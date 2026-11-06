A mediados del siglo XIX, cuando el Imperio Británico extendía sus tentáculos comerciales por medio mundo y la Revolución Industrial comenzaba a dejar atrás su infancia de carbón, hollín y máquinas de vapor, tres ingenieros escoceses decidieron probar fortuna a orillas del río Tyne, en el noreste de Inglaterra. ¿Sus nombres? John Coutts, Charles Mitchell y Andrew Leslie.

Los tres compartían conocimientos de ingeniería, una ambición asaz considerable y la convicción de que los barcos de madera, aquellos gigantes que durante siglos habían surcado los océanos con sus vientres repletos de mercancías y sus velámenes entregados a los caprichos del viento, tenían los días contados. Nuestro particular trío estaba convencido de que el hierro estaba llamado a conquistar los mares, aunque todavía faltaba alguien capaz de convertir aquella intuición en una industria. Y, por supuesto, en dinero.

Coutts fue el primero en aventurarse. Había nacido en Aberdeen en 1810, aprendido el oficio en Londres y participado en la construcción de uno de los primeros barcos de hierro de su ciudad natal. En 1840 se trasladó a Newcastle y arrendó unos terrenos junto al Tyne para levantar su propio astillero. A diferencia de tantos contemporáneos suyos, que contemplaban las embarcaciones metálicas con una mezcla de incredulidad y desconfianza, Coutts estaba convencido de que el porvenir pertenecía a aquel material hasta entonces reservado para otros menesteres industriales. Tenía talento, conocimientos y la clase de arrobo tecnológico que suele acompañar a quienes descubren una posibilidad antes de que el resto del mundo haya terminado siquiera de comprenderla.

En 1844 construyó el QED, un barco extraordinario para su época, dotado de depósitos de lastre de agua en el doble fondo, una máquina de vapor auxiliar y una hélice que permitía maniobrar sin depender enteramente del viento. Su propio nombre, abreviatura de la expresión latina quod erat demonstrandum, revelaba las ínfulas de su creador: aquello que había de ser demostrado. Y demostrado quedó, al menos desde el punto de vista de la ingeniería. La prensa celebró el invento, llegaron nuevos encargos y otros fabricantes terminaron copiando sus soluciones. Coutts había conseguido algo formidable: enseñar a toda una industria una manera diferente de construir barcos.

Empero, mientras sus ideas conquistaban los astilleros, sus cuentas comenzaron a hacer aguas. Las instalaciones exigían inversiones cuantiosas, los materiales resultaban onerosos y los encargos de unas embarcaciones todavía experimentales encerraban riesgos que ni el más excelso ingeniero podía conjurar con un plano bien trazado. Su primera empresa quebró. Coutts volvió a intentarlo en 1849, esta vez acompañado de un socio que aportaba financiación, pero siguió empeñado en construir buques cada vez más grandes y técnicamente ambiciosos, hasta acabar otra vez atrapado entre los sobrecostes, las deudas y la impaciencia de sus proveedores. En 1856 llegó a pasar una temporada en prisión por sus problemas financieros. Murió seis años después, aparentemente en la pobreza, mientras sus innovaciones continuaban alimentando la prosperidad ajena.

A escasa distancia de aquel fracaso, Charles Mitchell estaba escribiendo una historia bastante diferente. Había aprendido dibujo técnico bajo la tutela del propio Coutts y trabajado durante un tiempo en su astillero, antes de ampliar su formación y establecerse por cuenta propia en el Tyne en 1852. Compartía la convicción de su antiguo maestro sobre las virtudes del hierro, pero parecía menos propenso a dejarse seducir por la grandilocuencia de los desafíos técnicos. Se concentró en construir barcos que alguien estuviera dispuesto a comprar, cultivó relaciones comerciales dentro y fuera de Gran Bretaña, diversificó sus clientes y desarrolló alianzas con otros industriales. Entre 1853 y 1882, su astillero construyó 443 embarcaciones. Su negocio se extendió hasta Rusia y acabó vinculado a algunas de las grandes empresas industriales de la región.

El tercer protagonista, Andrew Leslie, había conocido tribulaciones bastante más severas que sus coetáneos. Nacido en las islas Shetland en 1819, siendo apenas un recién nacido sobrevivió a un naufragio gracias a que su madre logró alcanzar la costa nadando con él en brazos. Su padre murió también en un accidente marítimo cuando Andrew tenía cinco años. Aprendió el oficio desde los escalones más humildes de un taller, progresó hasta hacerse responsable de la producción y, en 1853, desembarcó en el Tyne con unas exiguas 198 libras para levantar su propio astillero. Charles Mitchell, con quien mantenía una antigua amistad, le había enseñado dibujo técnico años atrás.

Leslie tampoco tuvo un comienzo precisamente expedito. Apenas consiguió encargos y su primer barco sufrió graves daños durante el viaje inaugural. En lugar de cobrar a sus clientes y desentenderse del asunto, se negó a aceptar el dinero hasta haberlo reparado. Aquella decisión, que pudo comprometer sus ya menguadas finanzas, contribuyó a cimentar una reputación de hombre fiable. Con el tiempo llegaron contratos de Rusia, encargos recurrentes de comerciantes británicos y una expansión industrial que le permitió construir centenares de embarcaciones. También levantó viviendas para sus trabajadores, financió instituciones comunitarias y convirtió su astillero en uno de los motores de Hebburn. Cuando se retiró, en 1885, la empresa había botado unas 260 naves y empleaba a más de 2.000 personas.

