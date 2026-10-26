Durante estos últimos años hemos estado escuchando cómo diversas entidades, instituciones y administraciones instaban a proteger a los menores de los riesgos del entorno digital. Y no sin razón, ya que año tras año hemos ido acumulando evidencias de las situaciones de riesgo a las que están expuestos niños y adolescentes, así como de sus posibles consecuencias en su bienestar físico, emocional y mental.

Acceso cada vez más temprano y no supervisado a contenidos violentos, pornografía, exposición a deepfakes de carácter sexual, diseños adictivos de las plataformas y algoritmos de recomendación… Pocas cuestiones han conseguido generar una demanda social tan amplia sobre la existencia de un problema y, al mismo tiempo, tanta confusión sobre cuál debe ser la solución.

Durante estos últimos meses también han surgido propuestas que han tratado de calmar esta legítima preocupación de padres y madres. Desde prohibir el acceso a redes sociales a los menores de 16 años hasta perseguir penalmente los deepfakes sexuales, incorporar controles parentales gratuitos y por defecto, regular la inteligencia artificial o revisar el uso de la tecnología en las aulas. Todo ello con un marcado carácter de urgencia ante la necesidad de "proteger a niños, niñas y adolescentes de los objetivos espurios de las grandes plataformas tecnológicas".

Pero el pasado 6 de octubre, el presidente del Gobierno de España anunció el adelanto electoral para el 29 de noviembre y, por consiguiente, se disolvieron el Congreso y el Senado. Y entonces aparece una pregunta incómoda. Si era tan urgente, ¿qué pasa ahora?

No han desaparecido TikTok ni Instagram ni, por supuesto, han dejado de funcionar sus algoritmos de recomendación. Los adolescentes no han dejado de recibir contenidos inapropiados, notificaciones constantes ni de exponerse a riesgos digitales porque hayamos entrado en campaña electoral. Los problemas que justificaron buena parte de aquellos anuncios permanecen exactamente donde estaban. Lo que sí se ha detenido es una parte importante de la respuesta política y regulatoria que se estaba construyendo.

Uno de los ejemplos más claros es el Proyecto de Ley Orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales. La norma había iniciado su recorrido parlamentario en 2025 y llegó a un estado avanzado de tramitación. Entre otras cuestiones, y tal y como recomendábamos en el Informe del Comité de Expertos elaborado para tal fin, incorporaba medidas relacionadas con la protección de datos de menores, la creación de sistemas de verificación de edad, obligaciones para operadores e influencers, controles parentales y reformas del Código Penal frente a fenómenos como las ultrafalsificaciones sexuales o determinadas formas de violencia digital.

No era, por tanto, únicamente una declaración de intenciones. Era el intento de convertir en obligaciones concretas buena parte del discurso público sobre la protección de la infancia digital. Pero la legislatura ha terminado antes que la ley. Y no es la única.

En mayo de este mismo año llegó al Congreso el Proyecto de Ley Orgánica para el buen uso y la gobernanza de la inteligencia artificial. Cuando se convocaron las elecciones, seguía en fase de enmiendas en la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital. Y aquí hay una precisión importante, porque muestra hasta qué punto estamos gestionando un marco regulatorio cada vez más complejo.

El Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, el conocido AI Act, no desaparece porque España convoque elecciones. Tampoco necesita ser transpuesto, como ocurre con una directiva. Es un reglamento europeo y, por tanto, directamente aplicable en los Estados miembros. Su calendario de aplicación continúa, con distintas obligaciones que entran en vigor progresivamente (Bruselas no entra en campaña electoral española). Lo que España estaba construyendo era, entre otras cosas, la arquitectura nacional necesaria para hacerlo funcionar: la supervisión, las competencias, la gobernanza y el régimen sancionador.

Quizá el error ha sido que durante demasiado tiempo el debate público se ha presentado como una sucesión de anuncios nacionales ("vamos a prohibir", "vamos a impedir", "vamos a obligar"), cuando buena parte de la verdadera batalla sobre la responsabilidad de las grandes plataformas digitales se está librando en Europa. ¡Y afortunadamente!

Pero, si el marco regulatorio nos parece complejo, luego está todo lo que no es una ley, pero se presenta como política pública. El ejemplo más reciente es el Plan IA360º, presentado por el Gobierno el 21 de septiembre, una hoja de ruta de doce meses destinada a impulsar un despliegue responsable de la inteligencia artificial. Entre sus objetivos aparecían expresamente la protección de los menores, el desarrollo de una gobernanza de la IA y la adaptación del currículo de Secundaria y Formación Profesional para enseñar a los jóvenes a utilizar y convivir responsablemente con esta tecnología. Quince días después se disolvían las Cortes.

