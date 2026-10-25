Del conocimiento a la industria

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España afronta una nueva etapa decisiva para su futuro científico, tecnológico e industrial. El final del ciclo extraordinario de fondos europeos, la creciente competencia internacional y el desarrollo de tecnologías disruptivas nos obligan a plantearnos una cuestión fundamental: ¿cómo conseguimos que nuestra capacidad científica y tecnológica se traduzca en más empresas innovadoras, más industria, más empleo cualificado y mayor competitividad?

Durante las últimas décadas hemos construido un sistema científico y tecnológico con importantes capacidades. Sin embargo, seguimos teniendo dificultades para transformar todo ese potencial en innovación empresarial y crecimiento económico. El desafío no consiste únicamente en generar más conocimiento, sino en conseguir que llegue al mercado, que nuestras empresas puedan aprovecharlo y que los proyectos tecnológicos nacidos en España tengan capacidad para crecer y competir internacionalmente.

Y aquí es donde los parques científicos y tecnológicos tenemos mucho que aportar.

Hoy, un parque científico y tecnológico es mucho más que un espacio donde se instalan empresas innovadoras. Es una organización que coordina y dinamiza el ecosistema regional de innovación, conectando el conocimiento científico y tecnológico con las necesidades empresariales y trasladando, en sentido inverso, los retos de las empresas a las universidades y centros de investigación. Los parques identifican tendencias científicas y tecnológicas emergentes, promueven nuevas oportunidades de innovación y acompañan la creación, crecimiento y escalado de empresas innovadoras.

Esta función se desarrolla en colaboración con universidades, centros tecnológicos, administraciones públicas, inversores y otros agentes, y se fortalece gracias a una red nacional de parques con presencia en todas las comunidades autónomas y conexiones internacionales. No se trata solamente de reunir organizaciones en un mismo lugar, sino de conseguir que trabajen juntas y transformen sus capacidades en proyectos empresariales, inversión y desarrollo económico y social.

Los datos muestran la dimensión de esta realidad. En 2025, los 53 parques miembros de APTE acogieron 6.282 empresas y entidades, que generaron una facturación de 38.597 millones de euros y emplearon a 189.969 personas, de las cuales 45.092 desarrollaban actividades de I+D. La inversión en investigación y desarrollo de estas entidades superó los 2.333 millones de euros y representa el 10% del total nacional.

Pero el verdadero valor de los parques va más allá de estas cifras. Está en su capacidad para acompañar a las empresas durante todo su proceso de innovación, facilitándoles acceso a financiación pública y privada, talento, proyectos nacionales y europeos, clientes, mercados e infraestructuras científicas y tecnológicas.

Precisamente, una encuesta realizada entre los miembros de APTE identifica el apoyo al crecimiento y escalado de empresas innovadoras como una de las funciones de los parques menos visible, pero de gran importancia. Y es una cuestión especialmente importante: España necesita no solo crear más startups, sino conseguir que las que nacen puedan crecer, industrializar sus tecnologías y convertirse en empresas competitivas.

Para ello debemos resolver uno de los principales obstáculos que encuentran muchas empresas tecnológicas. Cuando una startup supera la fase de laboratorio y valida su prototipo, necesita instalaciones para realizar pruebas a mayor escala, fabricar preseries o validar procesos industriales. Con frecuencia, todavía no dispone de recursos suficientes para construir una fábrica propia.

Entre el laboratorio y la fábrica necesitamos nuevas infraestructuras de escalado industrial.

Por eso, desde APTE proponemos impulsar un programa nacional para la construcción y ampliación de edificios de I+D+i, laboratorios, espacios de experimentación y naves industriales modulares vinculadas a los parques científicos y tecnológicos. Estas instalaciones deben permitir que startups y pymes compartan equipamientos avanzados, reduzcan riesgos y aceleren su llegada al mercado.

Se trataría de aprovechar primero las capacidades existentes y desarrollar nuevas infraestructuras donde haya necesidades empresariales demostradas, creando una red de espacios especializados y complementarios.

El próximo Gobierno debería acompañar esta iniciativa con instrumentos financieros adecuados a inversiones de largo plazo, incluyendo financiación reembolsable, y con programas plurianuales que aseguren la continuidad de los servicios de transferencia, innovación y acompañamiento empresarial cuando finalice el actual ciclo extraordinario de fondos europeos.

La Estrategia Deep Tech España 2026–2030 representa una oportunidad para avanzar en esta dirección. Su apuesta por fortalecer las capacidades científicas, impulsar empresas tecnológicas y construir ecosistemas coordinados coincide plenamente con las funciones que desarrollan los parques. La inteligencia artificial, los semiconductores, las tecnologías cuánticas, la biotecnología o los nuevos materiales necesitan investigación, pero también empresas, financiación, infraestructuras de validación, capacidad industrial y capacidad energética que las soporte.

Los parques pueden convertirse en instrumentos de ejecución territorial de esta estrategia, conectando las nuevas tecnologías con las necesidades y oportunidades de cada región y facilitando su transformación en cadenas de valor industriales.

España no necesita crear desde cero nuevos ecosistemas de innovación. Ya dispone de una red de parques científicos y tecnológicos que lleva décadas conectando conocimiento, empresas y territorios. Lo que necesitamos ahora es fortalecer sus capacidades y aprovechar todo su potencial.

Porque el verdadero éxito de nuestra política de innovación no será solo investigar más, sino conseguir que el conocimiento generado en España se convierta en empresas que crezcan, tecnologías que lleguen al mercado e industria que genere riqueza y bienestar para nuestra sociedad.

***Felipe Romera Lubias, presidente de la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE)