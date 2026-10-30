Quien les habla imaginaba que, llegados a estas alturas del siglo XXI, cualquier ministro dedicado a la transformación digital tendría asumidas ciertas nociones elementales sobre la naturaleza de la tecnología. Verbigracia, que internet requiere electricidad, que los servidores no funcionan mediante sortilegios y que los centros de datos no son lamparillas de mesilla cuyo interruptor pueda accionarse alegremente antes de acostarse.

Pero uno, en su cándida ingenuidad, nunca deja de subestimar la prodigiosa capacidad de nuestros gerifaltes para convertir lo evidente en absurdas realidades. El Gobierno de España acaba de alcanzar una nueva cota en este noble arte al rehacer su ya deleznable 'decretazo' a los centros de datos en un particular régimen que permite ordenar reducciones prioritarias de potencia a determinadas instalaciones, con la aquiescencia que corresponda a los ministerios implicados y bajo el sacrosanto estandarte de la sostenibilidad.

¡Apagad los servidores, que viene la transición ecológica!

La ocurrencia merece un lugar de honor en el anaquel de la estulticia regulatoria europea, donde ya reposan suficientes legajos como para entretener a varias generaciones de aristarcos. Porque los centros de datos, ¡oh, sorpresa!, necesitan electricidad de manera continuada. Qué desabrida costumbre la suya. Qué empecinamiento tan cerril en contrariar los designios de la suprema inteligencia burocrática.

Ya imagino la escena del ministro intentando explicar a la sociedad que el sistema bancario, el historial clínico, la plataforma de la Renta o las cámaras de la DGT han dejado de funcionar porque no le parecía relevante darle corriente eléctrica a los sistemas que los sustentaban.

¿Sería ese ministro Óscar López, titular del Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública, encarnando una de las paradojas más deliciosas de este vodevil? Quién sabe. López ha defendido este despropósito con uñas y dientes, defendiendo el papel de España como destino de inversiones tecnológicas y, al mismo tiempo, de contemplar semejantes reducciones de suministro.

Sería injusto afirmar que desconoce el funcionamiento de un centro de datos, porque nadie ha acreditado tal ignorancia; pero tampoco ayuda demasiado a disipar las dudas que la política industrial de su departamento termine engarzada con semejante galimatías energético. Tal vez convendría organizar una visita ministerial a una de estas instalaciones, sin excesivos ditirambos inaugurales y con un ingeniero dispuesto a explicar, antes del posado de rigor, para qué sirven todos esos cables que aparecen tan airosamente detrás de las fotografías.

Aunque tampoco sería justo cargar todo el mochuelo sobre sus espaldas. El principal artífice administrativo de esta regulación es el Ministerio para la Transición Ecológica, cuyo celo por proteger el sistema eléctrico parece haber encontrado en los centros de datos una nueva oportunidad de reivindicación. De manera que estamos ante disyuntiva verdaderamente pintoresca: o Transformación Digital ha tenido una influencia limitada sobre este texto o ambos departamentos han consensuado un régimen que el sector considera profundamente perjudicial. Ambas posibilidades merecen explicaciones claras a la ciudadanía.

El protagonismo de Transición Ecológica añade, además, un punto de humor que ni el más inspirado dramaturgo habría osado introducir por temor a excederse en la caricatura. Hablamos del área que dirige la política energética de un país que el 28 de abril de 2025 padeció un apagón de dimensiones históricas. Cuesta contener la sonrisa ante la estampa de una Administración que, después de tan memorable calamidad eléctrica, presenta entre sus remedios para preservar el suministro un régimen capaz de ordenar reducciones prioritarias a determinadas instalaciones digitales.

Y el Ejecutivo todavía se permite ofrecer semejante hallazgo como una concesión magnánima. Porque el decreto mantiene la exigencia general de acreditar un 80% de consumo cubierto mediante generación renovable adicional, con correspondencia horaria, aunque introduce un periodo transitorio hasta 2031 para determinados proyectos, a cambio de supeditarse a estas desconexiones aleatorias de la red eléctrica. Las fuentes consultadas por DISRUPTORES - EL ESPAÑOL lo tienen claro: "Se nos hace elegir entre el tipo de soga con la que queremos ahorcarnos".

Y como ningún buen vodevil puede prescindir de un enredo adicional, comparecen entonces las futuras gigafactorías europeas de inteligencia artificial. ¡Ah, las gigafactorías! Esos templos del progreso ante los que nuestros responsables públicos experimentan súbitos arrobos, imaginan una nueva ecúmene tecnológica y descubren, entre ditirambos y fotografías, que Europa necesita urgentemente soberanía digital. Pues bien, resulta que estas infraestructuras estratégicas, incluidas las impulsadas por el propio Gobierno español, dispondrán de condiciones particulares y plazos más amplios para satisfacer determinadas exigencias renovables. El Gobierno, exento de cumplir su propia norma; a la industria le queda el consuelo de admirar tanta sensibilidad selectiva.

El asunto alcanzaría ya cotas dignas del mejor teatro del absurdo si terminara aquí, pero nuestros arcontes todavía tenían reservada una última pirueta. Tras recibir más de 600 alegaciones, escuchar las objeciones del regulador y remodelar aspectos significativos del borrador original, el Gobierno ha decidido remitir el texto al Consejo de Estado por la vía de urgencia, sin abrir otra audiencia pública sobre las nuevas condiciones. Y aquí entra el calendario electoral, como entra el marido burlado en la última escena de una comedia de enredos. El 29 de noviembre se celebran elecciones generales y el Gobierno pretende aprobar la disposición antes de que los españoles acudan a las urnas.

¡Qué admirable sentido de la urgencia! Instalaciones cuya planificación se mide en años, inversiones cuya amortización se prolonga durante décadas y compromisos eléctricos de extraordinaria complejidad parecen exigir, súbitamente, una celeridad legislativa digna de una evacuación de emergencia. Habrá quien interprete semejante premura como un ejercicio de responsabilidad gubernamental y quien sospeche que el Ejecutivo desea dejar atada una regulación particularmente polémica antes del relevo político que eventualmente pudiera producirse.

La parte menos festiva de esta representación aguarda, entretanto, en los despachos de las empresas que deben decidir si comprometen cientos o miles de millones en suelo, equipamiento, construcción y suministro eléctrico. Porque a las exigencias renovables, las posibles reducciones de potencia y las incertidumbres jurídicas se suman recargos que pueden alcanzar el 500% sobre determinados peajes y cargos, además de la eventual pérdida de permisos de acceso y conexión.

¿Por qué no empezamos a explicar los fundamentos básicos de lo digital en los colegios para evitar absurdos como el que nos ocupa? ¡Ah, que ya se hace! Entonces estamos hablando de un Ejecutivo con menos conocimiento que alumnos de Primaria, aunque vistos los resultados del último informe PISA también habría que hacérselo mirar...