Tercer Sector: la inversión social transforma vidas

En un momento en que la sociedad demanda soluciones reales a los retos sociales, es imprescindible mirar hacia el Tercer Sector. Miles de entidades sociales sostienen servicios esenciales donde las administraciones y el mercado no llegan. Estas organizaciones se han consolidado como referentes en inclusión, discapacidad, educación, empleo y desarrollo comunitario, mostrando cómo la inversión social, autonómica, estatal, internacional y privada, puede generar cambios medibles y sostenibles en la vida de las personas.

Las entidades del Tercer Sector son asociaciones sin ánimo de lucro creadas por familias, profesionales y personas comprometidas con generar oportunidades y ofrecer apoyos a colectivos en situación de vulnerabilidad. Su misión es fomentar la inclusión plena, promover la autonomía de las personas y fortalecer comunidades respetuosas con el medioambiente, la cultura y el patrimonio.

A lo largo de los años, muchas de estas organizaciones han ido ampliando sus servicios: centros de educación especial, atención diurna, residencias, formación laboral y empleo protegido. Esta red de dispositivos convierte al Tercer Sector en un actor fundamental para garantizar derechos y bienestar en la sociedad.

Muchas de estas entidades cuentan con gobernanza profesionalizada, certificaciones de gestión (calidad, medio ambiente, EMAS) y transparencia acreditada por organismos externos.

Algunas incluso registran su huella de carbono y adoptan modelos de gestión que permiten medir su impacto social, económico y emocional de manera rigurosa.

Valor social y retorno de la inversión

Los centros educativos especializados atienden a escolares y jóvenes con necesidades diversas, combinando escolarización integral o parcial y servicios de atención temprana, asegurando proyectos de vida inclusivos y participativos.

Los centros de atención integral ofrecen acompañamiento diario a personas con discapacidad, fomentando la autonomía, habilidades funcionales y participación en talleres de innovación, medioambiente y tecnología. Además, prestan servicios residenciales adaptados, garantizando hogares seguros y de calidad.

El Tercer Sector también desempeña un papel clave en la orientación, formación e inserción laboral, con un enfoque personalizado que acompaña a cada persona en su desarrollo profesional. Estas iniciativas se desarrollan a nivel local, autonómico y nacional, e incluyen proyectos europeos que facilitan intercambio de buenas prácticas y voluntariado internacional.

Todo esto es posible gracias a equipos técnicos especializados y departamentos de proyectos que coordinan iniciativas autonómicas, nacionales e internacionales.

Algunas organizaciones del Tercer Sector cuantifican su impacto social y emocional siguiendo metodologías como el Modelo Poliédrico o GEACCOUNTING. Los resultados muestran que por cada 1 € recibido, se pueden generar entre 3 y 4 € en valor social y por cada 1 € de subvención pública, el retorno puede multiplicarse hasta 7 veces.

Los principales beneficiarios son las familias, la administración pública y las economías locales, gracias a la creación de empleo, la prestación de servicios especializados y el consumo en empresas de proximidad.

El Tercer Sector integra la sostenibilidad en su estrategia y contribuye de manera significativa a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Así, está involucrado en los ODS 3, 5, 8 y 10: cuidado de personas en situación de vulnerabilidad, inclusión social, empleo de calidad y reducción de desigualdades, respectivamente; y los ODS 4, 13 y 16: educación y capacitación, sostenibilidad medioambiental y fortalecimiento institucional, respectivamente.

Los datos evidencian que invertir en inclusión genera un retorno social enorme: autonomía, empleo, bienestar y oportunidades para familias y territorios. Cada día, el Tercer Sector demuestra que incluir es invertir, combinando eficiencia, sostenibilidad y valor social, y marcando un modelo de referencia en toda la sociedad.

***Xoan España es director general de Fundación AMICOS.