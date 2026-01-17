IA, automatización y los retos del futuro

La irrupción de la inteligencia artificial en el entorno profesional no plantea tanto una amenaza como un espejo. Un espejo que nos obliga a preguntarnos qué valor aportamos realmente como profesionales cuando muchas de las tareas que antes definían nuestro trabajo pueden automatizarse, acelerarse o asistirse mediante tecnología.

La conversación en torno a la IA suele quedarse en la superficie: si es más o menos avanzada, si es más o menos precisa, o si llegará a hacer “nuestro trabajo”. Sin embargo, la verdadera transformación no está en la tecnología en sí, sino en cómo redefine nuestra aportación, nuestro criterio y nuestra responsabilidad dentro de las organizaciones. Es decir, cómo está transformando el valor que aportamos como profesionales y cómo nos preparamos para ello.

La IA no está redibujando el trabajo desde cero, pero sí está modificando su estructura interna. No elimina el valor profesional, lo desplaza. Automatiza tareas concretas, apoya la toma de decisiones y eleva de forma significativa la eficiencia y la productividad.

Hoy vemos cómo la IA reduce el tiempo dedicado a tareas operativas y repetitivas, facilita el análisis de información compleja y propone escenarios, recomendaciones o priorizaciones.

Esto libera tiempo y capacidad mental para dedicarse a lo que la tecnología no puede asumir: interpretar el contexto, tomar decisiones con impacto humano, gestionar la incertidumbre o liderar equipos.

El verdadero cambio no es que “la IA haga cosas”, sino que nos obliga a repensar dónde aportamos valor. El profesional deja de definirse por lo que ejecuta y empieza a definirse por cómo decide, cómo valida y cómo conecta la tecnología con la realidad del negocio y de las personas.

El riesgo de mirar solo a la tecnología

He tenido la oportunidad de acompañar a empresas en distintos procesos de adopción de IA y automatización, y hay un patrón que se repite con frecuencia: el foco inicial suele ponerse en la herramienta, no en la organización.

La IA no es únicamente una solución tecnológica; es, sobre todo, un cambio organizativo y cultural. Cuando se implanta sin preparar a las personas, sin revisar procesos o reflexionar sobre su impacto, aparecen fricciones: rechazo interno, uso superficial de la tecnología o dependencia acrítica de los sistemas.

Humanizar la IA no significa limitar su capacidad, sino integrarla con el valor que aportamos como personas. La tecnología puede sugerir, calcular o predecir, pero no entiende el contexto humano, ni las implicaciones éticas, ni las consecuencias a largo plazo de una decisión. Ese espacio sigue siendo, y seguirá siendo, responsabilidad nuestra.

Las organizaciones que entienden esto son las que logran que la IA sea una palanca real de transformación y no solo una promesa tecnológica.

Las habilidades que ganan valor en la era de la IA

A medida que la IA asume tareas más operativas, las habilidades humanas se vuelven más relevantes. No es una paradoja, es una consecuencia lógica. Cuanto más capaces son las máquinas de ejecutar, más importante es quien decide, interpreta y da sentido.

Entre las competencias que ganan peso identificadas por el World Economic Forum como competencias clave para el futuro, destacan: el pensamiento crítico, la capacidad de analizar y contextualizar la información, la creatividad, la comunicación y el liderazgo ético. Estas no se automatizan, pero sí se ponen a prueba. La IA puede proponer opciones, pero no entiende el impacto organizativo, ético o humano de una decisión. Ese es nuestro compromiso.

El profesional del futuro no compite con la IA, colabora con ella. Y esa colaboración exige saber cuestionar resultados, interpretar recomendaciones y asumir la responsabilidad final de las decisiones.

El rol del profesional evoluciona: de ejecutar tareas a orquestar, validar y tomar decisiones informadas. Saber trabajar con IA implica entender sus límites, cuestionar sus resultados y complementar su capacidad con experiencia y juicio propio.

Aquí es donde la formación cobra un papel central, no solo desde el punto de vista técnico, sino humano. Aprender a trabajar con IA implica entender sus límites y sesgos. No basta con usar herramientas. Es necesario formar criterio y conciencia sobre ello.

La responsabilidad de las empresas en la transición

El futuro del trabajo no se improvisa, se diseña. Y aquí las empresas tienen un papel clave. La adopción de la IA genera inquietud, y gestionarla adecuadamente es una cuestión de liderazgo.

En este contexto, las empresas tienen una responsabilidad clara: no esperar a que el cambio sea inevitable, sino anticiparse. Más que hablar de re-skilling o up-skilling, el reto es el pre-skilling: preparar a las personas antes de que la transformación sea urgente.

Esto implica formar en capacidades humanas y no solo técnicas, desarrollar pensamiento crítico y comprensión del impacto de la IA y crear una cultura donde la tecnología se entienda como apoyo, no sustitución.

El liderazgo juega aquí un papel clave. Explicar el propósito, generar confianza y acompañar el cambio es tan importante como elegir la tecnología adecuada.

La IA solo se convierte en una ventaja competitiva real cuando se implanta con propósito, ética y una visión de largo plazo. De lo contrario, corre el riesgo de ser una moda más costosa y poco transformadora.

Reinventando el trabajo con propósito humano

La IA y la automatización nos ofrecen una oportunidad única para repensar el trabajo. No solo para hacerlo más eficiente, sino para hacerlo más consciente, más humano y más alineado con valores éticos.

La formación, entendida como desarrollo de personas con criterio, compromiso y valores, será uno de los grandes diferenciadores del futuro. Porque la tecnología puede avanzar rápido, pero el impacto de cómo la usamos depende de nosotros.

El reto no es tecnológico. El reto es humano. Y precisamente ahí es donde se decide si la IA se convierte en una amenaza percibida o en una oportunidad real para construir organizaciones más inteligentes, más humanas y responsables.

*** Borja de Alarcón Santaeularia es Business Director en IMMUNE Technology Institute.