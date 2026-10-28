Por un Ministerio de IA en España

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Hoy la inteligencia artificial acapara todos los titulares, pero hace una década, en la era pre-ChatGPT, apenas un puñado de entusiastas, como el experto Andrés Torrubia, divulgábamos sobre la materia en redes sociales ante el escepticismo general. Entonces incluso dudábamos de llamarla IA porque no se entendía el acrónimo, y en las ponencias nos miraban con extrañeza bajo el mantra de que aquello nunca funcionaría. La ventana de oportunidad estaba cerrada. Hoy, en 2026, la capitalización bursátil de una sola empresa estadounidense, NVIDIA, con 36.000 empleados, equivale al PIB de toda Alemania con 46 millones de trabajadores.

España arrastra un problema estructural de baja productividad y salarios estancados. Si queremos resolverlo para elevar la calidad de vida de los ciudadanos y aumentar la recaudación tributaria con la que financiar mejores políticas públicas, el camino más directo es desplegar una inteligencia artificial propia y adaptada a cada empresa. Y subrayo lo de “propia”, porque ahí reside la clave. En España contamos con un talento humano y empresarial enorme, industrias líderes en varios sectores y un caudal de datos y conocimiento de negocio único. Con voluntad política y empresarial, España puede crear tecnología específica para cada industria y exportarla al mundo. Tenemos la herramienta más disruptiva de nuestra era, pero nos falta orden y concierto.

La semana pasada leí con atención en este mismo medio el artículo de Alberto Iglesias titulado ¿Réquiem por el Ministerio de Transformación Digital?, donde advertía de que la digitalización española amenaza con regresar a ese segundo escalón irrelevante de la Administración del que salió. Comentando el texto con otro gran experto y amigo, Andrés Pedreño, me recordaba la propuesta de su último libro: crear un Ministerio de IA en España para liderar esta materia tecnológica en Europa.

Para mí, cuando hablamos de un Ministerio de IA, deberíamos hablar en realidad de Inteligencia Aplicada: un departamento capaz de combinar la inteligencia artificial con la Industria, el Comercio, la Innovación, el Turismo y la propia Tecnología. No se trata de generar una nueva cartera ministerial sin sentido; al contrario, consiste en simplificar y concentrar en un solo ministerio un relato y una acción de gobierno únicos, apostando por crear tecnología española y fomentar su implantación. Para que no sea un simple cambio de cartel respecto al actual Ministerio de Transformación Digital, esta cartera absorbería las secretarías hoy dispersas en esos ramos, sustituyendo estructuras inconexas por un único mando ejecutivo centrado en la transferencia tecnológica y no solo en la regulación. Tal y como apunta Pedreño, debería ser un ministerio transversal con rango de Vicepresidencia para dar soporte directo a carteras críticas como Economía, Educación, Defensa o Trabajo.

Además, dotado de mecanismos ágiles de colaboración público-privada que esquiven la rigidez salarial funcionarial, este ministerio podría fichar por proyectos al mejor talento técnico y gestor de dentro y fuera de la Administración, porque son estos retos de país los que realmente ilusionan a la sociedad.

Imaginemos la próxima cumbre de Ministros de Industria en Bruselas se trata la enésima crisis energética europea. Mientras otros países debaten qué parches fiscales aplicar o cómo subvencionar a sus fábricas para evitar la quiebra por el shock energético, nuestro ministro o ministra podría poner sobre la mesa nuestros modelos soberanos de IA de previsión energética creados en España, capaces de ahorrar un 15% del consumo anual a la industria. Así, en vez de subvencionar el coste de la energía en Europa, financiaríamos la adopción de tecnologías propias europeas, logrando que nuestras empresas tecnológicas crezcan y escalen aquí sin necesidad de cruzar el charco para comercializar y buscar inversión. Lo mismo ocurriría en una cumbre de Ministros de Turismo sobre la saturación de flujos turísticos, donde España podría presentar las soluciones de sus empresas emergentes para realizar predicciones y gestión inteligente en tiempo real en las ciudades.

España tiene el talento, la industria y el conocimiento. Aprovechémoslo porque la ventana de oportunidad está abierta hoy; en cuatro años igual ya ha pasado nuestro tren. Al fin y al cabo, el futuro no va de sumarse a unas siglas de moda, como este mismo artículo, escrito sin IA, sino de apostar de una vez por la Inteligencia Aplicada humana.

*** Antonio Sánchez Zaplana es presidente de la Asociación de Empresas de Tecnología de la Provincia de Alicante (AlicanTEC)