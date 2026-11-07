Europa necesita cambiar el paradigma de la innovación

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL escuchar /

Europa lleva demasiado tiempo conviviendo con una paradoja que ya no puede permitirse. Somos una potencia científica. Producimos conocimiento de primer nivel, formamos talento excelente y contamos con universidades, centros tecnológicos, startups y empresas capaces de competir en las fronteras de la tecnología. Sin embargo, la brecha entre la ciencia y el mercado se ha convertido en una brecha entre nuestro potencial y nuestro futuro.

El informe Draghi sobre la competitividad europea puso palabras a una inquietud que muchos veníamos compartiendo desde hace años: Europa ya no podrá apoyarse en los factores que sostuvieron su crecimiento en el pasado y necesita reconducir su trayectoria si quiere preservar su prosperidad.

Frente a esto y a la pregunta de si somos capaces de organizar nuestro sistema de I+D+I para transformar ciencia excelente en ventajas competitivas reales, nos encontramos con que el sistema europeo de financiación de la I+D+i sigue siendo complejo, fragmentado y con frecuencia demasiado lento. Multiplicamos programas, convocatorias, ventanillas y requisitos, pero rara vez concentramos recursos suficientes alrededor de misiones tecnológicas claras y ambiciosas. Medimos ejecución presupuestaria, pero no siempre impacto.

Mientras tanto, el mundo se mueve a toda velocidad. La inteligencia artificial generativa, la robótica avanzada, los semiconductores, las tecnologías cuánticas, la fotónica o la biotecnología están redefiniendo cadenas de valor enteras. En algunos de estos ámbitos tecnológicos Europa ya parte con retraso en la carrera. En otros aún conserva capacidades científicas e industriales suficientes para liderar. Pero la ventana de oportunidad no permanecerá abierta indefinidamente.

En este contexto, no sorprende que Europa mire con creciente interés al modelo ARPA (Advanced Research Projects Agency) nacido en Estados Unidos en los años 50 tras el famoso “momento Sputnik”. Aquella reacción fue un cambio de mentalidad. ARPA apostó por gestores de programa con criterio técnico y autonomía, por retos ambiciosos, por carteras de proyectos de alto riesgo y alto retorno, por decisiones rápidas y por una rendición de cuentas basada en resultados. Y por supuesto, dotando a los programas de presupuestos conmensurables con la magnitud de los retos abordados. De ese enfoque surgieron tecnologías que transformaron el mundo, desde los precedentes de internet hasta sistemas de navegación satelital y avances espaciales.

En Europa, varios países han creado o anunciado agencias de innovación disruptiva inspiradas en el modelo ARPA, una tendencia que también impulsa la UE a través del Consejo Europeo de Innovación (EIC). España comienza a avanzar en la misma dirección mediante la colaboración del CDTI con SPRIN-D y su Estrategia de Tecnologías Deep Tech.

Pero si queremos que la ciencia y la tecnología generen tejido productivo, autonomía estratégica y empresas capaces de escalar, necesitamos pasar de la inspiración a la ejecución, y para eso no es suficiente con copiar etiquetas 60 años después. El cambio de paradigma consiste en aceptar reglas distintas. Significa aceptar que sin riesgo no hay disrupción. Significa incorporar desde el inicio a los usuarios, compradores públicos y privados, reguladores, inversores y empresas tractoras. Significa dar autonomía real a quienes gestionan los programas y exigirles impacto real, no solo cumplimiento formal.

También significa reconocer que Europa no es Estados Unidos. Una agencia ARPA no resolverá el problema por sí sola: Europa carece de un mercado de capital riesgo, una demanda pública tecnológica y grandes compradores con una capacidad de arrastre comparable. Sin embargo, cuenta con una base científica sólida, centros tecnológicos, universidades, startups deep tech, capacidades industriales e instrumentos públicos que, bien coordinados, pueden convertirse en una ventaja. El reto no es imitar el modelo ARPA, sino adaptarlo a la realidad europea.

Para ello, la coordinación será decisiva. Si cada Estado Miembro lanza su propia iniciativa sin conexión con las demás, volveremos a fragmentar la ambición europea. El EIC debería actuar como eje vertebrador: conectar ecosistemas, concentrar esfuerzos, evitar duplicidades y asegurar que las apuestas nacionales suman escala continental.

Los centros tecnológicos conocemos bien ese espacio donde muchas ideas se pierden: entre la investigación y la inversión privada. Europa debe actuar con más determinación y financiar ese salto hasta la validación industrial, para evitar que otros capturen el valor de su conocimiento.

La urgencia no debe confundirse con improvisación. Las grandes transformaciones de paradigma necesitan continuidad, estabilidad y paciencia estratégica. Pero paciencia no puede significar lentitud. Europa necesita programas capaces de decidir en semanas o meses, no en años; de cerrar lo que no funciona y reforzar lo que demuestra tracción; de movilizar capital privado; de conectar ciencia, tecnología, industria y demanda; y de medir su éxito por el impacto que generan en la economía y en la sociedad.

En Europa estamos viviendo nuestro propio momento Sputnik. Nuestra I+D+I debe convertirse en el motor de una nueva prosperidad, abierta, competitiva y sostenible. Y ese cambio no ocurrirá por inercia, hay que provocarlo.

***Luis Pérez Freire es director general de Gradiant.