Seguridad de la mano de la inteligencia artificial para innovar con confianza

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL escuchar /

Llevamos dos años inmersos en una avalancha de conversaciones sobre inteligencia artificial y las oportunidades que abre para empresas, instituciones y ciudadanos: más crecimiento, más productividad y más velocidad de innovación. Pero también sabemos que su uso plantea nuevos retos, y uno de los más importantes es la ciberseguridad. En una era de transformación tan profunda como la que vivimos, la seguridad, el control y el cumplimiento normativo se vuelven cada vez más estratégicos. Y los datos lo confirman. En el último año, las organizaciones de EMEA sufrieron 4.875 incidentes de ciberseguridad. Una vulnerabilidad es como una cerradura rota en una puerta, y las técnicas o herramientas para intentar entrar por esa puerta rota se están haciendo cada vez más sofisticadas.

Pero el dato que más ha cambiado las reglas del juego es la velocidad. Hace poco más de un año, desde que se publicaba una vulnerabilidad hasta que existía una forma de entrar (un exploit funcional, en términos técnicos) pasaban de media unos 125 días: el tiempo necesario para entender la vulnerabilidad, escribir código que la explotara y probar si realmente funcionaba. Hoy, con la IA, ese tiempo es de menos de 12 horas. El margen que antes teníamos para corregir la vulnerabilidad (parchear, en términos técnicos) prácticamente ha desaparecido. La seguridad nunca ha sido tan importante, y tenemos que defendernos a la velocidad de la IA. Más que nunca, el foco en la seguridad debe formar parte de cualquier iniciativa de innovación desde su inicio, no como un añadido final.

El contexto geopolítico obliga a vigilar de cerca la evolución de las amenazas digitales. La inteligencia artificial facilita la creación de mensajes fraudulentos convincentes y agiliza ciertas operaciones maliciosas. Una investigación reciente de Amazon Threat Intelligence muestra cómo se materializa este riesgo. Un actor con motivaciones económicas utilizó varios servicios comerciales de IA generativa en una campaña que comprometió más de 600 dispositivos en 55 países. Lo logró aprovechando vulnerabilidades como puertos de administración expuestos y credenciales débiles. Cuando encontró sistemas mejor protegidos, desvió su actividad hacia entornos más vulnerables.

Este caso demuestra que, si bien la IA aumenta la escala y la eficiencia de los ataques, muchas intrusiones siguen explotando deficiencias de seguridad ya conocidas. Mantener los sistemas actualizados, proteger las contraseñas y restringir los accesos sigue siendo imprescindible. Estas medidas básicas mantienen su utilidad ante la llegada de nuevas tecnologías y forman la base necesaria para afrontar los riesgos que introducen.

Por otro lado, en el ámbito de la defensa, la inteligencia artificial mejora la capacidad de respuesta de los equipos de seguridad. Permite analizar grandes cantidades de información, cruzar señales de distintas fuentes y ayudar a priorizar alertas. Sin embargo, evaluar una solución de seguridad basada en IA exige fijarse en algo más que en su velocidad o en el número de vulnerabilidades que identifica.

Hay que comprobar con qué frecuencia el sistema señala problemas inexistentes y cuántas amenazas ignora. Las evaluaciones muestran que estas herramientas todavía pueden clasificar código seguro como vulnerable o pasar por alto fallos reales. Detectar un patrón sospechoso requiere interpretar el contexto y tener en cuenta las medidas de protección ya implantadas. La función de la IA es ayudar a los profesionales a tomar decisiones informadas, sin sustituir el criterio humano, en especial cuando se manejan datos sensibles.

La confianza en las nuevas tecnologías depende más que nunca de cómo se construyen y gestionan los entornos tecnológicos. En la nube, la seguridad funciona bajo un modelo de responsabilidad compartida: el proveedor protege la infraestructura y el cliente se ocupa de sus datos, aplicaciones y sistemas de identidad. Reducir la exposición al riesgo implica aplicar prácticas como el uso de autenticación multifactor, el cifrado de la información y la revisión constante y proactiva de la actividad de los sistemas. En Amazon, la seguridad es el "job zero", nuestra máxima prioridad, y el modelo de confianza cero refuerza este planteamiento al exigir la verificación de todas las solicitudes de acceso y limitar los privilegios según las necesidades de cada usuario, en lugar de dar por segura una conexión solo por proceder de una red conocida.

La gobernanza de la inteligencia artificial debe plantearse desde el diseño y mantenerse durante todo el ciclo de vida del sistema. En Europa, normativas como el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), la directiva NIS2 y el reglamento DORA establecen los requisitos de protección y resiliencia. En España, el Esquema Nacional de Seguridad (ENS) proporciona el marco de referencia para el sector público y sus proveedores. Cumplir estos requisitos es una parte del trabajo; las organizaciones necesitan revisar sus controles y mejorar sus capacidades de forma continua. En AWS colaboramos con el Centro Criptológico Nacional en el desarrollo de guías y actividades formativas sobre el ENS para mejorar la preparación frente a los riesgos digitales. Además, nuestros centros de datos en España acaban de obtener la acreditación NATO RESTRICTED (NR) y la aprobación de nuestros servicios para DIFUSIÓN LIMITADA (DL), lo que nos convierte en el primer proveedor de nube en lograr ambas.

La inversión en ciberseguridad requiere medidas concretas: controles que funcionen, procedimientos claros de respuesta a incidentes, procesos proactivos para estar preparados y oportunidades de formación continua para que los profesionales usen la IA en la protección de sus sistemas. La tecnología aporta una parte de la solución, pero el factor humano determina su eficacia. La inteligencia artificial ayuda a detectar riesgos y a acelerar la respuesta, pero su uso exige criterios de responsabilidad. Innovar y proteger son objetivos compatibles cuando la seguridad se integra desde el primer momento. Lo resume muy bien la frase mítica del CTO de Amazon, Werner Vogels, que refleja la cultura y la filosofía que deberían tener todos los directores de seguridad en esta nueva era: "Todo falla, prepárate para fallar y nada fallará".

***Suzana Curic, directora general de AWS para España y Portugal