He conocido esta historia gracias a una investigación de John F. Wilson y Mark Stoddart, publicada recientemente en Business History Review, que reconstruye la trayectoria de aquellos tres ingenieros y trata de desentrañar los vericuetos que condujeron a unos hacia la prosperidad y a otro hacia la ruina. Confieso que encuentro en ella algo fascinante, perturbador y adictivo a partes iguales, porque los tres compartían una visión acertada sobre el devenir de la tecnología, poseían conocimientos suficientes para materializarla y habían elegido prácticamente el mismo lugar para desarrollar sus empresas.

Coutts, además, había llegado antes y contribuyó a abrirles el camino. Sin embargo, fue precisamente el pionero quien terminó perdiéndolo todo.

Quizá Newton habría encontrado cierto solaz en esta historia, aunque su tercera ley del movimiento se refiriese a fuerzas físicas y jamás pretendiera explicar los caprichos del comercio. A toda acción corresponde una reacción de igual magnitud y sentido contrario, dictaminó el científico inglés. La innovación empresarial parece mostrar una querencia parecida, si bien bastante menos obediente a las matemáticas: cuanto más enérgicamente se intenta desplazar el orden establecido, mayor puede resultar la resistencia de los clientes, las organizaciones, los competidores y hasta las propias limitaciones económicas de quien pretende hacerlo.

No en vano, el avance técnico provoca respuestas de toda índole, desde la desconfianza inicial hasta la imitación más descarada. Y mientras el innovador se afana en superar los obstáculos de una tecnología todavía inmadura, otros aprenden de sus errores, perfeccionan sus hallazgos y encuentran la manera de explotarlos comercialmente.

Existe, por supuesto, una diferencia esencial con el universo newtoniano: las fuerzas económicas carecen de la cortesía de repartirse en proporciones equivalentes. Coutts empujó con vehemencia las fronteras de la ingeniería naval y recibió a cambio dos bancarrotas. Mitchell y Leslie aprovecharon aquel impulso, añadieron prudencia, relaciones comerciales y una gestión meticulosa, y cosecharon fortunas empresariales. Hasta el esfuerzo invertido y el beneficio obtenido parecen obedecer a una aritmética caprichosa. La historia, que suele ser bastante desabrida con sus protagonistas, reservó para el más audaz una recompensa que difícilmente habría figurado entre sus aspiraciones: contribuir al enriquecimiento de quienes vinieron después.

Tampoco convendría caer en la estulticia de confundir innovación con temeridad, ni convertir la contabilidad en la única virtud digna de veneración. Sin los Coutts, probablemente los Mitchell y los Leslie habrían tenido que recorrer un camino mucho más largo. Sin estos últimos, quizá algunas de las invenciones del primero habrían permanecido durante años en el anaquel de las curiosidades técnicas. La prosperidad colectiva puede deber tanto a quienes se arriesgan y fracasan como a quienes, con menor arrojo aparente, consiguen que una idea llegue al mercado.

El problema que encuentro aquí es que nuestra sociedad acostumbra a celebrar la genialidad de los primeros y la riqueza de los segundos, como si ambas recompensas pertenecieran necesariamente a las mismas personas.

Casi dos siglos después, el tráfago tecnológico de nuestros días presenta semejanzas que merecen retrotraernos a épocas pasadas para comprender mejor el presente. La inteligencia artificial ha desencadenado una carrera de inversiones de magnitudes difíciles de concebir, con empresas que destinan fortunas (a base de deudas inimaginables) a desarrollar modelos cada vez más capaces, levantar ingentes centros de datos y procurarse la energía necesaria para mantenerlos funcionando. Otras compañías, menos preocupadas por explorar los confines de la inteligencia artificial, se concentran en introducir esas capacidades en aplicaciones, procesos industriales, servicios profesionales o tareas administrativas por las que alguien ya está dispuesto a pagar. Unas construyen las naves, otras buscan los cargamentos y algunas aspiran a quedarse con ambos negocios.

En la computación cuántica, todavía inmersa en una etapa de maduración tecnológica mucho más temprana, las vicisitudes son distintas, aunque reconocibles en el mismo patrón. Hay quienes dedican enormes recursos a conseguir máquinas capaces de ejecutar cálculos que hoy permanecen fuera de nuestro alcance práctico, mientras otros trabajan en los programas, sistemas de control y posibles aplicaciones que podrían conferirles utilidad económica. Nadie conoce con certeza qué arquitecturas acabarán imponiéndose, qué empresas sobrevivirán a las dificultades técnicas o cuánto tardarán las promesas científicas en convertirse en negocios recurrentes.

La historia industrial está poblada de tecnologías extraordinarias, como en este caso la cuántica, que necesitaron décadas para encontrar su lugar y de empresarios persuadidos de que aquel lugar les pertenecía por derecho de invención.

Acaso uno de los equívocos más persistentes de nuestro tiempo pueda ser atribuir a la innovación una especie de justicia distributiva, como si el talento, la audacia y el riesgo debieran desembocar necesariamente en el éxito económico. Nos hemos acostumbrado a las biografías de emprendedores triunfantes, a sus epifanías tecnológicas y a sus fortunas, hasta olvidar la plétora de inventores cuyo trabajo terminó proporcionando beneficios a terceros.

¿Cuántos de los actuales gerifaltes de la inteligencia artificial se parecerán a Mitchell? ¿Cuántos acabarán compartiendo el destino de Coutts? ¿Y cuántos Leslie estarán construyendo pacientemente sus negocios mientras la atención pública permanece absorta ante los prodigios de otros?

John Coutts alcanzó a comprender, antes que muchos de sus contemporáneos, que el hierro transformaría para siempre la navegación. En 1856, arruinado por segunda vez, todavía reivindicaba haber conseguido convertir el Tyne en un puerto de construcción naval metálica. Tenía razón. Aquel mismo río acabaría albergando algunos de los astilleros más importantes del mundo, mientras su propio nombre iba quedando relegado a los legajos de la historia industrial.