Qué significa ser júnior en un mercado laboral transformado por la IA

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La rápida incorporación de la inteligencia artificial generativa está transformando el acceso al mercado laboral tecnológico, especialmente en ámbitos como la programación. Tareas como escribir código rutinario, documentar procesos o realizar pruebas simples, tradicionalmente asignadas a profesionales recién graduados, pueden ser hoy ejecutadas o asistidas en segundos por herramientas de IA. El resultado no es solo una automatización de tareas: también está elevando el nivel de capacidades exigido a quienes buscan su primera oportunidad profesional, dificultando el acceso de perfiles júnior a determinadas áreas tecnológicas.

El impacto empieza a reflejarse en los datos de empleo. Desde 2023 se observa una reducción significativa de las vacantes de entrada, especialmente en desarrollo de software, análisis de datos y perfiles digitales generalistas. El AI Index Report 2026 de la Universidad de Stanford señala que el empleo entre los desarrolladores de software estadounidenses de 22 a 25 años ha descendido cerca de un 20% desde 2024, mientras continúa creciendo entre los profesionales de mayor edad.

En España, varios indicadores también apuntan a una menor demanda de perfiles jóvenes. La última edición del informe Radiografía de Empleos y Sectores Emergentes, elaborado por DigitalES, recoge una caída del 33% en las ofertas dirigidas a programadores júnior, frente a un incremento del 13% en las destinadas a perfiles sénior.

Por sí solos, estos datos no permiten hablar de la desaparición del desarrollador júnior, pero sí de una transformación de lo que las empresas esperan de quienes acceden por primera vez al sector. Las tareas más mecánicas o automatizables tienen cada vez menos valor diferencial y se empieza a exigir que un recién graduado sea capaz de apoyarse en la IA para asumir tareas y responsabilidades que, tradicionalmente, solo se adquirían tras años de experiencia.

Entre esas competencias cobran especial importancia la capacidad para plantear correctamente un problema, trabajar en él con la ayuda de asistentes inteligentes, verificar los resultados obtenidos y comprender el contexto de negocio en el que se desarrolla una solución tecnológica. Este cambio se extiende, además, a otras ocupaciones altamente expuestas a la IA, como en análisis de datos, el marketing digital o la atención al cliente.

Sin embargo, la reducción excesiva en la contratación de perfiles júnior puede convertirse en un problema estratégico: los profesionales sénior del futuro serán los júnior del presente. Si se debilita esa base, en unos años puede generarse una carencia significativa de profesionales experimentados. Por eso, la contratación júnior también debe contemplarse como una inversión a medio plazo, necesaria para garantizar el relevo y mantener una estructura profesional equilibrada.

De hecho, algunas empresas ya se están desmarcando de la tendencia a reducir la incorporación de perfiles júnior. IBM, por ejemplo, prevé triplicar en 2026 la contratación de profesionales de nivel inicial en Estados Unidos, rediseñando estos puestos para trabajar junto a la IA: las tareas más sencillas podrán recaer en mayor medida en los sistemas inteligentes, mientras que los nuevos profesionales se centrarán en su supervisión y en las de mayor valor añadido.

Por otra parte, la actual demanda de talento para puestos de trabajo vinculados a tecnologías punteras no podrá ser cubierta exclusivamente con profesionales experimentados. Sin embargo, la transformación del mercado laboral exigirá a los nuevos profesionales más formación práctica, experiencia en proyectos reales y una mayor capacidad para demostrar desde el inicio que pueden enfrentarse a problemas complejos con autonomía. En este contexto, la universidad cobra especial relevancia: debe proporcionar una formación sólida que permita comprender los fundamentos técnicos, adaptarse con rapidez a nuevas tecnologías y utilizar la IA de forma práctica y crítica.

Debe integrarla como una herramienta capaz de acelerar determinados procesos de aprendizaje, siempre que su uso sea responsable y esté bien orientado. Esto exige revisar qué partes de los programas formativos pueden beneficiarse de estas herramientas y enseñar a los estudiantes no solo a utilizarlas, sino también a decidir cuándo hacerlo. El objetivo no debería ser únicamente automatizar tareas rutinarias, sino aprovechar la IA para abordar procesos más complejos y mejorar la capacidad de aportar soluciones útiles a las organizaciones.

La IA puede proporcionar, aparentemente, todas las respuestas, pero el profesional experto será aquel capaz de evaluarlas, distinguir la información útil y emplearla para encontrar las mejores soluciones a los problemas planteados. Si esta capacidad se desarrolla de forma sistemática durante la formación universitaria, los futuros profesionales júnior pueden convertirse en un activo especialmente valioso para las empresas.

*** Fernando Blázquez es director del Grado en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial de UDIT.