La inteligencia artificial no va de máquinas, va de nosotros

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Hay una pregunta que cada vez me interesa menos: si la inteligencia artificial nos va a sustituir. No porque no sea importante, sino porque creo que nos está distrayendo de otra mucho más incómoda: qué parte de nuestra capacidad de decidir estamos dispuestos a entregarle.

Durante años hemos hablado de tecnología como si fuera algo externo a nosotros. Algo que llega, se instala, se aprende a usar y, con un poco de suerte, nos hace la vida más fácil. Pero la inteligencia artificial no encaja del todo en esa categoría. No solo automatiza tareas. Empieza a intervenir en cómo trabajamos, cómo evaluamos a las personas, cómo medimos el talento, cómo anticipamos riesgos y hasta cómo confiamos (o dejamos de confiar) en nuestro propio criterio.

Y esto cambia muchas cosas. En las empresas, la promesa de la IA es muy seductora. Más datos, más velocidad, más precisión, más capacidad para detectar patrones que a una persona se le escaparían. Todo eso tiene un valor enorme. Sería absurdo negarlo. Pero también sería ingenuo pensar que, porque algo viene expresado en forma de dato, es automáticamente más justo, más objetivo o más inteligente.

Un algoritmo puede detectar que alguien ha bajado su rendimiento. Puede incluso anticipar que esa tendencia continuará. Pero no sabe, por sí solo, si detrás hay cansancio, miedo, desmotivación, una mala decisión de liderazgo o una situación personal complicada. Puede medir señales, pero no comprender biografías. Al igual que puede encontrar correlaciones, pero no hacerse responsable de las consecuencias de una decisión.

Ahí es donde creo que nos estamos jugando lo importante. La inteligencia artificial debería ayudarnos a decidir mejor, no a decidir menos. Debería ampliar nuestra mirada, no sustituirla. Debería servir para hacer mejores preguntas, no para cerrar conversaciones con una puntuación, un ranking o una recomendación automática. Y es que, cuando una organización empieza a tratar una predicción como si fuera una verdad, el problema ya no está solo en la tecnología: está en la cultura que la utiliza.

Esto se ve con especial claridad en la gestión de personas. Medir comportamientos, analizar dinámicas de equipo o identificar riesgos organizativos puede ser muy útil si se hace con rigor, transparencia y sentido humano. Pero también puede convertirse en una forma sofisticada de vigilancia si se usa sin criterio. La diferencia entre una herramienta que ayuda y una herramienta que controla no siempre está en el software; muchas veces está en la intención.

Lo mismo ocurre con el liderazgo. Un buen líder puede apoyarse en datos para contrastar sus intuiciones, detectar sesgos y tomar decisiones más informadas, pero si necesita que un sistema le confirme cada paso, algo se rompe. No ganamos mejores líderes cuando los convertimos en simples intérpretes de recomendaciones algorítmicas. Ganamos mejores líderes cuando la tecnología les permite ver más, escuchar mejor y actuar con más responsabilidad.

Y hay otro tema: la IA también nos obliga a revisar nuestra relación con el riesgo. En sectores críticos, puede anticipar fallos, detectar anomalías y mejorar la seguridad. Pero la confianza ciega en la automatización puede ser tan peligrosa como el rechazo absoluto a utilizarla. El reto no es confiar o desconfiar de la IA, sino saber cuándo confiar, cuánto confiar y quién conserva la última responsabilidad.

Por eso me parece tan importante dejar de hablar de inteligencia artificial como si fuera un destino inevitable. No lo es. Es una tecnología poderosísima, sí, pero su impacto dependerá de las decisiones humanas que tomemos alrededor de ella: cómo la diseñamos, con qué datos la entrenamos, qué límites establecemos, qué explicaciones exigimos y qué espacios decidimos no automatizar.

Bajo mi punto de vista, hay cosas que quizá no deberíamos delegar tan fácilmente. La capacidad de interpretar una situación ambigua, la intuición construida durante años de experiencia... eso es muy humano y no lo puede hacer una IA. La conversación difícil con alguien que necesita ser escuchado, la decisión de dar una oportunidad a una persona que no encaja del todo en el patrón histórico o la valentía de cuestionar lo que el dato parece decir. Todo esto sigue siendo humano.

Así que no se trata de defender una visión romántica de lo humano frente a lo tecnológico. Se trata de entender que la inteligencia humana no es solo cálculo. También es contexto, contradicción, imaginación, emoción, memoria, ética y responsabilidad. Y todo eso importa, especialmente cuando tomamos decisiones que afectan a otras personas.

Quizá la inteligencia artificial no venga a quitarnos humanidad, pero sí puede hacerlo si la usamos mal. Puede empobrecer nuestro criterio si dejamos de ejercitarlo. Puede debilitar nuestra autonomía si confundimos recomendación con mandato. Puede enfriar nuestras relaciones laborales si sustituimos conversaciones por métricas.

Pero también puede ayudarnos mucho. Puede liberar tiempo, aportar evidencia, reducir errores, hacer visibles patrones que antes ignorábamos y ayudarnos a construir organizaciones más conscientes. La cuestión es si sabremos ponerla en su sitio.

La IA no debería ocupar el lugar de las personas. Debería ayudarnos a ser más exigentes con nuestras decisiones, más rigurosos, más críticos y, paradójicamente, más humanos.

Al final, el futuro no dependerá solo de lo inteligentes que lleguen a ser las máquinas. Dependerá, sobre todo, de lo conscientes que seamos nosotros al decidir para qué las queremos.



***Noemí Álvarez es fundadora de Martin Brainon.