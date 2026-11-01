Los consejos de administración están estos meses preparando 2027. Revisarán ingresos, inversiones, personas, tecnología, ciberseguridad, energía e innovación. Yo añadiría una nueva partida: el presupuesto cognitivo.

No, no se trata de calcular cuánto cuesta pensar en una reunión del Consejo, aunque alguna quizás saldría cara. Se trata de decidir cuánta capacidad de inteligencia necesita la empresa, dónde debe estar, qué parte aportarán las personas, cuál aportarán las máquinas y, sobre todo, cómo se gobernará esa combinación.

La IA ya no es un experimento. El AI Index 2026 de Stanford señala que el 88% de las organizaciones encuestadas utilizaba inteligencia artificial en al menos una función en 2025, frente al 78% del año anterior. Sin embargo, desplegar herramientas no equivale a transformar una organización. McKinsey insiste en que el impacto aparece cuando se rediseñan los flujos de trabajo y el modelo operativo.

Ahí empieza el presupuesto cognitivo.

La primera partida es estratégica. ¿Dónde necesitamos más inteligencia? Ventas, diseño, producción, atención al cliente, I+D, compras o dirección. No todos los problemas necesitan el mismo cerebro, humano o artificial. La ventaja no estará en tener IA -la tendrá casi todo el mundo-, sino en saber dónde colocarla.

La segunda partida son los procesos. Poner un copiloto encima de un procedimiento absurdo solo permite hacer el absurdo más deprisa. Antes de automatizar, hay que rediseñar.

La tercera son los activos de conocimiento: datos, documentos, experiencia, propiedad intelectual y conocimiento tácito. Podemos contratar el modelo más sofisticado y seguir siendo una empresa cognitivamente pobre si la organización no sabe qué sabe, dónde lo tiene o quién puede utilizarlo.

La cuarta dimensión es la tecnología, su evaluación y orquestación. Modelos, agentes, API, nube, infraestructura y tokens. Habrá que escoger qué inteligencia utilizamos para cada tarea y cuánto estamos dispuestos a pagar por ella. Usar el modelo más potente para todo será el equivalente empresarial a mandar un helicóptero a comprar el pan.

La quinta partida son las personas y los nuevos roles. No basta con comprar licencias. Necesitamos empleados capaces de trabajar con máquinas, supervisarlas, cuestionarlas y aprovecharlas. Y aparecerán nuevas funciones: diseñadores de agentes, responsables de orquestación, custodios del conocimiento o supervisores de decisiones automatizadas.

La sexta es la cultura epistémica, una expresión académica para una pregunta bastante sencilla: ¿cómo sabemos que lo que sabemos es cierto? En una empresa inundada de contenidos sintéticos, necesitaremos más pensamiento crítico, contraste y capacidad de discrepar. Cuanta más inteligencia artificial tengamos, más importante será conservar la inteligencia humana.

Y la séptima debería presidir todas las anteriores: la gobernanza.

¿Quién puede crear un agente? ¿A qué datos accede? ¿Puede negociar, comprar, contratar o comprometer a la compañía? ¿Quién responde si se equivoca? ¿Qué decisiones deben conservar la supervisión humana? ¿Cómo auditamos lo que ha hecho?

Estas preguntas no son del departamento de informática. Son preguntas del Consejo de Administración. McKinsey encontró que la supervisión del CEO sobre la gobernanza de la IA es uno de los factores más asociados al impacto económico declarado, mientras que solo el 17% de las organizaciones encuestadas situaba esa supervisión en el Consejo.

En 2027, por tanto, no bastará con preguntar cuánto gastaremos en IA. Habrá que saber cuánto invertimos en infraestructura, conocimiento, talento, formación, innovación y cambio cultural; cómo mediremos el retorno de esa inteligencia y qué reglas impedirán que una organización llena de agentes se convierta en un magnífico caos automatizado.

La paradoja es deliciosa. Necesitaremos inteligencia humana para decidir cómo utilizar la inteligencia artificial que empleamos para aumentar nuestra inteligencia humana.

Pensar para pensar más rápido.

El Consejo del futuro no administrará únicamente dinero, personas y tecnología. Administrará capacidad cognitiva.

Y eso merece presupuesto. Pero, sobre todo, merece gobierno.