Una interpretación más crítica es la que plantea Ana Caballero, abogada especializada en tecnología, derechos de la infancia y transición digital, y vicepresidenta de la Asociación Española para la Transición Digital (AETD):

"En España no ha habido un interés político sincero para proteger al menor en el entorno digital más allá del informe emitido por el Comité de Expertos independientes. En el ámbito regulatorio, la normativa propuesta no iba al origen del problema y su articulado eran más intenciones vinculadas a las políticas públicas que a cuestiones regulatorias. Ahora debemos mirar a Europa y a la propuesta de la Comisión. Aunque está en el comienzo de tramitación, la presión de los lobbies puede cambiar mucho la propuesta del texto".

Y es que España no tiene un vacío normativo. Lo que tiene, al menos en parte, es un problema de ejecución y gobernanza. Esto es algo que desde 2024 viene argumentando Borja Adsuara, abogado, consultor y profesor universitario, experto en derecho digital, privacidad y protección de datos, al señalar que "lo más urgente no es tanto promover nuevas leyes, sino aplicar las que ya están vigentes". El Reglamento de Servicios Digitales (DSA) es un buen ejemplo. Es directamente aplicable desde febrero de 2024, pero España ha arrastrado retrasos en la adaptación institucional.

Como exponía Adsuara en agosto de 2025, "España lleva año y medio de retraso en poner en marcha el sistema nacional de aplicación del Reglamento, especialmente en lo relativo a facultar efectivamente a la CNMC como Coordinador de Servicios Digitales".

Tal vez deberíamos preguntarnos si necesitamos siempre una nueva ley cada vez que aparece un nuevo problema digital o si antes deberíamos asegurarnos de que somos capaces de dotar de recursos a las entidades que han de supervisar y hacer cumplir las que ya existen.

En la misma línea está su colega Ofelia Tejerina, abogada especializada en derecho tecnológico, doctora en Derecho Constitucional y presidenta de la Asociación de Internautas de España, quien coincide en que "sacar más normativas o legislaciones no es el camino, sin duda alguna".

"Además, ya hemos visto que prohibir no funciona. Y si seguimos queriendo apartar a los adolescentes y jóvenes de la tecnología, a los educadores de su responsabilidad como educadores y a los padres de su responsabilidad como padres, ¿cuál va a ser el resultado? El mismo va a ir mal. Deberían pensar en qué recursos van a ofrecer a las familias para que se encarguen de la educación de sus hijos, y que no se pueda dejar un teléfono móvil a un menor sin un seguro de responsabilidad civil y sin una aplicación de control parental. ¿Qué recursos legales van a establecer para que los responsables, véase padres, tutores y educadores, respondan en caso de que haya problemas?".

La cuestión, por tanto, no es solo qué normas recuperará el próximo Gobierno; es qué modelo de protección queremos construir. Y creo que este es el verdadero debate. Porque llevamos demasiado tiempo moviéndonos a golpe de péndulo cuando hablamos de infancia y tecnología.

Necesitamos abandonar de una vez el debate de "tecnología sí" o "tecnología no". La pregunta debería ser qué tipo de tecnología, para qué edad, con qué objetivos, con qué acompañamiento adulto y con qué responsabilidad por parte de las empresas que la desarrollan e implementan.

Y también deberíamos preguntarnos qué estamos enseñando a los menores para vivir en ese entorno. Porque proteger no puede significar solamente prohibir.

Proteger también significa educar, desarrollar el pensamiento crítico y aprender a convivir con la tecnología. Significa comprender cómo funciona un algoritmo, reconocer una manipulación, gestionar la atención, aprender a relacionarse de manera saludable con la tecnología y saber cuándo no utilizarla, especialmente ahora, con el desarrollo exponencial de la IA.

Si realmente creemos que la exposición de los menores a determinados contenidos, el diseño persuasivo de las plataformas, las nuevas formas de violencia sexual digital, la privacidad, los deepfakes, los sistemas de recomendación o el impacto de la inteligencia artificial sobre el aprendizaje son problemas estructurales, la respuesta no puede reconstruirse desde cero cada cuatro años. Quizá deberíamos empezar a hablar menos de quién protege más a los niños y más de qué protección estamos dispuestos a mantener, gobierne quien gobierne.

Porque los parlamentos se disuelven, los gobiernos cambian y las leyes pueden quedarse a medio camino. Pero la protección de los menores, en cambio, no debería disolverse con las Cortes.