La IA programa más rápido, pero ¿produce más?

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Voy a partir de un principio muy sencillo pero que corremos el riesgo de olvidar en plena fiebre por los agentes de inteligencia artificial y es que, el que una máquina sea capaz de desarrollar software no significa que sea más productiva que una persona.

Puede escribir código en segundos, puede trabajar durante horas sin descansar, puede probar miles de alternativas e, incluso, puede resolver problemas que requieren una capacidad de búsqueda imposible para un equipo humano pero, siendo todo impresionante, no responde a la pregunta que realmente debería interesarnos en una empresa: ¿Produce más software útil por el mismo dinero? Porque si no somos capaces de responder a esta pregunta la discusión sobre si nuestro próximo proyecto debe hacerlo un equipo interno, un proveedor, un conjunto de Agentes de IA o una combinación de todos ellos se convierte básicamente en una cuestión de fe.

Y la fe es una metodología bastante mala para gestionar presupuestos.

La reciente resolución de uno de los Problemas del Milenio deja una paradoja especialmente interesante.

Diego Córdoba y Luis Martínez-Zoroa fueron determinantes en el planteamiento que permitió avanzar sobre el problema. El tramo final fue realizado por OpenAI mediante unas 88 horas de cómputo y con un coste estimado de alrededor de 15 millones.

Lo interesante no es decidir quién hizo el trabajo más importante, lo interesante es analizar qué aportó cada uno y cuánto costó obtener ese resultado.

Los investigadores aportaron el planteamiento, el marco de trabajo y la hipótesis. La máquina realizó una búsqueda intensiva hasta cerrar una parte del problema. Según los propios investigadores, sin aquella idea previa el sistema no habría llegado al resultado.

Algunos han realizado un cálculo provocador. Si dos matemáticos consiguen resolver la mayor parte del problema durante unos meses y completar el tramo restante mediante IA cuesta millones, resulta que los humanos empiezan a parecer sorprendentemente baratos.

Y aquí comienza una conversación mucho más interesante que la de saber qué modelo ocupa el primer puesto de un benchmark. Empieza la conversación económica. Podríamos titularla De los benchmarks a la cuenta de resultados.

Durante los últimos años hemos medido los avances de la IA comparando modelos: quién programa mejor, quién razona mejor, quién resuelve más ejercicios, quién alcanza el mayor porcentaje en determinada prueba…Es comprensible. Los benchmarks permiten comparar tecnologías en condiciones relativamente controladas. El problema comienza cuando trasladamos esa competición directamente a una empresa.

A una empresa no debería importarle demasiado que un modelo haya conseguido dos puntos más que otro en una clasificación. Le debería importar cuánto producto obtiene con los recursos que dedica a conseguirlo. Pues, con el desarrollo de software sucede exactamente lo mismo.

No importa demasiado cuántas líneas de código haya generado un agente. Tampoco cuántas tareas haya completado un desarrollador ni cuántas personas haya asignado un proveedor al proyecto. Lo que utilizamos finalmente es producto software, por tanto, eso es lo que deberíamos medir.

Estamos entrando en una etapa curiosa. Hasta ahora, cuando necesitábamos desarrollar software la decisión consistía principalmente en elegir quién lo hacía, nuestro equipo o un proveedor, pero ahora aparece un tercer participante, los agentes de IA.

Y seguramente aparecerá una cuarta alternativa todavía más habitual, equipos híbridos formados por personas y agentes trabajando conjuntamente.

La tentación será asumir que la IA es automáticamente más barata.

Un agente de IA no tiene salario, vacaciones, ni horario laboral. Además, puede producir código a una velocidad que ningún desarrollador puede igualar. Parece que la discusión está resuelta pero volvemos al mismo problema. Código no es producto.

Un sistema puede generar cantidades enormes de código y necesitar después revisión, integración, pruebas y correcciones. Del mismo modo, un equipo humano puede escribir aparentemente poco código y producir una funcionalidad de enorme valor. Es por eso que comparar horas de personas contra horas de cómputo tampoco resuelve demasiado. Necesitamos comparar resultados.

Si un equipo humano entrega una determinada cantidad de software útil por un determinado coste y un conjunto de agentes consigue entregar más por ese mismo coste, tendremos una respuesta. Si ocurre lo contrario, también.

Y si un equipo formado por personas utilizando agentes multiplica el resultado de ambos trabajando por separado, habremos encontrado probablemente una alternativa todavía mejor, pero tendremos que medirlo. El producto software es el experimento.

La aparición de los agentes nos proporciona paradójicamente una oportunidad extraordinaria. Durante años hemos discutido sobre la productividad del desarrollo de software sin disponer siempre de una forma clara de separar percepción y realidad. Pero ahora podemos experimentar.

Podemos medir cuánto producto software obtiene nuestro equipo, cuánto obtiene nuestro proveedor, cuánto consiguen los agentes, y, además, cuánto produce un equipo cuando incorporamos IA a su forma de trabajar, y será entonces cuando podamos relacionar ese producto con el coste necesario para obtenerlo. La cuestión, por tanto, deja de ser filosófica.

Ya no necesitamos preguntarnos si la IA sustituirá a los programadores, si los proveedores desaparecerán o si el futuro pertenece exclusivamente a los agentes. Ahora podemos observar los datos. Porque incluso puede ocurrir algo parecido a lo sucedido con aquellos matemáticos y es que una máquina extraordinariamente potente resulte carísima para determinado problema y que el aparentemente anticuado ser humano sea económicamente imbatible, o bien, exactamente lo contrario.

La IA está cambiando el desarrollo de software, y probablemente lo hará todavía mucho más, pero, cometeríamos un error si sustituyéramos la antigua obsesión por medir desarrolladores mediante horas o líneas de código por una nueva obsesión basada en número de prompts, tokens consumidos o agentes desplegados.

Son diferentes versiones del mismo problema. Lo que importa sigue siendo el producto. Y es por eso, por lo que cada vez que incorporemos IA al desarrollo deberíamos comprobar algo extremadamente sencillo, y es si la cantidad de software que obtenemos es mayor que la que conseguíamos antes y cuál ha sido el coste de producirla.

Solo entonces podremos saber si necesitamos cinco desarrolladores, cinco agentes o dos desarrolladores acompañados por veinte Agentes.

Quizá descubramos que la IA sustituye equipos completos, quizá descubramos que hace enormemente productivos a los buenos equipos, y quizá, en determinados trabajos, descubramos que los humanos siguen siendo sorprendentemente baratos.

No tenemos que adivinarlo, tenemos que medirlo porque la revolución no consiste en tener más Inteligencia Artificial sino que consiste en conseguir más producto con los mismos recursos. Y hasta que no podamos demostrar que eso está ocurriendo, lo demás seguirá siendo una demo espectacular con una factura detrás.

***Julián Gómez Bejarano es Chief Digital Officer LedaMC