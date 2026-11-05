Las scaleups, de Zarzuela a los próximos pasos

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La reciente audiencia con Su Majestad el Rey, en la que participamos representantes de las scaleups españolas de EsTech, fue una oportunidad para hablar de lo que nuestras empresas pueden aportar al futuro de España. También para poner sobre la mesa un reto: hemos demostrado que podemos crear compañías tecnológicas capaces de competir internacionalmente. Ahora tenemos que conseguir que muchas más puedan crecer desde aquí.

Durante décadas, la imagen de España en el exterior estuvo asociada a sectores que han sido y siguen siendo fundamentales para nuestro desarrollo. Hoy esa imagen se amplía y junto al turismo, emerge una nueva realidad formada por compañías tecnológicas nacidas en nuestro país que compiten en los mercados internacionales, desarrollan tecnologías estratégicas y atraen talento e inversión.

La audiencia de EsTech en Zarzuela simboliza precisamente esa distinción. El reconocimiento de que emprender, innovar y construir empresas de alto crecimiento es una de las palancas más sólidas para una España más competitiva, cohesionada y con un papel protagonista en el mapa tecnológico global.

En los últimos años, en España han surgido compañías capaces de liderar mercados globales, atraer capital internacional y demostrar que desde España también pueden construirse referentes tecnológicos. Lo que hace unos años era un ecosistema incipiente es hoy una red consolidada de startups, scaleups, inversores, centros tecnológicos y emprendedores repartidos por todo el territorio.

Las scaleups son el fiel reflejo de esta evolución, empresas que han superado la fase inicial y han demostrado capacidad para crecer, generar empleo y competir a escala internacional. Organizaciones que convierten innovación en competitividad, que transforman sectores tradicionales o desarrollan tecnologías estratégicas como la IA o la cuántica. En otras palabras, empresas que contribuyen a construir una marca España que en Europa y en el mundo ya no se identifica únicamente con calidad de vida o atractivo turístico, sino también con tecnología y vanguardia.

Precisamente, es esta diversidad la que mejor refleja el momento que vive nuestro ecosistema. Empresas con sede en Madrid, Barcelona, Málaga, Valencia o San Sebastián, que comparten una misma ambición: competir desde España para el mundo. Como presidente de EsTech, comparto experiencias con fundadores de distintos sectores y compruebo que afrontamos retos comunes: acceder a más capital, incorporar talento y abrir nuevos mercados.

Esta audiencia en Zarzuela da visibilidad a una generación de fundadores, trabajadores e inversores que han decidido construir aquí. Personas que regresaron tras desarrollar su carrera en otros mercados, profesionales internacionales que han elegido España para emprender y equipos que demuestran cada día que el talento no entiende de fronteras. Y todos comparten una misma ambición: seguir creciendo desde nuestro país y generar oportunidades para muchas más personas.

Por eso, quizá el verdadero valor de esta fotografía no reside en lo que representa hoy, sino en lo que anticipa para mañana. Porque el reto ya no es demostrar que España tiene talento emprendedor o que puede crear empresas innovadoras sino conseguir que más compañías den el salto de startup a scaleup y de scaleup a gran campeón tecnológico global.

Desde EsTech trabajamos para facilitar ese crecimiento. El Plan Nacional para la Escalabilidad recoge propuestas para atraer y retener el mejor talento, multiplicar las fuentes de financiación para el crecimiento, reforzar la participación de nuestras empresas en los grandes proyectos europeos, construir una narrativa compartida que reconozca y visibilice a nuestros campeones tecnológicos. En definitiva, hacer de la escala una prioridad de país.

La audiencia de EsTech por parte de Su Majestad ha sido un reconocimiento al camino recorrido y una invitación para hablar de los próximos pasos. Sobre cómo avanzar en ellos conversaremos el próximo 25 de noviembre en el Scalability Day, el encuentro anual de EsTech. España cuenta con talento, empresas, emprendedores y una posición cada vez más relevante en el panorama tecnológico europeo. Tenemos los referentes y tenemos ambición.

Como ocurre en toda historia de crecimiento, el reconocimiento es importante. Ahora toca seguir avanzando y facilitar que más empresas puedan crecer desde España y competir internacionalmente. Las compañías tecnológicas españolas ya han demostrado de lo que son capaces. El reto es conseguir que sean muchas más.

***Alister Moreno es presidente de EsTech y CEO de Clikalia.