¿Habéis oído hablar alguna vez de audioerotismo? Para mí es una palabra nueva que descubrí hace un par de semanas. Resulta que estamos hablando de un subsector dentro de la tecnología orientada al bienestar sexual (SexTech). Me encanta ver que me queda tanto por aprender, por descubrir. En el caso que me ocupa hoy, ahora sé que el audioerotismo sustituye el consumo pornográfico visual tradicional por ficción erótica en formato audio.

A lo mejor pensáis que estamos hablando de un mercado pequeño, aunque la mayoría somos conscientes de que el sexo mueve mucho dinero y de que la pornografía se lleva una parte relevante de la tarta. Veo que el mercado global de sextech (juguetes conectados, bienestar sexual, apps) ha alcanzado un valor aproximado de 50.000 millones, con proyecciones de superar los 100.000 millones en unos pocos años. Por lo que respecta al audio erótico, resulta que es un subsegmento en crecimiento que tiene unos costes de producción mucho más bajos que el video y que mueve actualmente unos 1.000 millones.

Me alucinan algunos modelos de negocio y la gente que tiene la capacidad no solo de identificarlos, sino de monetizarlos. El audioerotismo tiene un potencial económico mucho mayor que la mera descarga de la app de turno (por ejemplo Emjoy o Dipsea); sino porque las clientas y los clientes son mucho más fieles a estas aplicaciones que a las de citas tradicionales, ya que el contenido se consume como un hábito de bienestar personal, no como algo puntual.

Es probable que hayáis visto que en el párrafo anterior he mencionado primero al género femenino. La razón es que son grandes clientas de este tipo de contenido porque han sido diseñadas pensando en ellas. El porno “tradicional” fue pensado para los hombres y tiene tal nivel de falta de narrativa, de desconexión emocional y de patrones agresivos que nunca ha triunfado entre las mujeres. Por contra, estas apps de audioerotismo nacieron para ellas. Su receta del éxito se basa en la psicología de la fantasía y en el hecho de que su contenido es inmersivo en el sentido de que te puede hacer sentir la persona protagonista del audio en cuestión.

Ya sabéis que de vez en cuando escribo sobre temas que me preocupan. Uno de ellos es el acceso temprano al porno y el hecho de que la pornografía sea donde muchas personas “aprendan” sobre educación sexual. Por eso despertó mi curiosidad leer que estas aplicaciones tienen entre sus principales pilares la mencionada educación sexual. Lógicamente, me pregunté si esto es una cuestión de marketing, de lavado de cara o de utilidad real. Parece ser que la respuesta es una combinación de todas ellas y que hay apps y apps, algunas con rigor educativo y otras que generan más dudas.

Cierro con la impresión de que estas aplicaciones pueden ayudar a desmitificar las expectativas sobre la pornografía, pasando de dinámicas irreales, centradas en el coito y en el pene; a dinámicas enfocadas en el juego previo, el consentimiento y también en la estimulación del clítoris. Espero que tengan una utilidad real, que permitan mejorar la alfabetización emocional y anatómica de la gente. A lo mejor es cierto lo que dicen: que pueden ser un excelente complemento de exploración personal.