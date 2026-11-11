La tensión que hace avanzar una idea
Por muy básico que parezca, una idea empieza a ponerse a prueba cuando alguien hace una pregunta que su autor todavía no sabe responder. Puede ocurrir en una reunión, al presentar un proyecto o durante una conversación con quien debería utilizarlo. Ese momento resulta incómodo, especialmente si llevamos semanas trabajando en una propuesta, pero siendo optimistas, en realidad se trata del instante en el que un proyecto empieza a mejorar. La reacción ante esa pregunta dice mucho sobre cómo entendemos cada uno la innovación.
En las organizaciones dedicamos esfuerzo a conseguir que las personas propongan ideas, piensen con libertad, sin miedo, y cuestionen formas de trabajar que damos por válidas. Esa invitación exige crear un entorno en el que una propuesta pueda madurar, recibir objeciones y cambiar de dirección sin que su autor interprete cada duda como un juicio sobre su capacidad.
Conseguirlo exige entender cómo se relacionan el pensamiento creativo y el crítico dentro de un proceso de innovación. Mientras el primero nos permite explorar posibilidades y establecer conexiones que antes pasaban inadvertidas, el segundo nos ayuda a examinarlas y a valorar qué razones tenemos para desarrollarlas. La calidad de una propuesta depende de esa relación porque las preguntas que surgen al analizar una idea pueden llevarnos a imaginar una solución mejor que la inicial.
La metodología permite dar una estructura a ese trabajo, como refleja el modelo del doble diamante, en el que ampliamos la mirada para comprender un problema antes de concretar el reto que merece nuestra atención. Una vez definido, exploramos posibles respuestas y ponemos a prueba las más prometedoras, en un recorrido que puede llevarnos a revisar decisiones anteriores cuando lo aprendido cuestiona aquello que dábamos por válido. Tener un método ayuda precisamente a que esos cambios tengan un sentido y respondan a lo que vamos descubriendo.
Pensemos en una startup que quiere simplificar una gestión para sus clientes y empieza imaginando una nueva herramienta digital. Si dedica tiempo a observar cómo realizan esa gestión, quizá descubra que la dificultad principal está en comprender una instrucción, lo que cambiaría tanto la definición del problema como la respuesta que necesita. Llegar a esa conclusión requiere amplitud de miras para revisar el planteamiento y criterio para reconocer que el esfuerzo debe dirigirse hacia otra parte.
En ese diálogo entre lo que imaginamos y lo que vamos comprobando aparece la tensión creativa, que nos ayuda a avanzar cuando las preguntas sirven para trabajar sobre una propuesta y mejorarla. Para que resulte útil, quienes participan deben compartir la voluntad de encontrar una respuesta, de manera que una objeción permita identificar qué conviene probar o qué supuesto necesita revisarse. Cuando esa intención se pierde, es fácil que la conversación termine convertida en una defensa de posiciones y que el proyecto deje de evolucionar.
El caso de Nokia muestra hasta dónde puede llegar esa dificultad para cuestionarse. Años después de perder su liderazgo en telefonía móvil, Risto Siilasmaa, que había vivido el deterioro desde su consejo de administración, explicó cómo los buenos resultados habían impedido reconocer a tiempo que la compañía estaba perdiendo competitividad. Las investigaciones sobre aquella etapa recogieron también el miedo de los mandos intermedios a trasladar malas noticias, que llevaba a ofrecer una visión demasiado optimista de sus capacidades para responder a los nuevos competidores. Con esa información, la dirección seguía exigiendo resultados que los equipos difícilmente podían alcanzar, mientras se reducía el espacio para revisar el rumbo. La experiencia ayuda a entender por qué una organización necesita que sus propias convicciones puedan discutirse antes de que el mercado termine cuestionándolas.
Quienes lideramos equipos tenemos una responsabilidad en la forma de conducir ese proceso, porque nuestra reacción ante una idea condiciona lo que las personas estarán dispuestas a compartir después. Si cada cambio de dirección se interpreta como una muestra de inseguridad, estaremos favoreciendo que se mantengan propuestas incluso cuando haya motivos para revisarlas. Dar espacio a la duda implica acompañar al equipo hasta que pueda convertir lo aprendido en una decisión y explicar por qué merece la pena seguir adelante.
El trabajo cruzado entre grandes empresas, universidades y compañías de rápido crecimiento permite reunir experiencias distintas ante un mismo reto, cuyo valor crece cuando cada participante ayuda a los demás a ver algo que habían pasado por alto. Esa colaboración exige escuchar con la misma disposición con la que esperamos que se escuchen nuestras ideas y aceptar que la propuesta resultante puede alejarse de lo que cualquiera de nosotros había imaginado al principio.
Así adquiere sentido hablar de una propuesta de valor formada y fundada, que ha ido tomando forma a través del trabajo y cuenta con razones que permiten defender su utilidad. La tensión creativa nos ayuda a construir esa base y a reconocer qué preguntas siguen abiertas, para que el siguiente paso del proyecto responda a lo que hemos aprendido y podamos explicar qué mejora concreta esperamos conseguir para las personas a las que se dirige.
***Ángel Uzquiza, Director de Innovación Corporativa del Grupo Santalucía