Semiconductores e imágenes hoy

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Vivimos rodeados de imágenes y ya ni lo notamos. Hoy en el mundo se hacen más de dos billones de fotos al año, unas 60.000 por segundo. Es una cifra que no ha dejado de crecer desde la primera foto, grabada por Nicéphore Niépce en 1824, y que sigue creciendo. En dos siglos hemos pasado de una sola imagen a un diluvio, y el protagonista discreto de ese cambio es el sensor de imagen CMOS, un chip de silicio que ha permitido convertir el hecho de fotografiar en algo casi gratuito e instantáneo.

El sensor de imagen es un chip microelectrónico que transforma la luz en electricidad. La superficie de un sensor está dividida en millones de píxeles, que “recogen” los fotones y los transforman en señales eléctricas y luego en una enorme tabla de números, que son al final lo que forman las imágenes que vemos en nuestras pantallas.

La importancia de las imágenes no se reduce a fotos bonitas, que podemos compartir en redes sociales o con amigos. Las imágenes son un elemento importante en muchas aplicaciones de gran impacto: hacen que los coches sean más seguros y, en un futuro cercano, completamente autónomos; permiten guardar el ritmo y la calidad de la producción industrial, identificando y eliminando productos defectuosos; permiten diagnósticos médicos, salvando vidas en todo el mundo; permiten estudiar nuestro planeta y monitorear el estado del ambiente, … y la lista es todavía larga. Algoritmos de inteligencia artificial no podrían funcionar sin imágenes a analizar que sea para reconocer una lesión, un peatón, un cuerpo extraño en un alimento o el estado de madurez de la fruta.

El mercado de los sensores de imagen es un sector importante en la industria de los semiconductores, donde cubre alrededor del 3,5 %, equivalente a unos 25.000 millones de dólares por año. Estos números son solo para los sensores de imagen y no tienen en cuenta el negocio de los sistemas que utilizan estos sensores, como cámaras para coches o satélites, aparatos de diagnóstico médico, máquinas de visión industrial, …

La industria de los sensores de imagen es un sector maduro de la industria de los semiconductores y que no para de crecer. Se estima que superará los 30.000 millones hacia 2031. En España hay empresas que cubren la cadena del suministro del sensor desde el diseño hasta las cámaras y algoritmos de procesamiento, inteligencia artificial incluida.

Pero falta la parte de fabricación. No solo faltan funderías CMOS, pero tampoco hay empresas que se ocupen del procesamiento que convierte una oblea de silicio en un sensor competitivo, como la iluminación trasera, que permite al chip captar más luz, o la colocación de los filtros de color. Estas son etapas posteriores a la fabricación CMOS y que pueden añadir mucho valor al sensor mismo.

Además, mientras España y Europa cuentan con universidades y empresas capaces de fomentar el talento en el sector de los semiconductores, faltan en general formaciones enfocadas en la imagen, un sector donde se encuentran diferentes disciplinas, desde el diseño microelectrónico hasta la física de los dispositivos y tecnologías avanzadas de fabricación de los semiconductores. Poder contar sobre formaciones dedicadas a la imagen podría dar un impulso importante a este sector.

***Renato Turchetta es CEO y cofundador de IMASENIC.