Más tecnología para un retail más humano

Durante los últimos años hemos hablado mucho del auge del comercio electrónico y de cómo la digitalización estaba transformando el sector retail. Parecía que el futuro pasaba inevitablemente por la pantalla y que la tienda física perdería protagonismo. Sin embargo, la realidad está demostrando que el consumidor no ha renunciado a los espacios físicos, sino todo lo contrario. Hoy el consumidor sigue acudiendo a los espacios físicos, pero lo hace con expectativas muy distintas a las de hace unos años.

Ahora el consumidor busca una experiencia completa. Quiere descubrir, probar, compartir y relacionarse con las marcas en espacios que le aporten algo más que una transacción. Y cuando esa experiencia existe, el consumidor vuelve. Este comportamiento, unido al renovado interés inversor por el retail, demuestra la capacidad de adaptación de un sector que ha sabido evolucionar sin perder su esencia.

Un buen ejemplo son muchas compañías nacidas en el entorno digital que están acelerando la apertura de tiendas físicas. No se trata únicamente de diversificar canales. Han comprobado que el espacio físico genera confianza, fortalece la relación con el cliente y, lejos de competir con el canal online, impulsa también sus ventas digitales. La tienda es un escaparate vivo donde el consumidor puede tocar el producto, resolver dudas y confirmar que la marca responde a sus expectativas.

Los datos también reflejan este cambio. Según el Informe de Retail Intelligence 2026, elaborado por TC Group Solutions, la entrada de clientes en tienda ha aumentado un 3,3% durante el primer semestre del año respecto al mismo periodo de 2025. Madrid lidera este crecimiento con un 4,8%, seguida de Valencia (4%), Barcelona (2,4%) y Sevilla (1,5%).

Las categorías vinculadas al ocio y la restauración son las que registran una mayor afluencia, precisamente porque ofrecen algo que Internet todavía no puede replicar: experiencias compartidas.

Entonces, ¿qué ha cambiado para que el retail físico vuelva a ganar protagonismo? El consumidor ya no distingue entre el mundo físico y el digital. Se mueve con naturalidad entre ambos y espera que las marcas hagan lo mismo. Consulta un producto desde el móvil, visita la tienda para conocerlo mejor y termina comprándolo donde le resulte más cómodo. La omnicanalidad ya no es una tendencia; es la forma en la que compramos.

En este escenario, la tecnología es la herramienta clave que ayuda a tomar mejores decisiones. Durante años el retail se ha gestionado, en gran medida, desde la intuición. Hoy contamos con datos que permiten entender cómo utilizan las personas los espacios, cómo evolucionan sus hábitos o qué iniciativas generan un mayor impacto. No se trata de sustituir la experiencia humana, sino de complementarla con información que nos permita anticiparnos y responder mejor a las necesidades del visitante.

Herramientas como la analítica avanzada, la inteligencia artificial o la sensorización permiten, en un centro comercial especialmente, adaptar los espacios, optimizar el mix comercial o diseñar experiencias cada vez más personalizadas.

La inteligencia artificial, por ejemplo, puede facilitar asistentes virtuales que orienten al visitante, recomendar servicios o ayudar a identificar oportunidades de mejora dentro del propio centro comercial. Lo realmente importante es cómo la tecnología convierte los datos en decisiones que mejoran la experiencia del cliente y la gestión del activo.

Eso sí, innovar también implica hacerlo con responsabilidad. La personalización solo tiene sentido si respeta la privacidad de las personas. La tecnología debe ayudarnos a comprender mejor cómo se utilizan los espacios, nunca a invadir la intimidad de quienes los visitan. El reto consiste en encontrar ese equilibrio entre innovación, transparencia y confianza.

Todo este conocimiento también está abriendo nuevas oportunidades de negocio. El desarrollo del retail media, por ejemplo, está transformando los centros comerciales en plataformas desde las que las marcas pueden comunicarse de una forma mucho más relevante y medible, integrando soportes físicos y digitales sin romper la experiencia del visitante.

Porque, en realidad, los datos no son el objetivo, sino el medio para crear mejores experiencias. Cuanto mejor entendamos qué necesitan las personas, mejores decisiones podremos tomar y mayor valor generaremos para visitantes, operadores y propietarios.

El futuro del retail no será exclusivamente físico ni exclusivamente digital. Será híbrido, inteligente y profundamente humano. La tecnología seguirá avanzando, pero el verdadero diferencial continuará estando en la capacidad de crear espacios donde las personas quieran estar. Porque, al final, innovar consiste en utilizar la tecnología para que la experiencia física siga teniendo sentido.

***Carlos Guinea, Chief Innovation Officer de Castellana Properties