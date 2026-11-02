Cómo el capital español de impacto transforma realidades en Iberoamérica

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL escuchar /

La inversión de impacto representa una nueva forma de entender el capital: una herramienta capaz de generar rentabilidad y, al mismo tiempo, mejorar las condiciones de vida de millones de personas.

Pocas regiones encarnan mejor esta oportunidad que Iberoamérica: una región dinámica y emprendedora, pero también marcada por profundas desigualdades y una elevada vulnerabilidad climática.

Iberoamérica estuvo en nuestro origen fundacional hace más de 16 años. En aquel momento, inversores del norte de Europa ya canalizaban capital de impacto hacia la región mientras España, pese a sus profundos vínculos, no participaba en este nuevo modelo de inversión. Existía una gran oportunidad para que nuestro país se convirtiera en puente entre el capital internacional de impacto y las necesidades reales de las comunidades iberoamericanas.

La primera forma de convertir esa oportunidad en impacto real era llevar financiación allí donde el sistema financiero tradicional todavía no llegaba, especialmente a las zonas rurales.

Sin embargo, tras invertir los dos primeros fondos, quedaba claro algo fundamental: el capital, por sí solo, no cambia las vidas de los más vulnerables. Una entidad financiera podía recibir financiación y, aun así, no disponer de los productos, metodologías, tecnología o capacidades necesarias para atender adecuadamente a un pequeño productor agrícola.

Era necesario avanzar hacia una inversión de transformación sistémica: diseñar fondos orientados a resolver retos concretos, en los que los equipos de inversión y transformación trabajen conjuntamente, se mida el impacto real sobre los beneficiarios finales y se creen incentivos para maximizarlo, vinculando incluso las condiciones de financiación y las comisiones de éxito al impacto generado.

En este modelo, el impacto deja de ser una consecuencia de la inversión y pasa a formar parte de su arquitectura. Transformar puede significar adaptar metodologías de crédito a los ciclos de ingresos de un agricultor, desarrollar productos frente al cambio climático, formar a oficiales de crédito o medir rigurosamente si la vida de los clientes está mejorando. Y requiere trabajar junto a gobiernos y organizaciones locales que comparten los mismos objetivos.

Un gestor de activos de impacto no puede implementar esta visión en solitario. Se necesitan socios capaces de co-crear la solución. En nuestro caso, esos socios fueron COFIDES, AECID y la Comisión Europea. De ese esfuerzo conjunto nació Huruma Fund, que dirigió la mayoría de sus inversiones a Iberoamérica.

Huruma fue un éxito tanto en movilización de capital como en impacto. En apenas nueve meses —siete de ellos durante la pandemia— movilizó alrededor de 90 millones de euros de capital privado, incorporando además a numerosos inversores que realizaban su primera inversión de impacto.

La evaluación intermedia de impacto publicada por la Comisión Europea mostró además que Huruma había contribuido a mejorar la resiliencia de los pequeños productores, con mayores ahorros e ingresos, mejor nutrición y mayor capacidad de adaptación al cambio climático.

Escuchar a cientos de agricultores impactados por Huruma reveló un nuevo desafío: los pequeños productores están sufriendo directamente las consecuencias del cambio climático. Sequías e inundaciones destruyen sus cosechas y, con frecuencia, carecen de herramientas para recuperarse.

Para que el impacto logrado perdurara, era necesario afrontar el siguiente gran reto: fortalecer la resiliencia de las comunidades vulnerables de Iberoamérica.

Un desafío de esta magnitud exigía un fondo mayor, capaz de atraer nuevas fuentes de capital. Así nació Kuali Fund, que ha recibido capital catalítico del Fondo Verde para el Clima de Naciones Unidas y cuenta de nuevo con el apoyo de la Unión Europea y AECID.

Ese respaldo público ha encontrado una fuerte respuesta entre inversores privados impact first. Hasta la fecha, Kuali ha movilizado más de €115 millones de capital privado.

La resiliencia climática será una de las grandes fronteras de la inversión de impacto en este siglo y una oportunidad histórica para redefinir la relación entre España y América Latina. Durante décadas hemos hablado de cooperación y vínculos históricos. Ahora debemos demostrar que esos vínculos también pueden convertirse en instrumentos capaz de transformar.

Porque frente al cambio climático ya no basta con financiar crecimiento. Hay que transformar los sistemas para que las comunidades vulnerables prosperen y resistan los shocks. Hay que financiar resiliencia.

***Agustín Vitórica es fundador y coCEO de Gawa Capital.