Datos sintéticos en salud: cuando la ley puede ir al ritmo de la innovación

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Hay momentos en la vida de toda tecnología en los que el derecho llega tarde. Lo hemos visto con internet, con las redes sociales y con la economía de los datos: primero llega la innovación, después los problemas y, a veces, al final, cuando el daño ya está hecho, la norma que intenta poner orden. Con la inteligencia artificial aplicada a la salud tenemos, por una vez, la oportunidad de invertir ese orden. No deberíamos desaprovecharla.

El terreno donde esto se juega con más claridad es el de los datos sintéticos: información generada artificialmente mediante algoritmos para reproducir características estadísticas de datos clínicos reales, sin pretender representar directamente a una persona concreta. Su promesa es enorme. Precisamente porque no corresponden a personas reales, los datos sintéticos pueden convertirse en una de las herramientas más prometedoras para compatibilizar la innovación basada en datos con la protección de la privacidad.

Contribuyen al entrenamiento y validación de herramientas destinadas a apoyar la investigación y el diagnóstico, acelerar la investigación y facilitar el intercambio de conocimiento entre instituciones, sin riesgo para la privacidad de los pacientes. En un sector donde cada avance choca, legítimamente, con la protección de los datos más sensibles que existen, los de nuestra salud, los datos sintéticos ofrecen una vía para reconciliar dos valores que demasiadas veces presentamos como enfrentados: innovar y proteger.

Pero esa promesa sólo se cumple si construimos, desde ya, las reglas que la sostienen. ¿Cuándo puede considerarse que un dato sintético está realmente anonimizado y queda, por tanto, fuera del ámbito del RGPD? ¿Qué nivel de fidelidad y de garantías de privacidad debe exigirse según el uso? ¿Quién certifica que un modelo es fiable? No existe todavía una respuesta normativa cerrada. El Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial aporta un marco adicional para el desarrollo y uso responsable de sistemas de IA, mientras que el RGPD continúa siendo la referencia fundamental cuando intervienen datos personales. Además, las autoridades europeas de protección de datos están avanzando en criterios más concretos sobre anonimización, aunque todavía se están consolidando los estándares técnicos y regulatorios aplicables específicamente a la generación y utilización de datos sintéticos.

Y aquí reside una de mis principales convicciones como jurista: ese vacío no es una amenaza, sino una responsabilidad. Quienes trabajamos en el sector de la salud no podemos limitarnos a esperar a que llegue la norma para pronunciarnos. Tenemos el conocimiento y, por tanto, el deber de contribuir a su construcción. La seguridad jurídica no es un regalo que concede el legislador; es una creación colectiva que surge cuando industria, reguladores, hospitales, profesionales sanitarios y academia se sientan en la misma mesa para anticipar riesgos y diseñar soluciones.

Es precisamente esa convicción la que nos ha llevado a participar en SEARCH (Synthetic Healthcare Data Governance Hub), una iniciativa europea promovida por la Innovative Health Initiative (IHI JU) que reúne a 26 organizaciones de 14 países con el objetivo de desarrollar un ecosistema que permita generar, validar y utilizar datos sintéticos de forma segura, ética y fiable en salud. El proyecto está coordinado por Trinity College Dublin y cuenta con la participación de centros académicos, instituciones sanitarias, expertos tecnológicos y compañías del ámbito biomédico comprometidos con impulsar una innovación responsable.

La relevancia de SEARCH va mucho más allá del desarrollo tecnológico. El proyecto busca sentar las bases de un modelo de gobernanza que permita aprovechar el potencial de los datos sintéticos manteniendo los más altos estándares de privacidad, transparencia y confianza. Se trabaja en criterios objetivos para evaluar el grado de anonimización, la calidad y la credibilidad de los datos generados, así como en recomendaciones éticas y regulatorias que faciliten su adopción a escala europea.

Contribuimos a este esfuerzo aportando experiencia clínica y científica, así como conocimientos en investigación clínica, calidad de los datos y alineación regulatoria. Nuestro objetivo no es únicamente participar en la evolución de una tecnología con capacidad transformadora, sino colaborar en la definición de las garantías que permitirán que esa transformación se produzca con seguridad jurídica y con la confianza de pacientes, profesionales e instituciones. Porque la innovación genera verdadero valor cuando está respaldada por marcos sólidos que protegen a las personas.

El consorcio explora también tecnologías como el aprendizaje federado, capaces de entrenar modelos de inteligencia artificial sin necesidad de centralizar o compartir directamente los conjuntos de datos sensibles custodiados por cada institución. Se trata de un ejemplo especialmente ilustrativo de cómo la innovación y la protección de datos no tienen por qué avanzar en direcciones opuestas. Y eso es precisamente lo que marcará la diferencia entre una innovación que genera dudas y una innovación que genera valor social.

Hoy tenemos una oportunidad para hacer las cosas de una manera diferente. Para que, cuando dentro de unos años miremos atrás, podamos decir que, en el ámbito de la inteligencia artificial aplicada a la salud, el derecho no fue a remolque de la tecnología, sino que caminó a su lado. Que fuimos capaces de anticipar las preguntas antes de que aparecieran los problemas. Que construimos confianza al mismo tiempo que desarrollábamos innovación.

***Ariadna Padilla, Head of Legal Iberia de Takeda