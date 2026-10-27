El siguiente apagón ya tiene fecha

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Nadie pone en duda que la inteligencia artificial ya ha cambiado nuestra forma de planificar y trabajar y que seguirá siendo protagonista de nuestro futuro, pero ese futuro no se construye ni con estrategias de marketing ni con demagogia.

Una demagogia que siempre gira en torno a la sostenibilidad y al medio ambiente si hablamos de avances tecnológicos.

Porque la IA necesita dos cosas: un lugar donde procesarla y energía para alimentarla. En palabras simples, centros de datos y electricidad.

España tenía hasta hace poco las dos en un contexto en el que el 63% de la nueva capacidad europea de centros de datos ya se construye fuera de Londres, Fráncfort, Ámsterdam, París y Dublín. Todo hacía indicar que llegaba el turno de las ciudades españolas.

En Madrid, sin ir más lejos, hemos visto estos años cómo la región atraía inversión de medio mundo para abrir centros de datos: 56 proyectos, 15 de ellos en construcción, unos 15.000 millones de inversión y entre 17.000 y 24.000 empleos cualificados en juego.

Y entonces llegó el mes de agosto y llegó el socialismo. Con el país sufriendo una invasión en Ceuta y Sánchez en la Mareta, el Gobierno central sacó por urgencia un real decreto para regular el funcionamiento de los centros de datos. Sin consensuarlo ni con las Comunidades Autónomas ni con el sector, y con nueve días para alegar. Nueve días que se tradujeron en más de 600 alegaciones, una de ellas la de la Comunidad de Madrid, pedía directamente su retirada.

Desde entonces han pasado dos cosas que el Gobierno preferiría que no leyeras. La primera, que la CNMC, el regulador del propio Estado, ha advertido -por escrito- sobre que estas exigencias pueden “retrasar, redimensionar o deslocalizar proyectos”, y avisando que el plazo de seis meses para que se adapten los que ya tienen permisos es “insuficiente”.

La segunda, y más importante, Google ha pausado una inversión de miles de millones en España a la espera de saber cómo queda la norma. Google no lo ha confirmado, pero en el sector lo resumen con una frase: los teléfonos han dejado de sonar, aunque puede que vuelvan a sonar el 30 de noviembre.

¿Y qué ha hecho el Gobierno con todo esto? ¿Pensar en rectificar el error que cometió en agosto? Pues no. El 26 de octubre envió el texto al Consejo de Estado. Solo ha retocado la letra pequeña: sube el umbral de 1 a 10 megavatios, alarga de 18 a 36 meses la antigüedad de las renovables que valen y rebaja el PUE exigido. Pero el corazón sigue intacto: el 80% del consumo con renovables nuevas, hora a hora.

Y a los grandes les ofrece un "periodo transitorio" de cinco años con una condición que lo dice todo: entrar en el sistema de reducción automática de potencia, sin cobrar por ello, y ser los primeros en quedarse sin luz cuando la red lo necesite. Ese es su concepto de seguridad jurídica: que los demás paguen por su falta de inversión en Red Eléctrica durante estos años.

Para poner los plazos en contexto: un centro de datos se financia a quince años y nadie firma quince años con un regulador que reescribe las reglas en pleno mes de agosto y las remata en campaña electoral.

Porque esa es la otra novedad. Óscar López, ministro de Pedro Sánchez a tiempo parcial que encuentra más tiempo para criticar la gestión de Madrid que para planificar la red que necesita España, ha dicho en TVE que espera aprobar el decreto "antes de las elecciones". Una norma que compromete veinte años de inversión, aprobada por urgencia a cinco semanas del 29-N.

El Gobierno se defiende diciendo que se han pedido doce gigavatios de red frente a los 2,5 de computación que su propia Estrategia de IA preveía para 2030. Es verdad. Pero cuando la demanda cuadruplica tu previsión, el problema no es la demanda: es tu previsión y es tu red. Seguimos siendo una isla que no cumplió el objetivo europeo de interconexión del 10% en 2020 ni va camino de cumplir el 15% en 2030.

Y la incoherencia que todos pusimos encima de la mesa cuando conocimos este decreto. Por ejemplo, ¿se aplicaría también el 80% de las renovables y los seis meses a la gigafactoría de IA que el ministro quiere para España con ACS, Santander, Telefónica y Multiverse Computing?

Ahora lo sabemos: el nuevo texto da sesenta meses a los "proyectos estratégicos europeos".

En resumen, si el proyecto no le gusta al gobierno, restricción; pero si le gusta, 6 años de prórroga, seguridad jurídica a medida, etc.

Y mientras tanto, Bruselas ha tenido que aplazar al 3 de diciembre la convocatoria de gigafactorías porque no ha recibido ninguna oferta. Tampoco la española, que el ministro llevaba desde junio diciendo que "está lista" (parece que los tiempos son elásticos para este gobierno en funciones).

Pero lo que más nos debería preocupar no es solo que nos quedemos atrás en las inversiones: es el talento, porque donde está el cómputo se instalan después los equipos de datos, las cátedras, los empleos de calidad y las startups.

Madrid es hoy el tercer mejor ecosistema emergente del mundo y está en el top diez de Europa, y hay un dato del INE que vale más que cualquier ranking: el 95,5% de los graduados en informática de nuestras universidades sigue viviendo aquí cinco años después, veinte puntos por encima de la media. Madrid no exporta ingenieros: los retiene, y los retiene porque aquí hay proyectos que hacer.

Quítale los proyectos y las perspectivas de crecer laboralmente y el chaval de veintisiete años no se va a quedar: se va a ir a otro país donde pueda crecer.

Esto no es una hipótesis, es un experimento que Europa ya hizo. Ámsterdam cerró el grifo en 2019 y Meta canceló doscientos megavatios en Zeewolde. Dublín congeló las conexiones y Microsoft se llevó el foco a otra parte. Aquellos megavatios reaparecieron en Finlandia, en Noruega y en Portugal, que tiene aprobados 1,2 gigavatios en Sines y ya opera su primera fase. La capacidad y el talento se mudan si no están a gusto.

Así que perdónenme si no compro el relato ambiental. Nadie discute que un centro de datos deba ser eficiente en agua y energía. Quien quisiera de verdad centros de datos sostenibles habría planificado la red a tiempo y habría peleado las interconexiones con Francia. El que hace lo contrario, por urgencia y a cinco semanas de unas elecciones, no ordena el futuro: cuelga un cartel de "no molesten" en la frontera (por cierto, solo en esa frontera).

Madrid es una ciudad que atrae inversión y talento en tecnología, y quiere seguir siéndolo. Lo único que necesita es que no le corten la luz desde Moncloa. Porque el mismo Gobierno que estaba al mando del sistema eléctrico el día del mayor apagón de la historia de España está a punto de firmar el segundo. Esta vez por escrito: los centros de datos serán los primeros en desconectarse. Y es un apagón que no dura diez horas ni abre ningún telediario, pero se paga durante veinte años. Es el apagón de la inversión y del talento.

*** Ángel Niño es concejal de Innovación y Emprendimiento del Ayuntamiento de Madrid.