las circunstancias dejan de ser propicias.

Y aquí aparece DE-CIX para recordarnos que hasta nuestra concepción de la propiedad digital adolece de cierta ingenuidad. La compañía anticipa que en 2027 cobrará especial relevancia la capacidad de auditar las rutas y jurisdicciones que atraviesan los datos, una consideración que debería resultar elemental y que, sin embargo, sigue ausente de buena parte de las discusiones sobre soberanía. Podemos alojar nuestra información en un centro de datos situado en territorio europeo, contratar servicios que presumen de cumplir escrupulosamente la legislación comunitaria y exhibir certificaciones suficientes para llenar varios anaqueles, mientras desconocemos por dónde circula realmente esa información, qué redes intervienen en su transporte o bajo qué autoridades jurisdiccionales puede quedar expuesta durante el trayecto.

Y es que la geografía digital posee unas peculiaridades que convierten nuestras fronteras administrativas en referencias bastante menos determinantes de lo que algunos responsables políticos quisieran admitir.

Esta dimensión del territorio, podríamos decir, enlaza directamente con la geopolítica, donde el reciente vodevil de Nvidia es de obligada mención. El escándalo que rodea a Jensen Huang, después de conocerse su relación extramatrimonial con una empresaria presuntamente vinculada al espionaje chino, ha desatado investigaciones, inquietud política en Washington y, finalmente, la dimisión forzada del propio Huang al frente del fabricante de chips. Pero al margen de su decisión, ya sólo la mera posibilidad de que una relación personal pudiera haber interferido en la pugna tecnológica entre Estados Unidos y China basta para exponer la fragilidad de una industria cuya infraestructura estratégica depende en buena medida de un puñado de compañías y personalidades.

Tampoco conviene confundir los riesgos de gobernanza de una compañía con la constatación de una vulneración efectiva de la seguridad nacional. Precisamente ahí reside el interés del episodio para nuestra discusión: la soberanía proclamada por los Estados tropieza con una concentración industrial que concede a determinadas empresas privadas una capacidad extraordinaria para condicionar decisiones económicas, diplomáticas y militares. Washington puede restringir exportaciones, Pekín puede desplegar sus propios recursos industriales y Bruselas puede aprobar sucesivas estrategias de autonomía; entretanto, las organizaciones que dependen de esas tecnologías deben desenvolverse entre prohibiciones, autorizaciones, intereses comerciales y eventuales crisis corporativas sobre las que apenas poseen influencia.

Pero avancemos al tercer estudio, elaborado por GlobalData entre responsables empresariales y operadores de telecomunicaciones, que introduce el elemento que termina de explicar el galimatías: el dinero. El 76% de los encuestados considera relevante la soberanía digital y el 56% le concede una importancia muy elevada, pero únicamente el 51% aceptaría pagar un sobreprecio por una solución soberana. Entre quienes sí asumirían ese coste adicional, apenas la mitad desembolsaría más de un 20% extra.

La distancia entre las aspiraciones declaradas y los compromisos económicos permite comprender las veleidades de una industria que reclama alternativas independientes mientras continúa favoreciendo, por motivos perfectamente racionales desde la perspectiva de cada comprador, las soluciones más económicas, maduras o convenientes, aunque perpetúen las dependencias que tanto dice deplorar.

El panorama europeo resulta especialmente revelador. Según GlobalData, el 80% de los participantes comunitarios valora la soberanía digital, pero solamente el 42% pagaría más por garantizarla. En India, por comparación, esos porcentajes alcanzan el 100% y el 75%, respectivamente, dentro de la muestra analizada. Conviene evitar extrapolaciones grandilocuentes a partir de una encuesta cuya representatividad regional no conocemos con suficiente detalle, aunque el contraste ilustra una disposición preocupante: precisamente donde la autonomía estratégica ha alcanzado mayor protagonismo institucional encontramos una notable renuencia a financiarla desde la demanda empresarial.

Hay, naturalmente, buenas razones para esa resistencia. Una empresa tiene obligaciones de rentabilidad y competitividad, y difícilmente aceptará sobrecostes estructurales por el mero placer de contribuir a una causa geopolítica, especialmente cuando las alternativas soberanas ofrecen prestaciones inferiores, menor escala o un ecosistema tecnológico menos desarrollado. Exigirle que sacrifique su cuenta de resultados en nombre del interés continental mientras sus competidores aprovechan soluciones globales más eficientes constituiría otra entelequia, acaso adornada con las mejores intenciones.

Porque, en última instancia, la autonomía digital precisa inversión pública y privada, mercados suficientemente amplios, competencia efectiva y proveedores capaces de justificar comercialmente su existencia. También requiere que los poderes públicos asuman que determinadas capacidades estratégicas comportan costes que alguien deberá sufragar, en lugar de prometer simultáneamente independencia absoluta, tecnología puntera y precios de saldo.