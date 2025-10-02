En la última década hemos sido testigos de un desarrollo tecnológico que ha transformado por completo la manera en que nos relacionamos, trabajamos e incluso consumimos. Esta evolución ha sido clave para el nacimiento, la consolidación y el crecimiento de nuestra aplicación, donde hemos aprovechado la tecnología para crear una herramienta que facilita un modelo de consumo más consciente y humano. La innovación nos permite acercar nuestro propósito a más personas, gracias a la escalabilidad que proporcionan las nuevas tecnologías y a un modelo de negocio sólido y sostenible.

Cuando hablamos de escalabilidad solemos pensar en términos complejos de negocio, asociados a mejorar márgenes e incrementar beneficios. Sin embargo, hoy nuestra compañía representa un ejemplo de escalabilidad con propósito y crecimiento sostenible. En nuestro caso, escalar no significa únicamente sumar usuarios, descargas o transacciones: significa que cualquier persona, sin importar su experiencia digital, pueda entrar en la app y sentirse capaz de unirse a una alternativa de consumo más consciente de forma sencilla, segura y confiable, ya sea para dar una segunda vida a los artículos que no utiliza o para adquirirlos.

Por esta razón, desde nuestros inicios nos hemos posicionado como la punta de lanza del sector en desarrollo de herramientas tecnológicas que mejoran la experiencia de los usuarios, conscientes de que a medida que crece nuestra comunidad, también lo hace su impacto positivo en el medio ambiente. Solo en 2024, la compraventa de productos reutilizados en lugar de nuevos generó un ahorro de más de 450.000 toneladas de CO₂, equivalente a retirar todo el tráfico de Barcelona durante seis meses.

Recientemente, estos esfuerzos se han materializado en soluciones de Inteligencia Artificial, una herramienta práctica y transformadora que contribuye a nuestro propósito, por ejemplo, en el ámbito de la ciberseguridad. Dedicamos grandes esfuerzos a garantizar que nuestros más de 19 millones de usuarios puedan comprar y vender con total seguridad y, desde hace años, la Inteligencia Artificial juega un papel clave en este objetivo. Algo que hoy en día no solo nos ayuda a responder de manera más eficaz en el área de atención al cliente, sino que también refuerza nuestra capacidad para mantener la plataforma protegida mediante la moderación de contenidos y perfiles. Gracias a ello, hoy podemos afirmar que 9 de cada 10 anuncios potencialmente fraudulentos son eliminados incluso antes de ser publicados en el catálogo.

A partir de esta experiencia tan positiva, hemos dado un paso más. Además, este año hemos lanzado una de las innovaciones de las que nos sentimos más orgullosos: la herramienta de publicación automática de anuncios. Detectamos que podíamos reducir el tiempo que los usuarios se toman en publicar artículos, una tarea repetitiva que veíamos fácilmente optimizable. Fue así como decidimos automatizar el proceso: ahora basta con tomar una foto del objeto para que la mayoría de los campos de información se completen de forma automática, reduciendo el tiempo medio de publicación a apenas 40 segundos.

Como líderes del sector, estamos a la vanguardia en el desarrollo de estas herramientas para escalar nuestro negocio. Y podemos hacerlo gracias a que contamos con la fuerza de más de 19 millones de usuarios que compran y venden productos reutilizados cada día, pues, al fin y al cabo, la inteligencia artificial solo es tan buena como los datos que la alimentan. Esa riqueza de información es la que nos permite impulsar innovaciones como la publicación automatizada, que simplifican procesos, eliminan barreras y hacen la experiencia más precisa, relevante y segura para toda la comunidad.

Escalar no puede limitarse a métricas frías, porque cuando creces con conciencia estás contribuyendo a un círculo virtuoso donde se genera más confianza, retención y participación. Para nosotros, escalar es más que alcanzar nuevas cifras de uso: es construir un ecosistema donde la tecnología acerca, la confianza protege y la sostenibilidad inspira.

***Rob Cassedy es CEO de Wallapop.