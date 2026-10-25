Cuando la IA pasa de las expectativas a ayudar a decidir

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Durante años, el discurso sobre la inteligencia artificial en el sector público ha oscilado entre la fascinación y el escepticismo. Por un lado, la promesa de algoritmos capaces de optimizar servicios, predecir demandas y automatizar trámites. Por otro, el temor a soluciones sobredimensionadas, poco transparentes o desconectadas de los problemas reales. En medio de ese ruido, hay un mensaje que empieza a ganar fuerza: la IA no debe medirse por su sofisticación técnica, sino por su capacidad para ayudar a decidir mejor.

La idea es sencilla, pero tiene implicaciones profundas. Las Administraciones y las organizaciones no necesitan más datos, sino mejor información para tomar decisiones. No se trata de acumular bases de datos o de abrir más portales de transparencia, sino de transformar ese mar de información en evidencias útiles, en datos contrastados, trazables y contextualizados que permitan actuar con criterio. En ese sentido, la tecnología no es el protagonista, sino la decisión que se toma con su apoyo.

El cambio de enfoque es clave. Durante la última década, gran parte del esfuerzo se ha concentrado en la gobernanza del dato: cómo recogerlo, protegerlo, normalizarlo y hacerlo accesible. Era necesario, pero ya no es suficiente. Hoy el reto está en la gobernanza de la decisión: distinguir qué información es relevante, fiable y suficiente para actuar.

En la práctica, esto significa pasar de documentos estáticos a sistemas capaces de leer, cruzar y contrastar información de forma continua. La IA, y en particular los sistemas agénticos y generativos, puede automatizar parte de ese trabajo, como identificar patrones, detectar inconsistencias, graduar la fiabilidad de la información y generar corpus de datos estructurados que sirvan de base para la acción.

El resultado no es un gráfico más en un PowerPoint, sino un conjunto de evidencias que permiten afirmar con seguridad que algo ocurre, que una solución funciona o que un actor tiene capacidades demostradas. Eso es lo que marca la diferencia entre un dato correcto y una evidencia útil.

Otro cambio importante es el paso de preguntar “qué se puede hacer” a “quién puede hacerlo”. En muchos sectores, el problema no es la ausencia de soluciones tecnológicas, sino la dificultad para localizar a los actores adecuados que las desarrollen e implementen.

La IA puede ayudar a mapear ecosistemas completos de organizaciones y a evaluar en qué grado sus capacidades están demostradas. No se trata de hacer ránkings de innovadores, sino de identificar quién tiene evidencias más sólidas en función de lo que realmente está haciendo, desarrollando verdaderos entornos aplicacionales interactivos muy usables e intuitivos, que permiten interactuar y parametrizarse de manera profunda y compleja. Dichos entornos permiten obtener analíticas comparativas y respuestas a determinados supuestos a demanda. No son informes, son verdaderas InfoAplicaciones con las que usuarios y decisores de muy alto nivel pueden fácilmente interactuar.

Esto tiene un impacto directo en la planificación y en la contratación pública, pues permite a los responsables detectar terceros con capacidades específicas para un reto concreto, evaluar su grado de madurez y experiencia real, diseñar estrategias de atracción de talento y actividad empresarial, y construir alianzas público-privadas más sólidas y mejor orientadas. En definitiva, reduce el riesgo de apostar por soluciones abstractas o por proveedores que no pueden respaldar sus afirmaciones.

Es fácil pensar en este razonamiento aplicado a muchos sectores. En salud, por ejemplo, la capacidad de cruzar datos clínicos, registros de actividad, ensayos y publicaciones puede ayudar a identificar qué centros o equipos tienen evidencias más sólidas en determinadas patologías o tratamientos. En industria, permite localizar proveedores con capacidades reales en áreas como la automatización, la ciberseguridad o la descarbonización. En defensa, emergencias o turismo, facilita la planificación de recursos, la gestión de crisis o el diseño de estrategias de desarrollo territorial.

Pero también en algunos de notable importancia en la definición de políticas públicas de notable repercusión social, como el urbanismo y la vivienda. Pueden ser también ámbitos naturales para este enfoque. La planificación territorial, la gestión de la movilidad, la coordinación de servicios de emergencia o el diseño de políticas de vivienda requieren integrar información muy diversa: demografía, usos del suelo, infraestructuras, normativas, flujos de transporte, riesgos, etc. Sistemas basados en IA pueden ayudar a ordenar y actualizar esa información, detectar patrones no evidentes, generar escenarios para evaluar decisiones e identificar actores y soluciones ya probadas en contextos similares.

El hilo conductor es el mismo. No se trata de acumular más información, sino de estructurarla de forma que apoye decisiones concretas: dónde intervenir, con qué recursos, en qué orden y con qué actores.

Reducción de los tiempos de análisis

Uno de los efectos más prácticos de este enfoque es la reducción drástica de los tiempos de análisis. Procesos que antes requerían meses de trabajo manual pueden reducirse a días, sin perder rigor. Eso no significa decisiones más precipitadas, sino decisiones mejor informadas en plazos más realistas.

Además, al basarse en evidencias trazables, estos sistemas facilitan la rendición de cuentas y la transparencia. Un responsable puede explicar no solo qué decisión ha tomado, sino en qué datos y evidencias se ha apoyado, y cómo se ha verificado su fiabilidad.

Al final, la pregunta no es si la IA es potente o sofisticada, sino si ayuda a resolver problemas reales. En un contexto de recursos limitados y expectativas crecientes, las Administraciones y organizaciones que logren avanzar hacia una gobernanza de la decisión, apoyada en evidencias y en la identificación precisa de actores y soluciones, estarán mejor preparadas para abordar los retos del presente.

La tecnología no decide por nosotros, pero puede ayudarnos a distinguir lo relevante de lo accesorio, lo demostrado de lo especulativo, lo útil de lo meramente aparente. Y eso, en un mundo saturado de información, es ya una forma de innovación.

***Antonio Carmona, director de Asociaciones y Redes de Terceros en Inetum