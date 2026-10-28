Innovar para hacerse un sitio

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En 1932, un carpintero de Billund, una pequeña localidad danesa, comenzó a fabricar juguetes de madera en el taller que daría origen a LEGO. Años después, la compañía desarrolló el sistema de ensamblaje que permite unir sus piezas y construir con ellas tantas veces como uno quiera, convirtiendo una mejora en un objeto aparentemente sencillo en la base de una marca reconocida en todo el mundo. Su historia invita a hacerse una pregunta que sigue siendo pertinente para cualquier emprendedor: ¿qué oportunidades quedan en un mercado en el que ya hay empresas haciendo bien su trabajo?

La pregunta resulta especialmente relevante cuando los competidores son grandes multinacionales, con marcas que llevan décadas en los hogares y que disponen de amplias redes de distribución y recursos para llegar a millones de consumidores. Para una empresa española que empieza, encontrar un lugar en ese escenario exige identificar una necesidad que pueda atender mejor y demostrarlo en cada producto. La innovación cobra valor cuando consigue que las familias encuentren una razón para elegir una marca que hasta entonces no conocían.

En la alimentación para los más pequeños, esa razón está muy vinculada a la confianza. Cocinar en casa permite elegir los ingredientes y adaptar las comidas a cada etapa del crecimiento, pero el día a día no siempre deja tiempo para hacerlo. También hay viajes, comidas fuera y situaciones en las que las familias necesitan una alternativa preparada con el cuidado que pondrían en su propia cocina. Acercarse a esa expectativa es una responsabilidad y un estímulo para mejorar.

Conocer esas situaciones permite orientar la innovación hacia necesidades conectadas con el crecimiento de los niños, pensando en las texturas que pueden manejar, los alimentos que necesitan ir incorporando y las circunstancias en las que comen. Responder exige trabajar sobre las recetas, los procesos de elaboración y los formatos. Desde mi experiencia como emprendedor en este sector, escuchar a las familias y colaborar con especialistas ayuda a convertir ese conocimiento en productos útiles, capaces de ganarse un lugar en un mercado con competidores mucho mayores.

La siguiente cuestión es qué construimos alrededor de esa innovación cuando la propuesta encuentra su público. Las decisiones sobre dónde desarrollar las recetas, comprar los ingredientes y fabricar determinan también dónde se genera actividad económica. Para una empresa española, apoyarse en nuestro campo y producir aquí permite vincular su crecimiento al de agricultores, proveedores y equipos industriales del país.

Los agricultores forman parte de esa capacidad de innovar porque su conocimiento de las variedades, los cultivos y los tiempos de cosecha ayuda a seleccionar las materias primas con las que se elaboran nuevas recetas. Una relación cercana y continuada permite conectar ese conocimiento con las necesidades de producción. Cuando el producto llega a más hogares, crece también la demanda para quienes cultivan sus ingredientes y participan en su elaboración.

Así, hacerse un sitio frente a las grandes marcas internacionales puede tener un alcance que va más allá del éxito de una empresa. Supone desarrollar conocimiento propio, fortalecer capacidad industrial y abrir oportunidades para el campo español. La aspiración de convertirse en un referente del sector adquiere otra dimensión cuando ese reconocimiento se sostiene sobre una cadena de valor arraigada aquí.

Contar con empresas españolas que reúnan especialización, innovación, producción propia y vínculos con nuestra agricultura merece reconocimiento. En un ámbito tan exigente como la alimentación de los más pequeños, construir esa combinación requiere años de trabajo y la confianza de muchas familias. Competir con multinacionales obliga, además, a mantener ese esfuerzo mientras se intenta ganar escala y llegar a más hogares.

Por eso conviene tener presente lo que aportan estas empresas cuando hablamos del futuro de nuestra industria alimentaria. Favorecer las condiciones para que puedan desarrollarse y valorar el trabajo que hay detrás de sus productos contribuye a que España conserve conocimiento, capacidad de decisión y oportunidades de crecimiento en este sector.

Aquel taller de Billund acabó dando a Dinamarca una marca reconocida en todo el mundo. La pregunta para España es qué condiciones ofrecemos para que las empresas que hoy están encontrando su lugar puedan llegar igual de lejos, y cuánto de ese recorrido puede crecer con ellas en nuestro país.

***Alberto Jiménez, CEO y cofundador de Smileat